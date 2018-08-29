Молодая жена Краско ищет нового мужа за границей

СЕГОДНЯ 01:18 2018-08-29T01:07:00+03:00

Наталье поначалу нравилась шумиха вокруг брака с пожилым артистом. Однако и это приелось. Фото: Алексей СМЫШЛЯЕВ/Интерпресс/ТАСС

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Недавно Иван Краско заявил, что его брак с 27-летней Натальей Шевель треснул. «Это был педагогический эксперимент, и он завершен, - рассказал Иван Иванович «КП». - Развод неизбежен». Более того, 87-летний артист сообщил, что уходит к предыдущей жене, 41-летней Наталье Вяль, матери своих двоих сыновей-школьников. Но готова ли она принять бывшего мужа? Об этом мы спросили у нее самой.

«Близорук по поводу женщин»

- Наталья, говорят, вы уже комнату бывшему мужу выделили в своей квартире, готовы его принять обратно.

- Ну как выделила... Я думаю продавать эту квартиру (ее Краско после развода оставил жене и сыновьям. - Ред.) и покупать новую, побольше, чтобы у мальчиков у каждого было по своей комнате. Но мои двери для Ивана всегда открыты.

- А вообще вы в курсе, что Краско и Шевель разводятся? Наталья несколько месяцев провела в Европе. Говорят, она собирается участвовать в некоем зарубежном проекте и планирует надолго уехать из России.

- Да. Иван говорил: чтобы Наталье закрепиться за рубежом, ей надо вступить в фиктивный брак. Логично, что, для того чтобы вступить в новый брак, надо завершить предыдущий. Но у Ивана Ивановича вечно свои представления. Возможно, он представляет себе, что она выйдет замуж за границей фиктивно, но будет оставаться его женой духовно.

Мне их брак всегда казался странным. Она моей маме у нас на даче говорила: «Что вы, ну какая любовь? Вы же понимаете...» А после этого выходила под свет телекамер в эфир и начинала: «О, это такая любовь, такие небесные отношения...» А мама моя только посмеивалась: мол, надо же, только накануне мне лепила, что никакой любви к пожилому быть не может. Просто Наталье хотелось славы, чтобы ее показывали по телевизору.

- Неужели Иван Иванович купился?

- Он очень близорук по поводу своих женщин. Никогда не может раскусить, что там на самом деле.

«Я его не любила, было затмение»

- А у вас была любовь к Ивану Ивановичу?

- Нет. Было «затмение». Наверное, я никогда его не любила. Мне просто с ним было интересно общаться. Он любит Пушкина. Так совпало, что меня зовут Наталья Николаевна - как Гончарову. Я тоже Пушкина люблю. Нас это объединило. У меня был молодой возлюбленный, с которым мы очень болезненно расстались. И не прошло года, как Иван Иванович начал меня обхаживать (Наталья Вяль работала художником в театре Комиссаржевской, где много лет служит Краско. - Ред.). А я была еще такая немножечко в подвешенном состоянии. Будучи в трезвом уме, конечно, я бы не начала с ним отношений. Когда очнулась, у нас уже было двое детей!

- Вы ведь от него ушли ради другого мужчины?

- Да. Но отчасти еще и потому, что наша жизнь всегда была подчинена его карьере. Иван приходил домой постольку поскольку - посидит, с нами пообщается, и все. Дальше он отдыхает, переписывает роль, готовится. В семье был культ Ивана Краско.

Посмотрев на его новую жену Наталью, я сразу поняла, что она не планирует стать служителем этого культа. Но Иван Иванович был уверен в ином. А сейчас постепенно истинное отношение Натальи вылезает наружу.

Наталья Вяль готова пустить Ивана Краско в дом, но не в постель.Фото: Иван ЛЕВИ

- И теперь он хочет к вам вернуться.

- Мне Иван Иванович еще не сказал, что он ко мне переезжает. Если он со мной об этом заговорит, мы будем все обсуждать - как, на каких условиях. Я могла бы принять его у себя в доме как члена семьи, родственника, поскольку у нас общие дети. Но о том, чтобы снова стать его женой, речи нет. Я готова пустить Ивана Ивановича к себе в дом, но не в постель!

Сейчас я собираюсь заниматься своей карьерой, надеюсь на интересную работу, возможно, связанную с разъездами по стране. Я не хочу сейчас связывать свою жизнь ни с одним мужчиной. Дети уже практически взрослые (Ивану 16 лет, Федору - 14. - Ред.). Не хочу быть домоседкой. Я прихожу домой и не стою у плиты. Говорю детям: «Хотите есть - варите макароны, я из магазина принесла продукты». Иногда мы покупаем какие-то полуфабрикаты. Хозяйство как таковое я больше не веду, у меня просто сил на это нет. Поэтому если Иван захочет переехать в мою квартиру - пожалуйста, но сиделкой рядом с ним я не буду. Я и детям сказала: «У вас у каждого своя жизнь, и у меня своя».

