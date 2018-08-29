Вуди Аллен делает перерыв в карьере из-за скандала с сексуальными домогательствами

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-29T18:45:28+03:00

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Трудно представить себе ситуацию, когда самому Вуди Аллену могут прикрыть финансирование его картин, каждая из которых после премьеры почти сразу становится классикой, однако, именно такая ситуация сложилась несколько недель назад. И все из-за грандиозного скандала с сексуальными домогательствами, в которые оказался вовлечен и знаменитый режиссер. Несмотря на то, что история с домогательствами к его падчерицы больше пяти лет, именно сейчас спонсоры решили приостановить финансирование его картин. А раз так, сам Вуди Аллен решил сделать паузу в карьере. Очень похоже на экцентричного Вуди.

Как сообщает Page Six, пока помимо фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" с Селеной Гомес и Тимоти Шаламе, который увидит свет в конце 2018-го, у Аллена больше нет отснятого материала. Следующий Untitled Woody Allen Project (так называются все картины режиссера на стадии подготовки к съемкам и производства) запланирован только на 2020 год, а все его подробности держатся в секрете.

Эксперты связывают решение Аллена взять паузу в работе с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны приемной дочери Дилан Фэрроу. Вуди Аллен никогда не представал перед судом, однако многочисленные публикации в прессе со ссылкой на детские воспоминания Фэрроу повлияли на его репутацию. Так, компания Amazon, по свидетельствам инсайдеров, хочет разорвать заключенный с режиссером в 2016 году контракт на три из четырех фильмов.