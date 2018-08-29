СЕГОДНЯ 21:01 2018-08-29T22:09:00+03:00

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Полет на Луну остается событием научно-фантастического порядка, даже после того, как Нил Армстронг ступил на поверхность спутника Земли в далеком уже 1969 году. То, что это нечеловеческое усилие не получило столь же эффектного развития и продолжения (по причине дороговизны или непропорциональности усилий достигнутым результатам, мне неведомо), только усиливает этот странный статус - нечасто то, что уже было сделано, остается столь же фантастическим и недоступным.

Фильм Дэмиена Шазелла, без помпезности и пафоса, привычных фильмам о завоевании космоса, демонстрирует каких именно усилий стоило это «путешествие на Луну», этот «маленький шаг одного человека, ставший огромным прыжком для всего человечества». На человеческом, а не государственном уровне. В картине только один раз поднимается американский флаг (и то маленьким мальчиком, сыном главного героя, астронавта Армстронга), и только проформы ради сообщается о космической гонке наперегонки с Советским Союзом. Это не псевдопатриотическое полотно о торжестве одной страны над другими, о вставании с колен, а глубоко лирический отчет о трудах и днях одного совершенно конкретного парня, которому на роду было написано стать «первым человеком» (First Man, оригинальное название фильма) на Луне. Причем ключевое слово здесь именно «человеком». Лучшая сцена фильма - не высадки Армстронга на поверхность Луны, хотя в ней действительно оказываешься «в его обуви», оставляющей отпечаток на инопланетном песке. А сцена, в которой жена Армстронга (Клэр Фой из сериала «Корона») заставляет его перед отправкой в космос поговорить с маленькими сыновьями о том, что он - скорее всего - к ним не вернется.

Фильм Дэмиена Шазелла, без помпезности и пафоса, привычных фильмам о завоевании космоса, демонстрирует каких именно усилий стоило это «путешествие на Луну».

Музыка Джастина Хурвица, автора музыки «Ла-ла Ленда», подчеркивает это человеческое, слишком человеческое измерение. Под его вальс космический корабль Нила Армстронга кружится в космосе, почти как в «Космической одиссее» Кубрика, но в каком-то гораздо более интимном и нежном режиме.

Картина - не псевдопатриотическое полотно о торжестве одной страны над другими, а глубоко лирический отчет о трудах и днях одного совершенно конкретного человека.

Нисколько не похожий на реального Армстронга артист Райан Гослинг (режиссер по понятным причинам не может расстаться с ним после успеха «Ла-ла Ленда») «обживает» своего персонажа изнутри таким образом, что без высокопарных слов становится понятно из чего были сделаны люди, способные сесть, по словам режиссера, «в консервную банку на топливе, которого было меньше, чем требуется нашим смартфонам». И совершить какие-то беспрецедентные подвиги, от которых до сих пор темнеет в глазах.