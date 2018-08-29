Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

СЕГОДНЯ 21:54 2018-08-29T21:57:31+03:00

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В среду, 29 августа, было официально объявлено о важном событии для футбольного клуба ЦСКА (Москва). Вратарь и легенда команды Игорь Акинфеев поставил подпись под новым контрактом с клубом. Новое соглашение с Акинфеевым рассчитано до 2022 года.

Игорь Акинфеев - воспитанник ЦСКА и с ранних лет находится в системе клуба. Свой первый матч за армейцев он провел в 2003 году. За эти 15 лет он уже провел 571 матч за ЦСКА и 112 поединков за национальную сборную.

В соцсетях ЦСКА своеобразно анонсировали подписание нового контракта с Акинфеевым, выпустив видеоролик "Стена 2022". На кадрах показаны Кремлевская стена, Великая китайская стена.

- Надеюсь, буду как можно дольше радовать и своих родных и наших болельщиков. В ЦСКА для меня никогда не было рутины. Те моменты, которые я здесь проживал, проживаю и буду проживать, доставляют колоссальную радость. Ни о каких переменах и речи быть не могло, - прокомментровал Акинфеев подписание нового контракта с клубом.

Игорь Акинфеев за 15 лет в ЦСКА выиграл шесть раз чемпионат России, шесть раз Кубок России и одержал 7 побед в Суперкубках России. В 2005 году голкипер выиграл Кубок УЕФА. Помимо этого, 10 лет назад он выиграл бронзу на Евро-2008, а летом нынешнего года в составе сборной России дошел до четвертьфинала ЧМ-2018. На ближайшие игры национальной команды он не вызван из-за планового медосмотра.