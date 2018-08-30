Корреспонденты «КП» пошли на поиски снежного человека, а пришлось искать их самих

СЕГОДНЯ 01:52 2018-08-30T01:58:49+03:00

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О том, как все это началось, рассказывает Клоков:

В общем, подошел ко мне Саша и говорит:

- Есть свидетели, которые видели йети в Подмосковье. Давай махнем на поиски!

На всякий случай замечу, что Сашка не пьет. Он рассказал, что есть реальный гоминолог (так называют ученых, которые занимаются вопросами снежных людей). А также его приятель - кандидат биологических наук. Они знают, где искать... И готовы к походу...

Вечером я ехал домой на метро. Загуглил фразу «снежный человек». Ответ не заставил себя долго ждать: «Придуманное существо, которое якобы живет в горах и лесных районах земли»... В той же статье было указано: «Есть мнение, что это сохранившийся примат-неандерталец. У него внушительные мышцы. Длинные руки. Массивная нижняя челюсть. И густой волосяной покров на теле».

Удивительно. Но рядом со мной ехал мужик, точно подходящий под это описание. Йети разгадывал сканворд и источал резкий запах перегара.

Конкретно

ОСТОРОЖНО, ЙЕТИ

Водитель Леша выворачивает на Ленинградку. Точка прибытия в его навигаторе - деревня Копылово в Клинском районе. Рядом со мной - сзади - сидит зоолог Николай Акоев (похожий на похудевшего куплетиста Бандурина, только без усов). И Сашка. Впереди - на пассажирском сиденье - кандидат биологических наук Андрей Строганов (он напоминает актера Кирилла Лаврова, только в очках).

Едем. Искать. Снежного. Человека.

Акоев (он же Бандурин) всю дорогу рассказывал правдивые истории. Например, как в Кировской области мужик на охоте встретил медведя. Начал от него убегать. Косолапый уже почти догнал мужика, но тут появился снежный человек и подхватил охотника за шиворот. И таким образом спас его...

Я глянул в зеркало заднего вида и увидел каменное лицо водителя. Сашка тоже выглядел очень серьезным. Как будто мы едем ловить не йети, а призывников-уклонистов. Строганов (он же Лавров) сказал:

- У этих существ есть связь с параллельным миром. И они оттуда приходят в гости сюда.

- А вы действительно кандидат наук? - поинтересовался Сашка.

- Ага. Биологических. Я по генетике растений... Правда, последние годы работал на заводе. Сантехником. А что? Сутки через трое. Хороший график.

Мне позвонили. И спросили, куда я еду. Я что-то шепотом соврал.

- Или был еще такой случай, - не унимался Николай. - Это по дороге на Дмитров. Женщина шла по лесу. Утомилась. Присела на корягу отдохнуть. А деревяшка как зашевелится!

- Снежный человек? - догадался я.

- Да, - ответил Акоев. - Но мы его называем лешим. Так по-русски будет правильнее.

Я заглянул в Сашкины глаза. И прочитал: «Обратного пути нет. Прости...» За окном мелькали деревеньки, пожелтевшие деревья и железнодорожные переезды. Пахло навозом и приключениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666412" frameborder="0"></iframe> Корреспонденты "КП" пытались вызвать снежного человека - лешего.

ГОЛОВЫ НАМ ОТОРВУТ - И ВСЕГО ДЕЛОВ

Акоев и Строганов уже много лет занимаются поиском снежного человека. И, как ни странно, еще ни разу его не встретили. Однако следы таинственного примата находили. Например, в районе деревни Копылово, в которую мы ехали, нашли «крест». Кто-то взял березовый ствол и между двух ветвей воткнул его в большую ель. Даже два здоровых мужика сделать такого не смогут (если, конечно, они не пьяные). Значит, леший...

Однажды Акоев обнаружил настоящее гнездо йети - на даче под Хотьковом! Снежный человек сложил «костерчиком» сухие стволы и обложил середину ветками. По мнению Николая, случайное образование такой конструкции исключено.

