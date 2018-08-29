2018-08-29T23:48:18+03:00
Звезды

49-летняя Наоми Уоттс затмила молодых супермоделей на открытии Венецианского кинофестиваля-2018

В Италии стартовал старейший кинофорум планеты [фото]
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Наоми Уоттс.Наоми Уоттс.Фото: EAST NEWS

На острове Лидо этим вечером стартовал юбилейный, 75-й Венецианский кинофестиваль. По красной дорожке прошли голливудские звезды Наоми Уоттс, Райан Гослинг, Кристофер Вальц и Гильермо дель Торо, уже получивший в этом году главную кинопремию планеты «Оскар» - режиссер возглавил конкурсное жюри Венецианского фестиваля. В конкурсной программе в этот раз участвует 21 фильм. Открылся кинофорум показом картины Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» - биографической драмы об астронавте Ниле Армстронге.

Жара под тридцать градусов заставила мужчин на красной дорожке попотеть в их формальных пиджаках. А вот прекрасным дамам в очень открытых и невесомых нарядах в такую погоду было в самый раз. Главной звездой вечера стала прекрасная Наоми Уоттс: 49-летняя актриса, обычно предпочитающая наряды светлых нежных тонов, неожиданно появилась в платье яркого розового цвета. Многослойный наряд из благородного шелка от Amani выгодно оттенил теплый оттенок ее кожи: Наоми смотрелась свежо и очень молодо.

Наоми Уоттс. Фото: EAST NEWS

Наоми Уоттс.Фото: EAST NEWS

Наоми Уоттс – противница пластической хирургии и принципиально не ложится под нож, предпочитая естественную красоту в любом возрасте. В Голливуде это большая редкость, и, пожалуй, она одна из немногих актрис, кто обходит пластические клиники стороной.

Наоми Уоттс. Фото: EAST NEWS

Наоми Уоттс.Фото: EAST NEWS

Конкуренцию Наоми на красной дорожке составила британская актриса Клэр Фой: она тоже выбрала платье розового цвета, с интересной отделкой в виде красного палантина.

Клэр Фой Фото: REUTERS

Клэр ФойФото: REUTERS

Французская звезда Клеманс Поэзии, напротив, предпочла сдержанный серый цвет: ее платье было украшено золотой вышивкой.

Клеманс Поэзи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клеманс ПоэзиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Оливия Хэмильтон, невеста главного героя вечера – режиссера Дэмьена Шазелла, как и полагается будущей новобрачной, выбрала светлый наряд с пышной юбкой и нежной цветочной вышивкой. Оливия и Дэмьен объявили о помолвке в октябре прошлого года, а страсть между ними вспыхнула на съемках «Ла-ла-Лэнда» (Дэмьен – режиссер этой картины, завоевавшей «Оскар» в 2017 году).

Оливия Хэмильтон. Фото: REUTERS

Оливия Хэмильтон.Фото: REUTERS

Если звезд большого экрана на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля появилось немного, то супермоделей – целая россыпь. Тон задала бразильянка Изабель Гулар: «ангел» Victoria’s secret блеснула на красной дорожке серебристым нарядом в греческом стиле с очень глубоким декольте.

Модель Изабель Гулар. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Изабель Гулар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Изабель Гулар. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Изабель Гулар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколькими часами раньше, едвап прибыв в Венецию, Изабель устроила целую фотосессию на фоне венецианских гондол. Модель нарядилась в прозрачный черный наряд и позировала фотографам, разминавшимся в ожидании церемонии открытия кинофестиваля.

Изабель Гулар. Фото: EAST NEWS

Изабель Гулар.Фото: EAST NEWS

27-летняя португальская супермодель Сара Сампайо напоминала подарок в роскошной упаковке: лиф ее белого платья спереди украсил большой бант. Кстати, сердце Сары свободно – так что даже интересно, кому достанется этот подарочек.

Модель Сара Сампайо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Сара Сампайо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот ее брат, тоже манекенщик, Кевин Сампайо, уже занят: 33-летний португалец уже два года составляет счастье певицы Мадонны. Ради него 60-летняя поп-звезда отставила суетную Америку и переехала жить в тихий Лиссабон.

Модель Сара Сампайо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Сара Сампайо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24-летняя модель Барбара Палвин сделала ставку на мини, похваставшись длинными ногами. Барбара родом из Венгрии, она – один из штатных «ангелов» Victoria’s secret.

Модель Барбара Палвин. Фото: EAST NEWS

Модель Барбара Палвин.Фото: EAST NEWS

Совершенно неожиданно на красной дорожке появилась подруга футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Мать дочки футболиста решила временно забыть про памперсы и напомнить миру, что она модель. Знойная испанка выбрала совершенно прозрачное кружевное платье, позволившее ей похвастаться фигурой во всей красе. Удивительно, но на пальце Джорджины почему-то отсутствовало кольцо с бриллиантом стоимостью в 500 тысяч евро, которое ей подарил Криштиану, как поговаривали, по случаю помолвки. С внушительным камешком подруга Роналду впервые появилась в Москве на Чемпионате мира по футболу-2018. Но с тех пор она почему-то практически не носила это кольцо.

Джорджина Родригес Фото: REUTERS

Джорджина РодригесФото: REUTERS

Звезда "Бесславных ублюдков" Кристофер Вальц явно впечатлен нарядами своих прекрасных коллег-актрис. Фото: REUTERS

Звезда "Бесславных ублюдков" Кристофер Вальц явно впечатлен нарядами своих прекрасных коллег-актрис.Фото: REUTERS

Райан Гослинг. Фото: REUTERS

Райан Гослинг.Фото: REUTERS

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