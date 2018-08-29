2018-08-29T15:13:40+03:00
Общество

Дина Корзун, Алексей Серебряков и Ксения Алферова поддержали создание уникального фильма о российских волонтерах

Артисты стали послами социального медиапроекта #Яволонтер [видео]
Ольга БОРСКАЯ
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Дина Корзун - соучредитель российского благотворительного фонда «Подари жизнь» Фото: медиапроект #ЯволонтерДина Корзун - соучредитель российского благотворительного фонда «Подари жизнь» Фото: медиапроект #Яволонтер
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Уникальные кадры о реальной работе волонтеров со всех концов страны. Истории простых героев, которые вдохновляют. Все это - социальный медиапроект #Яволонтер.

В его основе - идея снять документальный фильм о добровольцах в России. С декабря 2017 года начался сбор видеоисторий со всей страны. Волонтеров просят самих снимать и присылать небольшие ролики о своей работе. Не ради славы - а чтобы вдохновить других своим примером на добрые поступки.

- Мы ищем людей, которым не безразличен мир вокруг и которые самостоятельно или вместе с единомышленниками стараются менять его к лучшему. Россия – огромная страна, и таких историй очень много в разных ее точках, - говорит руководитель проекта Никита Тихонов-Рау.

Поддержать фильм пригласили известных артистов. Дина Корзун, Алексей Серебряков и Ксения Алферова стали официальными послами проекта #Яволонтер.

Ксения Алферова Фото: медиапроект #Яволонтер

Ксения Алферова Фото: медиапроект #Яволонтер

Для документальной ленты они прочитали стихотворения российских поэтов-классиков Евгения Евтушенко «Не надо боятся тумана», Владимира Маяковского «Если звезды зажигают» и Анны Ахматовой «Приходи на меня посмотреть».

- Поэзия в исполнении наших талантливых актеров и действующие в кадре волонтеры, спасающие жизни, протягивающие руку помощи самым нуждающимся – все это переплетается в единый образ человека в России. Независимого, сильного, созидательного, – отметила режиссер документального фильма #Яволонтер. Истории неравнодушных Ольга Арлаускас.

Выбрали послов не случайно - каждый из артистов имеет прямое отношение к добрым делам. Дина Корзун является соучредителем российского благотворительного фонда «Подари жизнь» и учредителем британского благотворительного фонда “Gift of Life”. Алексей Серебряков стал отцом-усыновителем двоих детей, он активно помогает детям-сиротам, а Ксения Алферова является учредителем Фонда «Я есть!» в поддержку людей с особенностями развития.

Алексей Серебряков Фото: медиапроект #Яволонтер

Алексей Серебряков Фото: медиапроект #Яволонтер

- Я – волонтер, и это дает мне понимание единства всего в мире. Все сопричастны, все связаны, поэтому легко отдавать. Помочь другому – это норма, это естественно. Мы все родные в этом мире, – говорит Дина Корзун.

- Волонтерство – это тяга что-либо делать не для себя. Слава богу, что есть такие люди, которые берут на себя большую ответственность, – отметил Алексей Серебряков.

Организаторы обещают, что в ближайшее время список послов проекта #Яволонтер продолжит пополняться именами известных деятелей искусства.

#Яволонтер - пришли свою историю и стань героем фильма.Анонс социального кино о волонтерах России, фильма, основанного на эксклюзивных кадрах, снятых на мобильные устройства самими волонтерами по всей стране.

СПРАВКА КП

Фильм #Яволонтер. Истории неравнодушных - это первый в России проект, который призван осмыслить волонтерское движение как феномен в жизни российского общества.

Его премьера пройдет в Международный День волонтера 5 декабря 2018 года в Москве и одновременно - более, чем 100 городов России. После премьеры картины в кинотеатрах планируется, что фильм покажет один из центральных телеканалов.

В ленту войдут около 15 самых удивительных и ярких историй о российских волонтерах. Но и другие истории, присланные на проект, не пропадут зря - их размещают в социальных сетях и на официальном сайте #Яволонтер www.ivolunteer.ru. Сюда же можно по-прежнему присылать свои истории добра.

В ТЕМУ

Начался сбор историй для социального фильма о добровольцах России

Создатели картины надеются, что она вдохновит людей по всей стране на добрые дела (подробности)

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