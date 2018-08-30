2018-08-30T10:35:27+03:00
Звезды

«Какое безграничное доверие»: Ани Лорак позволила супругу провести выходные с дочкой

Пока сама певица уехала на гастроли
Ольга АНТОНОВА
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Пока вся Россия обсуждает скандал, связанный с изменой мужа, сама певица никак не комментирует ситуациюПока вся Россия обсуждает скандал, связанный с изменой мужа, сама певица никак не комментирует ситуациюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ани Лорак – суперженщина. Пока вся Россия обсуждает скандал, связанный с изменой мужа и то, что он съехался со своей любовницей, сама певица никак не комментирует ситуацию. Зато много улыбается на камеру, стала наставницей нового сезона шоу «Голос», плюс, не перестает гастролировать. Накануне красавица выступила в Астане, где показала роскошную фигуру в латексном платье. «Как можно изменить ТАКОЙ женщине?», - все еще задаются вопросом поклонники звезды в комментариях. А изменник-муж Мурат Налчаджиоглу тем временем демонстрирует образец примерного мужа. Так, прошлые выходные турецкий бизнесмен провел со своей дочкой, которую Ани оставила ему. Папа с дочкой были в развлекательном центре и, судя по всему, повеселились от души. У дочки улыбка не сходит с губ на всех снимках. Фанаты певицы только не поняли, с кем же именно остается дочь в Киеве, пока сама Лорак работает и гастролирует по России, если ее супруг живет с любовницей?

anilorakanilorak
Astana! Are you ready?
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«Какое безграничное доверие?!», «Наверное, смогли договориться», - комментируют эту ситуацию поклонники.

Сам Мурат комментируя всю эту ситуацию, в одном из интервью обмолвился, что общественность многого не знает и все на самом деле не так как они думают. Но как бы оно не думало, факты на лицо. Мужчину застукали в караоке-баре с киевской тусовщицей Яной Беляевой, которой ресторатор якобы снял квартиру, оплачивал все ее расходы, включая пластические операции. Надо отметить, что до женитьбы на украинской певице Мурат работал сотрудником турецкого отеля и не был богат. Именно Лорак помогла ему с инвестициями в бизнес, чтобы он мог раскрутить свое дело.

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