2018-08-29T18:21:18+03:00
Звезды

Идеальное тело: Леди Гага полностью обнажилась

Певица приятно удивила и порадовала своих фанатов [фото]
Петр СИМОНОВ
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Леди Гага.Леди Гага.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Символ эпатажа, сумасшедших образов и немыслимых нарядов решила стать такой же как все ее коллеги по шоу-бизнесу. Леди Гага наделала голых фото и постит их уже две недели. Последнюю серию, где Стефани Джерманотта (настоящее имя артистки, - ред.) обнажена полностью, опубликовала вот только.

32-летняя певица, которая все грозилась затмить по популярности саму Мадонну, кажется, устала от непрерывного поиска чего-то невообразимого, удивительного. Теперь Леди Гага удивляет 30 миллионов фанатов в соцсетях и бесчисленных в мире своей естественностью и натуральной красотой.

Вот она какая.

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И в угоду моде к обнаженке, моде, которую так активно поддерживает Ким Кардашьян, Стефани взялась за тоже самое.

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А почему бы и не сделать это? Тело-то у певицы шикарное! Идеальное!

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: @elirusselllinnetz
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А тылы лучше, чем у заправской фитоняшки.

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Напомним, Леди Гага не замужем. У нее было уже две помолвки. Но первая с актером Тейлором Кинни свадьбой так и не увенчалась. Вторая помолвка артистки состоялась полтора года назад — потенциальным мужем Стефани стал ее агент Кристиан Карино. Они до сих пор официально не поженились.

КСТАТИ

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