2018-08-29T14:27:56+03:00
Дом. Семья

Встретил первую любовь - и готов разрушить семью

Мужчина «с романтическим сюрпризом» - как его разоблачить?
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
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История не терпит сослагательного наклонения, а люди - иногда в него ныряют прям с удовольствиемИстория не терпит сослагательного наклонения, а люди - иногда в него ныряют прям с удовольствиемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Написал нам как-то в рубрику один человек: двадцать лет назад полюбил девушку, они расстались, а он по сей день не может ее забыть. Женился, детей-внуков вырастил, а всё тоскует по первой любви. А жена ему вообще давно не мила.

Я тогда стала внимательнее приглядываться к поклонникам: вдруг у кого-нибудь в голове застрял сюрприз замедленного действия - в виде школьной принцессы Грезы?

И вот новое письмо. «С другого берега», так сказать.

«Здравствуйте! Мужу - 38, мне 32. В последний месяц не вылезает из «Вконтакте». Поселился почти там. Открыла его переписку (у меня на ноуте сохранился его пароль, когда-то, видимо, давно, мы друг другу доверяем, вообще-то). А там - сплошная любофф, признания и вирт с некоей барышней. Вскользь упоминаются имена его друзей со школы, которых я даже знаю. Меня осенило: год назад он ездил на встречу типа одноклассников, вернулся поздно, почти не пьяный, хотя утверждал, что «будут одни мужики». Видимо, не одни. Я, честно говоря, сейчас в ауте. У нас трехлетняя дочь, ходит в садик, я ищу работу потихоньку. Сейчас сижу и соображаю, что вообще делать. Работу порезче искать - это уже ясно. А что дальше? Как жить?!

Физически он пока с ней не был: ночует дома, она вроде как в другом городе живет. Но. Через неделю у него командировка в другой город, и девушке он пишет: «считаю дни до нашей встречи». Маленькая деталь: у нас после рождения ребенка очень стало неважно с сексом. Причем не с моей стороны, а с его. Утверждает, что я целиком его устраиваю, вся такая в его вкусе. Но вот что-то не вдохновляет. Что - не говорит. Рассмотрела внимательно фотки дамы сердца. Выглядит супер, без тюнинга, похожа на меня чем-то. Мне показалось, что красивее меня. Хотя я сейчас не в адеквате, наверно, действительно показалось.

Сегодня второй вечер пытки: приходит с работы, весь такой зайка, ест - и в ноут. Я держусь. Но сколько я так смогу? Умиляют в интернете советы «уедьте на время к маме/подруге». Да некуда мне ехать! Мне работу надо искать! Куда я ребенка дену? В общем, полный трэш, простите. Просто хочется с кем-то поговорить, а не с кем. Друзья у нас общие - быстро ему доложат, что я спалила.

Спасибо, что прочитали.

Злата, Москва».

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Есть такая у некоторых людей опасная черта - фантазировать на тему «если бы да кабы росли бы во рту бобы...». История не терпит сослагательного наклонения, а люди - иногда в него ныряют прям с удовольствием.

Мне почему-то чаще мужчины такие попадаются (кому встречались женщины, напишите в комментариях). Вот живет дяденька, с виду - золото-человек. Он женится с фатой и лимузином, прилежно растит детишек, а тем временем в душе у него процветает совершенно другая, параллельная реальность - с барышней, с которой когда-то «не получилось». Там он вечно молод, красив и избавлен от бытовых хлопот.

Иногда он, как муж Златы, даму мечты встречает на твердой почве. И начинается рецидив «большой любви».

Многие мне возразят: не уйдет он от Златы! Принцесса Греза - ненастоящая любовь, а ностальгическая. Ну, допустим, и не уйдет. Но все равно «Палату номер шесть» жене обеспечит - на месяцы или даже годы.

Поэтому «тайного агента» надо разоблачать не мешкая - в букетном периоде. Я, например, своих невзначай расспрашивала, мол, кто твоя первая, чего расстались, с мордобоем или как? Если просто взаимно надоели - отлично. Ежели со скандалом - тоже, в общем, неплохо. Но если человек на расспросы не ведется, отодвигается и загадочно глядит вдаль - АЛАРМ, «оставь надежду навсегда», как сказал поэт.

Вам, дорогие читатели, наверняка тоже захочется что-то ещё добавить к сказанному. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.

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