2018-08-30T00:07:09+03:00
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Эмми 2018: Основные номинанты на премию Эмми 2018

Зрители узнают победителей Эмми 2018 17 сентября 2018 года
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В 2017 году Кидман удостоилась двух премий «Эмми», как лучшая актриса в мини-сериале или телефильме и как продюсер, обе награды она получила за сериал «Большая маленькая ложь»В 2017 году Кидман удостоилась двух премий «Эмми», как лучшая актриса в мини-сериале или телефильме и как продюсер, обе награды она получила за сериал «Большая маленькая ложь»Фото: REUTERS
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17 сентября 2018 года состоится вручение главной телевизионной премии, которая присуждается лучшим телепрограммам года. По условию они должны выйтив прайм-тайм в период с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года. Какой сериал признают лучшим? Кто из актеров и актрис отхватит главные теленаграды? Что за сериал унесет больше всех призов? Все это выяснится 17 сентября на вручении премии Эмми.

Пока же публикуем основные номинации.

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучший драматический сериал

«Американцы»

«Корона»

«Игра престолов»

«Рассказ служанки»

«Очень странные дела»

«Это мы»

«Мир Дикого Запада»

Сериал "Американцы"

Сериал "Американцы"

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучший комедийный сериал

«Атланта»

«Барри»

«Черная комедия»

«Умерь свой энтузиазм»

«Блеск»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Силиконовая долина»

«Несгибаемая Кимми Шмидт»

«Барри»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучший мини-сериал

«Алиенист»

«Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»

«Гений»

«Забытые богом»

«Патрик Мелроуз»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучший телефильм

«451 градус по Фаренгейту»

«Флинт»

«Патерно»

«Рассказ»

«Каллистер» («Черное зеркало»)

«Рассказ»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман — «Озарк»

Стерлинг К. Браун — «Это мы»

Эд Харрис — «Мир Дикого Запада»

Мэттью Риз — «Американцы»

Майло Вентимилья — «Это мы»

Джеффри Райт — «Мир Дикого Запада»

Эд Харрис в сериале "Мир Дикого Запада"

Эд Харрис в сериале "Мир Дикого Запада"

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль в драматическом сериале

Клер Фой — «Корона»

Татьяна Маслани — «Темное дитя»

Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»

Сандра О — «Убивая Еву»

Кери Рассел — «Американцы»

Эван Рэйчел Вуд — «Мир Дикого Запада»

«Убивая Еву»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон — «Черная комедия»

Тед Дэнсон — «В лучшем мире»

Ларри Дэвид — «Умерь свой энтузиазм»

Дональд Гловер — «Атланта»

Билл Хейдер — «Барри»

Уильям Х. Мэйси — «Бесстыдники»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль в комедийном сериале

Памела Адлон — «Все к лучшему»

Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»

Эллисон Дженни — «Мамаша»

Иса Рэй — «Белая ворона»

Трэйси Эллис Росс — «Черная комедия»

Лили Томлин — «Грэйс и Фрэнки»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Антонио Бандерас — «Гений»

Даррен Крисс — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»

Бенедикт Камбербэтч — «Патрик Мелроуз»

Джефф Дэниелс — «Призрачная башня»

Джон Ледженд — «Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»

Джесси Племонс — «Черное зеркало»

Антонио Бандерас в сериале "Гений. Пикассо" Фото: кадр из фильма

Антонио Бандерас в сериале "Гений. Пикассо"Фото: кадр из фильма

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Джессика Бил — «Грешница»

Лора Дерн — «Рассказ»

Мишель Докери — «Забытые богом»

Иди Фалько — «Закон и порядок: Настоящее преступление»

Реджина Кинг — «Семь секунд»

Сара Полсон — «Американская история ужасов»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Николай Костер-Вальдау — «Игра престолов»

Питер Динклэйдж — «Игра престолов»

Джозеф Файнс — «Рассказ служанки»

Дэвид Харбор — «Очень странные дела»

Мэнди Пэтинкин — «Родина»

Мэтт Смит — «Корона»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Алексис Бледел — «Рассказ служанки»

Милли Бобби Браун — «Очень странные дела»

Энн Дауд — «Рассказ служанки»

Лена Хиди — «Игра престолов»

Ванесса Кирби — «Корона»

Тэнди Ньютон — «Мир Дикого Запада»

Ивонн Страховски — «Рассказ служанки»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Луи Андерсон — «Баскетс»

Алек Болдуин — «Субботним вечером в прямом эфире»

Титус Берджесс — «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Брайан Тайри Генри — «Атланта»

Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»

Кенан Томпсон — «Субботним вечером в прямом эфире»

Генри Уинклер — «Барри»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»

Эйди Брайант — «Субботним вечером в прямом эфире»

Бетти Гилпин — «Блеск»

Лесли Джонс — «Субботним вечером в прямом эфире»

Кейт МакКиннон — «Субботним вечером в прямом эфире»

Лори Меткаф — «Розанна»

Меган Маллалли — «Уилл и Грейс»

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Джефф Дэниелс — «Забытые богом»

Брэндон Виктор Диксон — «Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»

Джон Легуизамо — «Трагедия в Уэйко»

Рики Мартин — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»

Эдгар Рамирес — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»

Майкл Стулбарг — «Призрачная башня»

Финн Уиттрок — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»

Джефф Дэниелс в сериале "Забытые Богом" Фото: кадр из фильма

Джефф Дэниелс в сериале "Забытые Богом"Фото: кадр из фильма

Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Сара Барейллес — «Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»

Пенелопа Крус — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»

Джудит Лайт — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»

Адина Портер — «Американская история ужасов»

Мерритт Уивер — «Забытые богом»

Летишиа Райт — «Черное зеркало»

70-я церемония вручения премии Эмми 2018 соcтоится 17 сентября 2018 года. Ведущими 70-й церемонии стали Майкл Че и Колин Джост.

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