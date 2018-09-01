Российский Айболит Кирилл Кузнецов на свои деньги летает в Африку лечить малышей

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-29T18:13:18+03:00

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Первое свое путешествие в Африку Кирилл совершил в 2012 году, сразу после окончания мединститута. Увиденное там заставило российского врача возвращаться в Кению снова и снова. Он рассказал «Комсомолке» почему.

«С утра достаем из ран личинок»

База, где работает Кирилл, расположена в небольшом городке Кетал в Кении, на границе с Угандой. Это арендованный дом на окраине трущоб, поближе к тем, с кем приходится работать, - к самым бедным слоям местного населения. Здесь и живут все вместе волонтеры из разных стран мира.

Медики тут нарасхват, так как медпомощь в стране платная, а болезней хоть отбавляй. Настоящий бич - малярия, ВИЧ, туберкулез.

Рабочий день в клинике при миссии начинается в девять утра. Люди идут сюда с раннего утра до обеда сплошным потоком - приходится принимать от 70 до 200 человек в день. После обеда - объезд трущоб в качестве «участкового врача». Кому-то нужно сделать укол, кому-то перевязку. Плюс посещение детдома и приемных семей. Помимо клиники в городе есть еще и медпункт при миссионерской школе. Туда к восьми утра подтягиваются местные ребятишки. Детей первым делом кормят и осматривают. Всех поголовно обрабатывают от лишая.

- Первое время из 120 детей, которые посещают бесплатную школу при миссии, у каждого четвертого приходилось с утра доставать личинок земляной блохи из ран, - рассказывает Кирилл. - Эта зараза передается от животных и очень распространена в Африке. Постепенно число зараженных ребят удалось сократить. Теперь с такой проблемой приходят в день всего трое-четверо детей.

До семи вечера, когда на улице еще относительно безопасно, все волонтеры должны вернуться на базу.

На улице запросто могут застрелить

- После увиденного в Африке иногда смешно слушать жалобы россиян на свою жизнь, - признается медик. - По крайней мере у нас я спокойно могу выйти вечером на улицу, зная, что меня не убьют.

Однажды коллеги курского доктора - волонтеры с Украины - приехали в Найроби продлевать визу, заблудились в городе и оказались в трущобах. Как только таксист отъехал, к белым сразу подошли двое местных, направили на них пистолеты и отобрали сумки, кошельки, документы и телефоны. Происходило это все на рынке при большом скоплении людей, но все вокруг смотрели на происходящее так, будто парни просто стрельнули сигареты.

Даже самые маленькие нюхают клей

В Африке процветает алкоголизм - гонят самогон на кукурузе. К тяжелым наркотикам нет доступа, но среди бездомных детей распространено употребление клея. Дети бегают по улице с пластиковыми бутылочками и у дилеров за мелочь покупают порцию клея. Это притупляет боль и чувство голода.

- Есть в Кении и легальные заработки для местных, - продолжает Кирилл. - В основном это бизнес, который держат индийцы и арабы. Приличным считается заработок 3 - 5 долларов в день. Такую сумму получают, скажем, таксисты на мотоциклах. Но в среднем кенийцы зарабатывают доллара полтора в день. На эти деньги можно купить в магазине две большие буханки хлеба. Поэтому многие предпочитают просто побираться на улицах. А попрошайничает местное население очень активно. «Белый» здесь означает «нелимитированная кредитная карта». Стоит только появиться на улице, как тебя окружает толпа попрошаек, которые наперебой рассказывают слезные истории о смертельно больных родственниках и детях или просят на «школу для ребенка».

Коренных африканцев развратили отчасти сами миссионеры. Многие организации приезжают и, не вникая в суть того, что происходит, начинают раздавать деньги, конфеты, строить дома. В итоге это достается не бедным, а самым ушлым и хитрым.

Женщина в Кении - просто товар

А вот человеческая жизнь здесь почти ничего не стоит. Особенно если речь о женщинах и детях. Жену покупают за калым в зависимости от достоинств будущей супруги - ее красоты, знания языков. Порой калым выплачивается всю жизнь, то есть кенийцы как бы берут жену в кредит. Потому и отношение к ней как к товару.