- А если бомж? - спросил Сашка.

- После бомжей окурки, бутылки. Тут такого не было, - покачал головой исследователь.

- А если леший на нас в лесу выйдет, как реагировать? - на всякий случай уточнил я.

- Вести себя спокойно и уверенно, - ответили охотники. - Если начнешь дергаться, снежный человек может и убить. Обычно он отрывает голову...

- Приехали... - выдохнул водитель и, вконец заинтригованный, решил отправиться на поиски вместе с нами.

Лес рядом с деревней Копылово мне показался заброшенным и полумертвым. Сплошной валежник. Сгнившие стволы. И десятки засохших берез, уничтоженных бобрами.

Я, словно футболист перед началом матча, перекрестился и переступил кромку поля. Сашка за считаные секунды нашел себе палку и ловко избавился от лишних сучков. Позже я узнал, что она нужна не только для того, чтобы отбиваться от лешего, но и чтобы отпугивать змей. Сашкин учитель ОБЖ был бы счастлив, если бы увидел...

Не прошло и десяти минут, как я обнаружил огромную кучу... Ну вы поняли.

- Это же он сделал? Он? - орал я над ухом несчастного кандидата.

Тот внимательно изучил находку и заявил, что это постарался кабан. Я от отчаяния сплюнул. И поплелся дальше.

Водитель Леша прихватил с собой пакет и, пользуясь случаем, начал собирать грибы. Подберезовики, белые, сыроежки...

- А вот и еще один знак! - тяжело дыша, воскликнул Акоев - Бандурин. - Кто-то взял березовый ствол (видите, какой большой?) и прислонил его к елке. Зачем такое делать обычному человеку? А леший таким образом оставляет маркер. Метит территорию.

Я осмотрелся. И как резаный заорал:

- Леший! Леший!

- Ууууууу... - донеслось из леса в ответ (и это было не эхо!).

- Ле-ший! - выпучив глаза, заорал я еще громче (сердце мое готово было выскочить из груди).

И вдруг заметил, как из кустов вылезает водитель Леша. Довольный. С новым грибком. И улыбаясь мычит:

- Ууууууу...

Журавлев сделал слепок следа йети. По сравнению с ним нога корреспондента Рогозы (44-го размера) - так, ножка.Фото: Павел КЛОКОВ

ПОРА ДОМОЙ

Мы прошлындали по лесу несколько часов, разглядывая «метки лешего» - заваленные друг на друга деревья. Исследователи считают, что так йети подают друг другу сигналы - ты сюда не ходи, это мое место... Умаявшись, развели костерок. Попили кофе. Рассказали каждый по анекдоту. А по дороге к машине... заблудились.

Мобильники наши почти все разрядились. Солнце начало садиться. Замахали крыльями комары. Акоев заметил в траве змею и побожился, что она ядовитая. И где-то там, в диких чащах, прятался леший. И ждал - как пить дать - сумерек. Чтобы вылезти оттуда, оторвать нам головы и насадить их на осиновые колья возле болота. То-то бобры повеселятся. Сразу пять бошек. А одна из них (самая вихрастая) с выпученными глазами...

Это, конечно, я сейчас так веселюсь. А там, в темнеющем лесу, было жутковато.

Когда мы пишем очередную историю про пропавших в подмосковном лесу пенсионеров, некоторые коллеги удивляются: да как там потеряешься! Деревни через каждый километр, дороги. Мы тоже так думали. Но на практике все оказалось сложнее. Везде лежит сухостой, толстые бревна, опутанные какими-то кустами и крапивой. По прямой идти не получается, ты все время петляешь, отклоняясь от маршрута, потому что иначе никак не продраться. И в итоге чешешь фиг знает куда. Поначалу растерялись: что делать, звонить в МЧС, чтобы нас нашли и спасли, друзьям-знакомым слать SOS о помощи? Хорошо, у Андрея Строганова оказался туристический навигатор. Вбиваешь в него нужные координаты и идешь по стрелочке. Через два часа мы отыскали машину. Оказалось, что мы заблудились всего в километре от нее. Козни лешего, не иначе.

