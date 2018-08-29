Звезда фильма «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж в 57 лет

СЕГОДНЯ 02:45 2018-08-29T02:59:47+03:00

Роль в культовой ленте "Убить Билла" Квентина Тарантино Дэрил Ханна получила в 2003 году, когда ей было 43 года. Фото: кадр фильма.

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Голливудская звезда Дэрил Ханна, звезда фильма «Убить Билла» и комедии «Двое-это слишком» впервые пошла под венец: 57-летняя актриса тайно вышла замуж за своего бойфренда – легендарного рокера Нила Янга. Молодожену 72 года, но он по-прежнему собирает полные залы и зажигает на своих концертах. Киноманы хорошо знают написанную им музыку к фильму Джима Джармуша «Мертвец». О свадьбе стало известно из соцсетей, когда друзья начали поздравлять Дэрил и Нила и желать им счастья.

Как сообщает People.com, актриса и музыкант устроили сразу две свадьбы. Одну сыграли на борту яхты рокера, дрейфовавшей у берегов остовов Сан Хуан неподалеку от западного побережья США, вторую – в Калифорнии, для более широкого круга друзей и родственников.

Дэрилл Ханна отбила рокера Нила Янга у его второй жены.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то время как для Дэрил это первый брак, для рокера он уже третий по счету. Первой женой музыканта стала ресторатор Сьюзан Ачеведо, второй — певица Пеги Нортон, с которой он прожил целых 36 лет. От этих браков у Янга есть два сына и дочка.

Хотя Дэрил никогда не была замужем, в ее активе много бурных романов. Однажды актриса едва не вышла замуж за наследника клана Кеннеди – Джона Кеннеди-младшего. Среди любовных побед звезды экрана – актеры Вэл Килмар и Уоррен Битти, музыкант Мик Джаггер и даже миллиардер Доди Аль Файед. Египтянин встречался с белокурой красоткой еще до того, как у него начался роман с принцессой Дианой.

С Нилом Янгом Ханна начала встречаться четыре года назад: актриса увела его у второй жены и стала причиной развода супругов.

72-летний Нил Янг по-прежнему бодр и собирает полные залы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я был шокирован и разочарован тем, что практически все мои друзья негативно отнеслись к Дэрил. Она — замечательная женщина, и я очень горжусь тем, что мне посчастливилось ее встретить, - рассказывал музыкант в одном из интервью. - Впрочем, мы с Дэрил уже научились не обращать внимания на то, кто и что про нас говорит.

Карьера Дэрил удачно складывалась в 80-х, когда на белокурую красавицу обратили внимание сразу несколько именитых режиссеров. Актриса дебютировала в 1978 году в фильме Брайана де Пальмы «Ярость». Затем последовали картина Ридли Скотта«Бегущий по лезвию» и комедия «Всплеск», где она сыграла русалку. Свою звездную роль у Квентина Тарантино Дэрил получила в 43 года: именно столько актрисе исполнилось, когда она снималась в «Убить Билла».