- Однажды с местными мы пошли помочь одной одинокой бабушке. Вдвоем несли флягу воды. И тут на наших глазах мужчина гонится за женщиной, настигает ее, начинает дубасить, душить, валить на землю. Когда я предложил парню, который был со мной, защитить ее, он посмотрел на меня как на умалишенного: «Ты что, это же его жена!», - вспоминает Кирилл.

В клинику постоянно приходят женщины и дети с серьезными травмами, полученными в результате семейного насилия. Но никто на это не обращает внимания. Полиция коррумпирована. Чтобы она начала работать, нужно заплатить.

Плюс к тому все еще в ходу дикие обычаи. Например, в одном из племен, когда девочка достигает подросткового возраста, у нее отрезают наружные половые губы. Только так она может считаться по местным понятиям настоящей женщиной.

- Приходится постоянно объяснять, что это ведет к страшным последствиям, часто даже смертельным. К счастью, теперь это понемногу уходит в прошлое, - рассказывает доктор.

Насилие в семье - обычное дело

Нередко дети уходят из дома, чтобы избежать издевательств, а иногда их просто выбрасывают на свалку, как ненужную вещь.

- Я видел десятки малышей, которые погибли бы без медпомощи. Девочек, которые подвергаются в семье сексуальному насилию. Если их не забрать из семьи, их ждет судьба уличных проституток, которые закончат СПИДом. В детдоме при миссии была девочка, у которой умерла мама. Когда ей исполнилось шесть лет, отец-алкоголик и несколько старших братьев стали насиловать ее...

Или другой случай. Однажды в соседнюю миссию обратился полицейский - на мусорной куче нашли восьмимесячного малыша в крайней степени истощения. Мальчик был больше похож на паучка - тонкие, как соломка, ручки и ножки и несоразмерно большие живот и голова. У ребенка обнаружили массу инфекций, туберкулез, ВИЧ на стадии СПИДа. Полицейский просил пристроить малыша, чтобы он хотя бы умер в человеческих условиях. Кирилл ставил капельницы мальчику и думал, есть ли у того хоть какой-то шанс выжить... Ребенок остался жив. Сейчас живет в детском доме.

- Этот и другие подобные случаи заставляют меня возвращаться в Африку снова и снова - помогать чем могу, - объясняет доктор.

Доктор с женой Галиной и дочкой Майей, которая тоже уже побывала в Африке.Фото: Личный архив

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Жена теперь тоже ездит помогать

Когда Кирилл женился, супруга Галина, к удивлению окружающих, поддержала мужа и отправилась вместе с ним и новорожденной дочкой Майей в Кению. Сейчас в семье уже двое детей - дочке скоро исполнится два с половиной года, а сыну десять месяцев. Зимой Кузнецовы снова всей семьей собираются в Африку. Кирилл будет работать доктором в миссии, Галина - присматривать за беспризорниками, которым посчастливилось попасть в «белый» приют.

Поведение Кирилла кое-кто считает странным, но большинство знакомых поддерживают врача. И даже жертвуют деньги на покупку медикаментов и «накладные расходы», чтобы поддержать доктора.

Впервые за шесть лет, как Кузнецов заболел Африкой, ему повезло найти постоянную работу в России. До этого приходилось перебиваться случайными заработками, поскольку немало времени он проводил в разъездах. Удача наконец улыбнулась: директор фирмы, где сейчас работает медик, воспринял увлечение Кирилла с пониманием и позволил ездить в Кению с сохранением рабочего места. Ведь чтобы провести там хотя бы один месяц, нужно больше $1000. Один только билет на самолет в обе стороны стоит около 700 долларов. Остальное - аренда жилья и скромное питание.

Оказавшись в Африке, Кирилл перенес и брюшной тиф, и малярию, и бруцеллез... Но отправляясь с семьей на континент, стал более осторожным, и болезней удалось избежать.

- Прививок от всех болезней, которые можно там подхватить, не сделаешь. Но помогают простые правила - например, постоянная дезинфекция рук антисептиком.

Зимой в Кении семья Кузнецовых проведет еще два месяца.