Вуди Аллен делает перерыв в карьере из-за скандала с сексуальными домогательствами
Трудно представить себе ситуацию, когда самому Вуди Аллену могут прикрыть финансирование его картин, каждая из которых после премьеры почти сразу становится классикой, однако, именно такая ситуация сложилась несколько недель назад. И все из-за грандиозного скандала с сексуальными домогательствами, в которые оказался вовлечен и знаменитый режиссер. Несмотря на то, что история с домогательствами к его падчерицы больше пяти лет, именно сейчас спонсоры решили приостановить финансирование его картин. А раз так, сам Вуди Аллен решил сделать паузу в карьере. Очень похоже на экцентричного Вуди.
Как сообщает Page Six, пока помимо фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" с Селеной Гомес и Тимоти Шаламе, который увидит свет в конце 2018-го, у Аллена больше нет отснятого материала. Следующий Untitled Woody Allen Project (так называются все картины режиссера на стадии подготовки к съемкам и производства) запланирован только на 2020 год, а все его подробности держатся в секрете.
Эксперты связывают решение Аллена взять паузу в работе с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны приемной дочери Дилан Фэрроу. Вуди Аллен никогда не представал перед судом, однако многочисленные публикации в прессе со ссылкой на детские воспоминания Фэрроу повлияли на его репутацию. Так, компания Amazon, по свидетельствам инсайдеров, хочет разорвать заключенный с режиссером в 2016 году контракт на три из четырех фильмов.