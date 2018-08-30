Экспедиция «КП»: Как убивают Волгу

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-30T00:59:30+03:00

Экспедиция "Комсомолки" добралась до своего финиша. Тревоги о судьбе Волги только прибавилось... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты КП Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились по великой русской реке на резиновой лодке и все-таки дошли до Каспия! [фото, видео]

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РЫБУ ГУБИТ ЧИНОВНИЧИЙ ИДИОТИЗМ

У рыболовной Мекки страны Астрахани Гусейнов вдруг перестал шутить. Он вспоминил, что за 3530 километров Экспедиции по Волге (половину из которых он со Стешиным прошел прошлым летом) не поймал не единой рыбы. Под Кинешмой это выглядело невинно, у Казани - странно, у Волгограда - смешно, а под Астраханью Витя понял - пора в церковь.

Его мученический взгляд был прикован к самой бесполезной вещи, лежавшей у нас в «Карасике» - к удочке.

«Не покупай еду, это же Волга! Там рыбы - во!» - вспоминал он свои слова перед началом экспедиции, и представлял - как ему звонят из Книги рекордов Гиннеса с поздравлениями.

Но кто-то наверху пожалел Гусейнова, и начался каскад чудесных совпадений.

Спасаясь от темноты, мы причалили к случайной турбазе под Астраханью, у Вити вдруг сдали нервы, и он, отринув гордость, попросил первого попавшегося егеря взять его на рыбалку.

Первым попавшимся оказался лучший телерыболов в стране – Олег Сарана, который хоть и ведет 15 лет свою программу на ТВ, но на Волге подрабатывает.

Рыбак Олег Сарана - настоящий мастер своего дела.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я же родился на реке! – говорит Сарана. – в детстве на столах рыба была какая угодно, икра черная и красная. Но по-настоящему ценилось знаешь что? Колбаса! Колбасой и мясом состоятельность семьи мерилась!

Сейчас, по словам теле-егеря, дела Волги как никогда плохи.

Причем дело не в СССР, запрудившем реку.

- Во время стройки плотин, было понятно, что они перекроют белуге путь на нерест, – говорит Сарана. - Но тогда государство думало наперед, обустроило- много рыбозаводов, которые выращивали мальков и выпускали в реку. В 90-х государство вдруг закончилось и за 15 лет всех осетров браконьеры истребили...

Причем, егерь на браконьеров зла не держит. Дескать, а что людям делать? Идти работать в поле за 500 рублей в день? На астраханском солнце это адский труд.

Волгу, по его мнению, на самом деле губят даже не чиновники, а чиновничья глупость.

- В прошлом году, например, не успели достроить набережную в Волгограде, а потому задержали половодье, – возмущается егерь. - Скомандовали водохранилищам, чтоб те воду придержали. А рыбу-то нашу не предупредили, чтоб она попозже начала метать. Открыли плотины, икру всю смыло нахрен. И мы потеряли целое поколение воблы. В этом году - новая беда. Начали бороться с мошкой, чтоб провести в Волгограде три матча чемпионата мира. Сделали паводок пораньше, чтоб мошка быстрее закончилась. В итоге рыба сдохла, а мошке хоть бы хны. Ко всему прочему, помыли обработанный химией стадион, и смыли отраву в Волгу. Через неделю к нам принесло столько дохлой рыбы! По реке ходить можно было!

- Эти чиновники природу насилуют как хотят! – кричал посреди реки теле-егерь. И рассказал уж совершенно убийственую историю, как осенью 2014-го, вдруг началось половодье. ГЭС зачем-то сбросило много воды.

Объяснилось все просто. В Астрахани проходил саммит Прикаспийских стран и главы государств с пристани должны были под телекамеры выпускать осетрят. Экологически святому делу мешала досадная проблема – место «высадки» мальков оказалось высоким. И для удобства президентов было решено Волгу чуть «приподнять». (Точно также просят поднять Волгу местные нефтянники для прохода своих буровых платформ). Осеннее половодье выкосило много рыбы, как ни трагикомично - все ради торжественного запуска мальков…

- Чистый чиновничий идиотизм, желание выслужиться, – вздохнул Сарана. - Путин, если бы узнал, он бы их, конечно, разогнал. Но кто ему об этом расскажет?..

СУМАСШЕДШИЕ

Последние километры до цели! Последние. Витя уже счастлив, он прижимает к груди трупы двух полутракилограммовых судаков.

Всё-таки без пойманной рыбы фотограф-путешественник не остался.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А я (Ворсобин) вот думаю. На Руси издревле любили путешественников и блаженных. И чем страннее бродяга, чем заковыристее и безумнее его путь, тем добрее улыбка русского мужика.