- Если вы будете уезжать, с кем останутся ваши дети?

- Они планируют поступать в закрытое учебное заведение, где учеба от каникул до каникул.

«Кастинг невест»

- И все-таки вы проявляете заботу об Иване Ивановиче - именно вы, а не законная жена покупаете ему одежду...

- Да, правда. Ее этот вопрос мало заботит. А я посмотрела, как одет Иван Иванович, и мне стало за него неловко. Народный артист и так выглядит... Пошла купила, одела его. Мы друг друга, конечно же, поддерживаем. Между прочим, после нашего развода он жил у моей мамы, пять лет она о нем заботилась.

Ивану надо было найти себе в жены женщину возрастную, но еще активную. Мне кажется, если сейчас по Петербургу бросить клич, то можно будет устраивать кастинг невест. Найдется немало женщин, желающих позаботиться об Иване Ивановиче. В том числе и с жильем.

КСТАТИ

Стихи вместо уборки

- Да, Иван Иванович и Наталья, по сути, в стадии развода, - подтвердил «КП» директор артиста Вячеслав Смородинов. - У них серьезный конфликт. Это не пиар. Думаю, развод - дело двух недель.

- А говорили о любви!

- Любовь у нее была к нему как к учителю. Она фотографии молодого Ивана рассматривает, к щеке прижимает, расцеловывает: «Ой, какой хорошенький». Там дядя Ваня в морской форме, ему 20 с небольшим, красавец. Лично мое мнение: Наташа любила его как кумира. А он ее обязывал супружеским долгом, не сексуального характера, а в быту: убрать, постирать. А у нее постоянный конфликт с бывшей снохой Ивана Ивановича Маргаритой Звонаревой. У них в квартире вывешен график дежурств, уборка туалета, плиты. Звонарева запрещает Наташе стирать в стиральной машине, потому что это подарок, который ей Андрей Краско когда-то сделал: «Не насилуй мою машину, купи свою». «Микроволновка тоже моя, не включай». Холодильник у них разделен. Маргарите надоело самой все убирать. А Наташа то картины пишет, то стихи сочиняет. Говорит, что не домохозяйка. Тяжелая обстановка!

- Правда, что Иван Иванович хочет вернуться к прежней жене?

- Да. И Наташа Вяль в принципе не против. Но она больше его приглашает как отца детей. Дети разбаловались, а он может на них гаркнуть - и они сразу смирные. Конфликт с Натальей Шевель у них серьезный. Иван Иванович ругал ее: все-таки надо приготовить, убраться в квартире. Наташа любит по заграницам путешествовать, с друзьями посидеть в кафе. Поклонников у нее полно. Пишут ей и в соцсети, и на почту. Один через меня пытался на нее выйти. Писал: мол, любит, хочет, чтобы она стала его женой. Присылал фотографии, на которых он с разными артистами. А выяснилось, что все это у него раньше было, а сейчас он на зоне сидит.

- Что Наталья делает в Европе?

- Сейчас она с подругой отдыхала в Испании. А до этого ездила с выступлениями по городам Сербии. Читала свои стихи.

ЗВОНОК СУПРУГАМ

Иван КРАСКО:

Теперь уже Наташу не ревную

«КП» позвонила на мобильный все еще законной супруге народного артиста Наталье Краско.

- Я сейчас в Испании, в роуминге, говорить не могу, - сообщила Наталья. - Про мой развод ничего не знаю.

Тогда мы обратились за комментарием к Ивану Краско.

- Иван Иванович, что у вас с Натальей происходит?

- Пока мы не разводимся. Но все может быть. Мне надо еще с ней поговорить.

- Вы ее ревнуете?

- Пожалуй, уже нет (вздыхает). У нас на кольцах гравировка: «Все проходит». Просто я решил помочь девочке разобраться в себе и встать на ноги.

- Наталья рассказывала, что хочет попробовать какой-то проект за границей...

- Ну да. Но это вы у нее спрашивайте.

- Вы с ней не общаетесь?

- Ну почему, общаемся. Но она самостоятельный человек. Ей нужно в жизни определяться. А то пока ни работы, ничего нет. Она глубокая девочка, хочет найти свое место в жизни, ищет себя. Все в ее руках.

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