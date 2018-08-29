СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-29T19:21:44+03:00

Размышления по следам истории о маме шестиклассника, который расклеил объявления с криком о помощи [видео]

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Жизнь у Светланы явно не из легких. Дом, двое детей, работа — все на ней. Вот и стукнул в 41 год инсульт. Заездили женщину!

А потом эти с объявлениями, написанными на листочках в клеточку нетвердой детской рукой. Историю подхватили СМИ, и вот уже Елена Малышева набирает знаменитого нейрохирурга, тот из отпуска летит в Волгоград и делает пациентке операцию. 20 минут — и жизни Светы уже ничто не угрожает. И даже 700 тысяч рублей за установленный у нее в сосуде стент (хирургия сосудов головного мозга — дело тонкое и дорогое) брать с Сидоровой не стали. Благодать!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665071" frameborder="0"></iframe> «Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

Казалось бы, вот он, хэппи-энд. Но сколько таких же людей как Света каждый день умирают в больницах! Потому что некому бегать по аптекам в поисках того самого лекарства. Потому что не хватает сил и знаний разобраться в аналогах, дженериках и других фармакологических тонкостях. Потому что нет сына-школьника, который расклеит по району трогательные объявления. Потому что за них звезда «Первого канала» не попросит видного нейрохирурга.

Может, можно что-то для этих людей сделать? Ну там, обеспечить лекарством, которое доктор прописывает — да хотя бы возможностью их купить. Или сделать ту самую операцию.

А то ведь одной Елены Малышевой на всех не хватит.

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