Образец астраханской речного флотилии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Причалишь к берегу, к городку N, и мужик обязательно спросит:

- Куда идете?

- До Астрахани.

(Молчание. Взгляд)

- Откуда?

- Из Тверской области. С Селигера. С самого истока Волги.

- Как так, - чешет затылок. - На этой лодке, что ль?! На резиновой? С мотором в 10 лошадей?!

И где мы ни были. В Ульяновске, Самаре, Сызрани, Черном Яре, Волгограде, Камышине мужик русский везде говорит слово в слово:

- Всяких я тут сумасшедших повидал, но таких - никогда!

И столько восхищения, столько уважения в глазах, сколько ты в своей бурной жизни НИКОГДА не видел. И думаешь - вкалывал ты четверть века, завел семью, построил дом, родил детей, а уважение заслужил, когда за каким-то чертом отправился на куске резины в Астрахань…

И только по этой причине, читатели «Комсомолки» задали нам по телефону страшный вопрос. Он витал в воздухе, но мы боялись даже заикнуться о нем капитану Стешину:

- А вы идете до Астрахани или дальше?

Капитан приказал выбросить телефон за борт.

- Мы вас доставим, не волнуйтесь, - интеллигентно сказала трубка. - Наш Астраханский заповедник следит за Экспедицией КП, переживает за вас. И приглашает закончить путешествие правильно и справедливо – там, где Волга впадает в Каспийское море…

И за Астраханью начались русские чудеса.

Здесь Волга впадает в Каспий. Это и есть финиш растянувшегося на два года путешествия.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КУСОЧЕК НАСТОЯЩЕЙ РЕКИ

Один из 600 «каналов» дельты Волги долго петлял по «джунглям» заросшими камышами, окаймлённый розовой полосой лотосов и заповедным лесом, задумчиво склонившимся над рекой. Рядом шебуршились цапли, какие-то странные грузные птицы долго метались перед лодкой, с трудом набирая высоту. Белохвостые орланы реяли над нами. У лодки нагло плескалась рыба, а с боку - в ямах, на 30 метровой глубине тихо сидели стокилограммовые сомы.

- Это точно Волга? – тихо спросил горе-рыбак Гусейнов.

Река вильнула влево, вправо. И вдруг распахнулась. Просторы расширились.

И вот он - Каспий! Белоснежный от реющих над нами пеликанов. И морской воздух встретил нас, помнящих Волгу маленьким тверским ручейком. И мы пораженные, смятые ее заключительной симфонией, просто тупо смотрели на Каспий.

Дошли!

От всего сердца мы благодарили Астраханский заповедник, который за свои 100 лет взлелеял эту маленькую часть Волги, защитил от человека, чтобы показать ему – какая он, если уж начистоту, сволочь. Какой могла быть река, если бы не он.

У Долины лотосов - одной из достопримечательностей Астраханского заповедника.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

И по среди этого незнакомого, странного волжского Эдема мы спросили у замдиректора заповедника, Кирилла Литвинова правду ли сказал Гусейнову самый известный рыбак-журналист России Олег Сарана. О плотинах сбрасывающих воду по указанию нефтяников, в угоду чиновников и спортсменов. О том, как пилятся выделенные на спасение реки деньги. О том, что через год-два закончится рыба в Волге, причем так закончится, что исчезнут последние рыбоводческие предприятия. Исчезнет смысл покупать у государства право на рыбо-добычу. Потом сгинут браконьеры, потом уйдут туристы, закроются гостиницы, турбазы. И останется мертвая, убитая река.

Кирилл Литвинов, замдиректора Астраханского заповедника.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Есть такая тенденция, - согласился Литвинов. - По крайней мере через десять лет, если государство не спохватится, так и произойдет.

- Но! – улыбнулся ученый.

И тут Литвинов повторил то, что сказал мне две недели назад встреченный посреди Волги рабочий земснаряда Максим.

- Точка невозврата еще не пройдена. Волгу можно спасти, – сказал Литвинов. - Природа терпелива.

- Успеем? – за месяц скитаний мы повидали многое, поэтому спрашиваем, если честно, без надежды. Как назло вспомнились тяжелые волжские рассказы, как Казахстан прокопал к реке каналы. И как казахи относятся не по-русски к ним, бережно. Чистят, углубляют, разводят рыбу. Для будущих, говорят местные рыбаки, поколений…

- Не знаю, – честно ответил ученый. - Но я исхожу из гипотезы, что люди - разумные существа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666425" frameborder="0"></iframe> Там лотосы цветут.Волга впадает в Каспийское море — в этом журналисты «КП» убедились лично, пройдя на лодке вдоль самой протяженной реки в Европе

О финале Экспедиции КП читайте в ближайшем номере "КП".

КСТАТИ

Как связаться с экспедицией

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