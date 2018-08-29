Когда в войска поступит самолет будущего?

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-29T16:53:34+03:00

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О ее экспонатах и планах военный обозреватель Виктор БАРАНЕЦ поговорил с президентом ОАК Юрием СЛЮСАРЕМ.

Опережающие поставки

- Юрий Борисович, что для вас этот форум?

- Для нас это основная, домашняя выставка, где можно широко показать нашу военную технику. Показать то, что мы делаем и что разрабатываем. Это не только дань уважения нашему основному заказчику - Министерству обороны, которое является организатором форума. Это и общение с нашими клиентами и из МЧС и специального летного отряда, и из МВД. Выставка, как вы должны заметить, носит специальный военный характер, гражданских контактов здесь мало. К тому же это форум международный - тут 104 страны представлены. Конечно, у нас каждый день тут насыщен большим количеством переговоров с нашими партнерами по линии военно-технического сотрудничества из стран СНГ, ближнего зарубежья, дальнего зарубежья, с Ближнего Востока. Мы с зарубежными коллегами общаемся, показываем технику воочию, обсуждаем технические, технологические, экономические вопросы. Конечно, в этом смысле «Армия-2018» дает нам беспрецедентную возможность в одном месте провести большое количество переговоров.

- Как по сравнению с предыдущими форумами выглядит количество экспонатов Объединенной авиастроительной корпорации?

- Все-таки мы не можем на каждой выставке показывать по новому самолету. На сей раз мы решили прежде всего показать те самолеты, которые находятся, как говорится, в топе всех новейших тенденций. Это самолет МиГ-35, это самый современный самолет поколения 4++. В этом году первые две машины поставим в Минобороны. Это, конечно, Су-57 после двух знаковых событий - боевого применения в Сирии и участия в военном параде. И после начала второго этапа испытаний с новым двигателем. Показываем самолет МиГ-31 с новейшим комплексом вооружения, который тоже принимал участие в параде.

- Какие контракты ОАК с Минобороны по самолетам находятся в очень высокой степени готовности?

- Мы подписали с Министерством обороны контракты по машинам Су-57 и МиГ-35. Это первые машины, которые мы начнем поставлять в войска. Машины так называемой установочной партии. Если Су-57 - вообще новая страница, потому что это первые самолеты 5-го поколения, которые пойдут в ВКС, то по МиГ-35, помимо технических новинок, это еще и новая схема, которую мы сейчас с Минобороны обкатываем. Это схема так называемых опережающих поставок.

- Что это значит?

- Мы за счет собственных средств и кредитов делаем самолеты и поставляем их в войска. Минобороны оплачивает их в соответствии со своим графиком финансирования позже. Для нашей корпорации - это поддержка загрузки заводов. Не секрет, что после пиковых нагрузок 2014 - 2015 годов в последние годы она несколько снизилась. Наша стратегическая задача - увеличить количество производства гражданских и транспортных самолетов. Тем не менее загрузку заводов, которые производят самолеты оперативно-тактической авиации, мы тоже должны поддерживать.

Президент ОАК Юрий Слюсарь (слева) с военным обозревателем Виктором Баранцом.Фото: Андрей Минаев

Су-57 идет в серию

- Новейший Су-57 выдержал экзамен в Сирии. Это дало вам повод для каких-то корректировок в разработке этой боевой машины?

- Мы добиваемся того, чтобы высочайшие характеристики и боевые возможности по всем типам самолетов, которые мы разрабатываем, серийно производим, модернизируем, проверялись и подтверждались в реальных условиях. Тем более в условиях, которые отличаются от наших. И климатических, и географических, и ландшафтных. Это другой и очень ценный объем данных, которые мы получили. Конечно, это легло в основу нашей актуализированной программы, которую мы совместно с военными разработали и приняли. Участие Су-57 в реальных боевых условиях Сирии дало огромный объем информации, которую мы сейчас будем использовать, завершая нашу опытно-конструкторскую работу.

- Какое количество Су-57 может поступить в войска?

- В ближайшей перспективе поставка до 15 машин. Дискуссия, которая идет в некоторых СМИ по поводу якобы «низкого темпа» поставок, во многом надуманная. На самом деле это объективный темп - мы называем его первым этапом опытно-боевой эксплуатации самолета. Ведь мы фактически вводим новый тип машины в парк ВКС. А это требует, конечно, определенной этапности. И это ведь не только создание непосредственно самолета, но и всей инфраструктуры, которой Минобороны, ВКС должны обладать, чтобы этот самолет эксплуатировать.

- А что вы скажете по поводу слухов о том, что у Минобороны «пропал аппетит к Су-57»?

- Это неправда. Военные самолетом довольны. Сейчас мы находимся на этапе испытаний непосредственно представителями Минобороны. Такая машина будет определять облик боевой авиации России в ближайшем будущем. Другое дело, с какой скоростью будет происходить обновление. Конечно, военные говорят о том, что сейчас те самолеты, которые мы уже серийно производим (это и Су-34, и Су-35, которе активно поставляются в войска, и хорошо себя зарекомендовавший самолет Су-30СМ), решают поставленные задачи. Но Су-57 - это будущее. У него принципиально другие возможности по малозаметности, по набору авиационных средств поражения, по бортовому комплексу обороны, по средствам радиоэлектронной борьбы.

К шестому поколению будем готовы

- Я бываю на международных авиационных выставках, и меня поражает цена, скажем, американских боевых машин - 240 миллионов долларов. А наш Су-27 стоит примерно 35 миллионов. Это вызвано особенностью финансово-экономической политики США или особенностью нашего военно-промышленного комплекса?

- Мы делаем самолеты действительно такие же или лучше, а продаем их дешевле. Если бы мы продавали по таким же ценам, по которым продают американские предприятия в своей стране, наша страна купила бы гораздо меньше самолетов. Поэтому мы оптимизируем расходы, оптимизируем нашу производственную модель, мы снижаем издержки, боремся за производительность труда, работаем с кооперацией. В общем, стремимся к тому, чтобы за меньшие деньги получилось больше самолетов. Это непростая задача, но мы стараемся.

- Когда в России появится самолет будущего, самолет шестого поколения?

- Мне часто задают этот вопрос. Обычно я говорю о том, что не сформулированы еще требования и мы до конца только по пятому поколению определились. Но вам дам другой ответ. Тогда, когда мы поймем, что самолет пятого поколения не отвечает текущим задачам. Вот в тот момент, когда мы это поймем, тогда мы сможем назвать тот срок, когда появится самолет шестого поколения. При этом я хотел бы подчеркнуть, что наши ученые из академической науки, и прикладной науки, и те, которые работают в корпорации, работают над созданием так называемого научно-технического задела, который ляжет в основу самолетов шестого поколения.

Это касается всего - и материалов, и приборов, и двигателей. Эту работу мы не можем останавливать, потому что, когда мы поймем, что перед нами в повестке дня стоит самолет шестого поколения, у нас будет к тому моменту создано необходимое количество критических технологий, базовых технологий, разработок, которые окажутся на борту этого самолета. Поэтому работа фактически уже идет сейчас, а конкретный срок мы назовем тогда, когда поймем, что самолет пятого поколения находится в зените своей славы. И надо идти еще дальше...