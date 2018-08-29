На Минина и Пожарского снова собирают деньги с народа

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-29T19:01:27+03:00

Если вы вдруг обнаружите, что Минин и Пожарский исчезли, не бегите в полицию, к окулисту или психиатру. Памятник просто отреставрируют. И вернут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спустя 200 лет после установки этого памятника, ему понадобилась реставрация

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Услышав, что с Красной площади готовятся убрать знаменитый памятник Минину и Пожарскому и отправить его на ремонт, я напрягся. Как же главная площадь страны останется (пусть и временно) без этого символа? И почему деньги на реставрацию решили собирать с народа? С этими вопросами я позвонил гендиректору Государственного исторического музея (в чьем ведении находится памятник) Алексею Левыкину.

- Алексей Константинович, неужели это правда, что памятник Минину и Пожарскому уже в этом году демонтируют и увезут на реставрацию?

- Пока вопрос о демонтаже не стоит, он только обсуждается. Сейчас мы на этапе отработки проекта.

- Но ведь Исторический музей уже объявил о сборе денег на реставрацию...

- Это да.

- Но зачем собирать всем народом? У государства деньги кончились?

- Если мы вспомним историю, этот монумент был создан на народные деньги. Поэтому мы вновь решили обратиться к народу.

- Говорят, реставрация обойдется в 46 миллионов рублей...

- Это предварительные данные. Только начав первый этап реставрации, мы поймем, какие деньги нужны будут в дальнейшем. Это не снимает вопроса, что мы будем обращаться и к государству, к бюджету.

- Сбор денег будет открытым?

- Да, он уже идет. Всю информацию можно получить на сайте нашего музея (www.shm.ru).

- И когда, по вашим прикидкам, памятник отреставрируют?

- Знаете, на это вам не ответит никто. За всю историю существования этого памятника, за 200 лет, его реставрации никогда не было. Поэтому мы ею и занялись. Все будет видно в процессе работы.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

О главном памятнике на Красной площади

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Скульптурная группа была отлита в 1816 году в мастерской Императорской академии художеств в Петербурге. Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года при участии императора Александра I. Сначала монумент установили напротив Верхних торговых рядов. В 1931 году памятник, ставший помехой для парадов, передвинули к храму Василия Блаженного.