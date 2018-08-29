Эмми 2018: Основные номинанты на премию Эмми 2018
17 сентября 2018 года состоится вручение главной телевизионной премии, которая присуждается лучшим телепрограммам года. По условию они должны выйтив прайм-тайм в период с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года. Какой сериал признают лучшим? Кто из актеров и актрис отхватит главные теленаграды? Что за сериал унесет больше всех призов? Все это выяснится 17 сентября на вручении премии Эмми.
Пока же публикуем основные номинации.
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучший драматический сериал
«Американцы»
«Корона»
«Игра престолов»
«Рассказ служанки»
«Очень странные дела»
«Это мы»
«Мир Дикого Запада»
Сериал "Американцы"
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучший комедийный сериал
«Атланта»
«Барри»
«Черная комедия»
«Умерь свой энтузиазм»
«Блеск»
«Удивительная миссис Мейзел»
«Силиконовая долина»
«Несгибаемая Кимми Шмидт»
«Барри»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучший мини-сериал
«Алиенист»
«Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»
«Гений»
«Забытые богом»
«Патрик Мелроуз»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучший телефильм
«451 градус по Фаренгейту»
«Флинт»
«Патерно»
«Рассказ»
«Каллистер» («Черное зеркало»)
«Рассказ»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Джейсон Бейтман — «Озарк»
Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Эд Харрис — «Мир Дикого Запада»
Мэттью Риз — «Американцы»
Майло Вентимилья — «Это мы»
Джеффри Райт — «Мир Дикого Запада»
Эд Харрис в сериале "Мир Дикого Запада"
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль в драматическом сериале
Клер Фой — «Корона»
Татьяна Маслани — «Темное дитя»
Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Сандра О — «Убивая Еву»
Кери Рассел — «Американцы»
Эван Рэйчел Вуд — «Мир Дикого Запада»
«Убивая Еву»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Энтони Андерсон — «Черная комедия»
Тед Дэнсон — «В лучшем мире»
Ларри Дэвид — «Умерь свой энтузиазм»
Дональд Гловер — «Атланта»
Билл Хейдер — «Барри»
Уильям Х. Мэйси — «Бесстыдники»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль в комедийном сериале
Памела Адлон — «Все к лучшему»
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
Эллисон Дженни — «Мамаша»
Иса Рэй — «Белая ворона»
Трэйси Эллис Росс — «Черная комедия»
Лили Томлин — «Грэйс и Фрэнки»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
Антонио Бандерас — «Гений»
Даррен Крисс — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»
Бенедикт Камбербэтч — «Патрик Мелроуз»
Джефф Дэниелс — «Призрачная башня»
Джон Ледженд — «Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»
Джесси Племонс — «Черное зеркало»
Антонио Бандерас в сериале "Гений. Пикассо"Фото: кадр из фильма
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
Джессика Бил — «Грешница»
Лора Дерн — «Рассказ»
Мишель Докери — «Забытые богом»
Иди Фалько — «Закон и порядок: Настоящее преступление»
Реджина Кинг — «Семь секунд»
Сара Полсон — «Американская история ужасов»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
Николай Костер-Вальдау — «Игра престолов»
Питер Динклэйдж — «Игра престолов»
Джозеф Файнс — «Рассказ служанки»
Дэвид Харбор — «Очень странные дела»
Мэнди Пэтинкин — «Родина»
Мэтт Смит — «Корона»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
Алексис Бледел — «Рассказ служанки»
Милли Бобби Браун — «Очень странные дела»
Энн Дауд — «Рассказ служанки»
Лена Хиди — «Игра престолов»
Ванесса Кирби — «Корона»
Тэнди Ньютон — «Мир Дикого Запада»
Ивонн Страховски — «Рассказ служанки»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
Луи Андерсон — «Баскетс»
Алек Болдуин — «Субботним вечером в прямом эфире»
Титус Берджесс — «Несгибаемая Кимми Шмидт»
Брайан Тайри Генри — «Атланта»
Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
Кенан Томпсон — «Субботним вечером в прямом эфире»
Генри Уинклер — «Барри»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
Эйди Брайант — «Субботним вечером в прямом эфире»
Бетти Гилпин — «Блеск»
Лесли Джонс — «Субботним вечером в прямом эфире»
Кейт МакКиннон — «Субботним вечером в прямом эфире»
Лори Меткаф — «Розанна»
Меган Маллалли — «Уилл и Грейс»
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
Джефф Дэниелс — «Забытые богом»
Брэндон Виктор Диксон — «Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»
Джон Легуизамо — «Трагедия в Уэйко»
Рики Мартин — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»
Эдгар Рамирес — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»
Майкл Стулбарг — «Призрачная башня»
Финн Уиттрок — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»
Джефф Дэниелс в сериале "Забытые Богом"Фото: кадр из фильма
Номинация на Эмми 2018 в категории Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
Сара Барейллес — «Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»
Пенелопа Крус — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»
Джудит Лайт — «Американская история преступлений: Покушение на Джанни Версаче»
Адина Портер — «Американская история ужасов»
Мерритт Уивер — «Забытые богом»
Летишиа Райт — «Черное зеркало»
70-я церемония вручения премии Эмми 2018 соcтоится 17 сентября 2018 года. Ведущими 70-й церемонии стали Майкл Че и Колин Джост.