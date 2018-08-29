2018-08-29T20:28:24+03:00
Дом. Семья

Издательство "Эксмо" объяснило, зачем съело Издательский дом Мещерякова

При помощи книжного монополиста детскую литературу будут продвигать за рубеж
Евгения КОРОБКОВА
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Генеральный директор издательской группы "Эксмо-АСТ" Евгений Капьев. ФОТО Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАССГенеральный директор издательской группы "Эксмо-АСТ" Евгений Капьев. ФОТО Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
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28 августа журналистов позвали в кафе «Пушкин». Пока представители СМИ глотали блинчики с мясом, семгу, сырники и пирожные, представители «Эксмо» рассказали о новом проглоченном. Акция "Едим дома" продолжается не только в известном благородном семействе. "Эксмо" закусило Издательским домом Вадима Мещерякова - любимым многими издательством, специализирующимся на детской литературе, преимущественно, дорогой.

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев был весел и радостен. Вадим Мещеряков выглядел очень грустным и закрывал лицо руками. Правда, как подчеркнул Вадим, это не из-за сделки, а по другому поводу. «Мне утром кто-то испортил настроение».

Напомним, ИД Мещерякова существует на рынке уже тринадцать лет. Его гендиректором и отцом-основателем стал бывший вице-президент «Росбанка» Вадим Мещеряков. За короткое время у издательства появилось свое лицо и своя аудитория (элитарная). Для многих ИД Мещерякова ассоциировался с тремя главными направлениями: это издание хорошо забытых старых книг, дорогое и богатое книгоиздание, а также - поиск новых качественных авторов. Вадим Мещеряков известен как очень требовательный редактор, а также автор блестящих придумок в сфере книгоиздания. Например, в его издательском доме выходят классические произведения, дизайн которых имитирует старинные книги.

В разное время в СМИ мелькала информация о том, что детское издательство "отдалось" книжной империи от безысходности. Муссировали слухи, что доходы Мещерякова то ли нулевые, ли не превосходят 23 тысяч рублей. Однако хозяин назвал такие цифры наветом и отметил, что его доход измеряется «миллионами рублей». Смысл же сделки был в не повышении финансового благосостояния, а в увеличении возможностей издательства. Если ранее в ИД Мещерякова выходило порядка 150-200 книг в год, то с переходом под крыло «Эксмо» эта цифра должна увеличиваться до 400.

- Я очень доволен, - сказал Вадим Мещеряков, - я не выхожу из бизнеса, но получу доступ к возможностям «Эксмо» в сфере продаж.

Журналисты смотрели скептически и припоминали слова Мещерякова, сказанные несколько лет назад:

«Товар – это то, что приносит деньги и исключительно ради денег делается. А книга – продукт творчества. Коллективного творчества издательской команды. И если ты решился издавать хорошие книги, ты о своих читателях непременно должен думать. А то приучишь их к хорошим книгам и – бах! – нет тебя больше. Денежек не хватило. Пришло АСТ и перекупило у тебя автора. Пришло ЭКСМО и купило тебя самого с потрохами. Ну, и какой же ты после этого издатель? Издатель – тот, кто пришел надолго. Я пришел сюда надолго. Я пришел сюда настоящие книжки делать».

Мещеряков отметил, что от своих прежних слов не отказывается. Но они к данной ситуации неприменимы, поскольку «Эксмо» купило его «не с потрохами», а приобрело лишь 51% акций. Согласно условиям, юридическое лицо, самобытность и независимая редакционная политика Издательского Дома сохранятся.

И так, и сяк и разными ухищрениями журналисты пытались узнать сумму, в которую ценили сделку. Но гендиректр «Эксмо» Евгений Капьев говорил уклончиво и непонятно, назвал сделку «сложноструктурированной» и отметил, что покупатель «ориентировался на объем продаж в 350 миллионов за прошлый год».

Сделка уже сказалась на особенностях распространения книг. Если раньше издательство сотрудничало с интернет-магазином «Лабиринт», то теперь магазин приостановил работу с ИД Мещерякова.

Из другого интересного на пресс-завтраке сказали о том, что нынче в детской литературе задают тренд китайцы. В Поднебесной очень интересуются нашей «малышковой» литературой, которую создают современные авторы. «Наши классики встречают куда меньший интерес. Мы пробовали запустить на китайский рынок Крапивина, но Крапивин, например, им не пошел», - отметил Мещеряков.

По словам книгоиздателя, книги, отмеченные китайским интересом, охотно покупают и в Европе.

Что ждет читателя от очередного поглощения? Критики сильно сомневаются, что "Эксмо" не запустит лапки в издательскую политику ИД Мещерякова, но, в целом, ничего плохого никто не усмотрел.

- Поскольку слияние происходит только в плане распространения, а не издательской политики, это значит, что книги Мещерякова станут доступнее в оффлайне, он сможет нарастить тиражи, - считает критик Ксения Молдавская. - С другой стороны, книги перестанут быть доступны там, где нет книжных магазинов. В нашей стране достаточно населенных пунктов, куда книги доставляются только «Лабиринтом».

Критик отметила, что слияние с «Эксмо» поможет расширить аудиторию: «с переходом в новый статус аудитория ИД Мещерякова перестанет быть замкнутой кастой. Возможно, кому-то вовремя увиденная в неожиданном месте книжка Мещерякова жизнь и судьбу спасет, я верю в такие вещи». ОДнако Молдавская не преминула отметить и то, что «слияние с «Эксмо» - это неоднозначное и наверняка вынужденное решение».

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