А в это время нас уже обыскались в редакции. Когда мы добрались до цивилизации и наконец зарядили телефоны - они начали звонить как бешеные!

- Вы где бродите? Вас что, леший задрал? Я уже спасателей хотела вызывать! - радостно кричала редактор отдела.

Мы тоже были счастливы. Особенно водитель. Он набрал целый пакет грибов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666413" frameborder="0"></iframe> Житель подмосковного села Копылово рассказал о своей встрече со снежным человеком.

ТАИНСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Кто сказал «гыул»?

Продолжает рассказ Рогоза:

Но на этом наши приключения не закончились. В машине гоминологи вспомнили: «В деревне же свидетель живет! Он лешего видел!» В общем, тормозим у красного забора на окраине села.

Михаил Журавлев не какой-то там сельский забулдыга. Полжизни на северах, на газопроводе, инженером смены. С хорошей пенсией вернулся в Подмосковье. Купил участок у леса, дом поставил. Одно из развлечений - рыбалка. Журавлев часто ездит на Бушуй. Это затопленные много лет назад бывшие торфоразработки. Карасики здесь ловятся, ротан.

- Рыбачу. На берегу нас человек пять на расстоянии друг от друга. Время к вечеру, - рассказывает Михаил. - Слышу, к нам кто-то движется со стороны озера. Плюх, плюх! - как будто кто-то по воде в зарослях идет. У нас здесь лоси водятся, кабаны. Но они так на людей не пойдут, если их кто-то гонит, несутся сломя голову. Смотрю, мужички сворачивают удочки - и по машинам. Я остался один. Но мне любопытно, что же это такое. Напротив меня бобровая хатка - куча хвороста. Я на нее полез, чтобы повыше. Смотрю - вода баламутится.

- Рыба хвостом по воде била?

- Какая рыба! Явно кто-то шагает. Главное, что я вижу круги на воде, слышу звук шагов. Но не вижу, не понимаю, от кого они исходят. А потом Он звуки какие-то начал издавать! Мгыл-гыул - такой утробный голос. Судя по звуку, Он развернулся и пошел назад. С таким неудовольствием, что его не пустили. Зверь бы просто убежал...

На следующее утро Михаил с сыном вернулись на берег. И там в грязи обнаружили... след огромной голой ступни.

- Мы потом привезли с собой гипс и сделали слепок, - говорит пенсионер. Выносит из дома эту гипсовую фигуру. Выпирающий палец. Сужение к пятке. Замеряем его рулеткой. 41 сантиметр, если мерить по большому пальцу. В Венесуэле живет мужик из Книги рекордов Гиннесса. У него такая же ступня, 41 см. Он носит обувь 60-го размера. Его рост - 2 метра 20 сантиметров.

Но странно ведь, что Журавлев такое немаленькое существо в камышах так и не увидел. Строганов и Акоев в один голос рассказывают, что йети (или леший) обладает экстрасенсорными способностями - может внушать человеку, что тот его не видит.

- Скажите честно, вы выпиваете? - интеллигентно спросил Паша.

- Нет, - говорит Журавлев. - С алкоголем я уже давно завязал.

Принял за лешего какое-то животное? Лось во время гона (брачного периода) может издавать странные звуки. Но это весной. А тогда август был. Истина где-то рядом...

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Нет никаких признаков, что с этими деревьями кто-то манипулировал»

Фото «меток снежного человека» мы показали специалисту - кандидату биологических наук, завлабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства Юрию Гниненко. Снимки его не удивили.

- Конечно, эти деревья не имеют никакого отношения к чему-то необычному. Сухостой всегда падает в лесу и при падении самым причудливым образом зависает на окружающих деревьях. На снимках, где есть наклоненные березы, - это следствие навала снега. Нет никаких признаков того, что с ними кто-либо манипулировал, - это совершенно бессистемные навалы одного дерева на другое.