Погибнет ли Земля, когда ее Северный полюс поменяется местами с Южным

Нехорошие симптомы

Тревожные данные поступают из мира науки. Все чаще и чаще геофизики публикуют угрожающие статьи: мол, видим признаки надвигающегося катаклизма глобального масштаба . А именно — инверсии магнитного поля Земли. Пугают, проще говоря, тем, что магнитные полюса нашей планеты норовят поменяться местами. В прямом смысле слова: Северный полюс станет Южным. И наоборот. Они уже двигаются. Северный магнитный полюс перемещается из района канадского острова Элсмир в сторону России - в Сибирь. Его скорость с 1904 года увеличилась с 15 километров в год до 60.

Южный полюс за это время покинул Антарктиду и вышел в Индийский океан.

Магнитные полюса давно сдвинулись с насиженных мест.

Что еще видят ученых? Дэниел Бейкер (Daniel Baker) — директор Лаборатории атмосферы и космической физики из Колорадского университета в Боулдере, США ( Laboratory for Atmospheric and Space Physics at the University of Colorado, Boulder) уверяет, что магнитное поле Земли сильно ослабло за последние 200 лет — примерно на 15 процентов.

Выводы Бейкера подкрепляют данные, полученные со спутников Swarm. Три орбитальных аппарата этой группировки Европейского космического агентства были запущены как раз для того, чтобы измерять напряженность геомагнитного поля, следить за его изменениями и находить аномалии.

Измерения же демонстрируют: скорость, с которой слабеет поле увеличивается с каждым годом. Наглядное подтверждение тому северные сияния, которые возникают в результате взаимодействия геомагнитного поля и потоков заряженных частиц, выброшенных вспышками на Солнце. Сполохам, расцвечивающим небо, стало легче проникать в более низкие широты. Красиво, но тревожно.

Северное сияние с борта МКС: сполохи становятся мощнее.

О том, что магнитное поле Земли слабеет, свидетельствуют и участившиеся магнитные бури. Их начали вызывать даже не столь уж мощные солнечные вспышки, провоцируя метеозависимых людей на все более чувствительную реакцию.

Американские ученые из Университета Рочестера (Department of Earth and Environmental Sciences at the University of Rochester) подметили, что магнитные изменения особенно сильно затронули Южно-Атлантическую аномалию (South Atlantic Anomaly) — эдакое гигантское «пятно», которое было обнаружено в 2011 году. Оно простирается от Южной Америки до юга Африки — от Бразилии до Зимбабве. Внутри «пятна» поле в разы слабее, чем снаружи.

Южно-Атлантическая аномалия уже разрослась почти до 8 миллионов квадратных километров и продолжает увеличиваться.

Южно-Атлантическая аномалия - магнитное поле внутри нее сильно ослаблено.

И совсем уж сверхъестественное: данные, полученные все с тех же спутников Swarm, показали, что глубоко под землей — примерно в 3 тысячах километрах от поверхности - циркулирует «железный поток» шириной более 420 километров. Расплавленная масса движется с запада на восток со скоростью 40-45 километров в год . И почему-то ускоряется.

Внутри Земли обнаружен "железный поток".

Среди геофизиков уже набралось немало тех, которые считают, что обнаруженные странности — каждая по отдельности, а все вместе и подавно — сигнализируют лишь об одном: инверсия грядет.

Объемное изображение магнитного поля Земли, составленное благодаря данным со спутников Swarm. Оно крайне неоднородно, где сильнее, где слабее. Количество неоднородностей растет.

Тревожное будущее

Казалось бы, инверсия или переполюсовка, как ее еще называют, вообще не должна никого страшить. Ну, начнет поворачиваться к Северному полюсу не синий кончик стрелки компаса, а красный. И что с того?

Ученые объясняют: главную опасность представляет, конечно же, не итог переполюсовки, а сам ее процесс. Отнюдь вроде бы не мгновенный. По некоторым оценкам, он может затянуться на сотни, а то и на тысячи лет.

Геофизики предрекают: по мере развития инверсии, есть угроза того, что напряженность геомагнитного поля снизится до минимума — примерно в десять раз. А то и больше. На какое-то время Земля ощетинится десятками магнитных полюсов. Это — в лучшем случае. В худшем — поле и вовсе исчезнет. Что тут же лишит Землю магнитосферы - природного барьера, сдерживающего солнечный ветер и космическое излучение. Жизнь без такой защиты долго не протянет. Не говоря уже о цивилизации, электрические сети которой «спалят» даже скромные солнечный вспышки.

Магнитосфера Земли защищает животных и растения от радиации.

Отсюда и тревога: если магнитное поле и в самом деле выключится, то включится ли снова? Сколько точно продлится «перезагрузка»? Ясных и однозначных ответов на эти жизненно важные вопросы нет. Есть только предположения.

Смутные прогнозы

Веру в то, что инверсия — реальное явление, которое многократно повторялось в истории нашей планеты, подпитывают древние горные породы, отложения застывшей лавы и сталактиты. Намагничиваясь естественным образом, они якобы способны запоминать величину и направление того геомагнитного поля, которое существовало во время их образования. Изучая множество пород разного возраста, ученые, верящие в инверсию, определили, когда направление геомагнитного поля совпадало с современным. А когда становилось прямо противоположным ему. Но универсальной «магнитно-хронологической шкалы» не получилось. Кто-то увидел одну периодичность в инверсиях, кто-то другую, а кому-то показалось, что ее — периодичности — нет вовсе. Сплошной хаос. Отсюда и сильный разброс в прогнозах. Одни обещают инверсию «хоть завтра», другие — чрез 2 тысячи лет, третьи через 200 тысяч, четвертые — аж через 25 миллионов лет.

В процесс инверсии число магнитных полюсов может увеличиться. Поле станет слабым и причудливым.

Некоторые же вообще успокаивают: все данные об предыдущих инверсиях — косвенные. Поэтому не факт, что они и в самом деле случались. Значит и ждать ничего такого не стоит. Ведь породы и прочие сталактиты могли намагничиваться в противоположном направлении и без глобальных инверсий. А все так называемые аномалии - это отголоски сложных естественных процессов, происходящих в недрах.

Кстати, конца света, вызванного инверсией, ждали еще в 2012 году. Как предсказывали индейцы майя посредством своего календаря. Но не дождались. Авось и теперь пронесет.

И самое главное: даже предполагая, что переполюсовки многократно случались в прошлом, следует признать: жизнь на Земле сохранилась. Возможно, эти магнитные катаклизмы не столь страшны, как представляют себе ученые. Возможно, жизнь куда более устойчивая, чем принято считать. Или инверсии — это все-таки заблуждения мнительных исследователей.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Динамомашина в недрах

Считается, что геомагнитное поле генерирует жидкое железное яро Земли. Его внутренняя часть вращается быстрее наружней. Она - «ротор» гигантского электрического генератора. Внешняя часть - «статор» . Вместе они — земное динамо. Или геодинамо, которое вырабатывает электрический ток. Он и создает магнитное поле.

Ученые верящие в инверсию грешат на «турбулентные флуктуации течений электропроводящего железа внутри жидкого ядра», которые и смещают геомагнитные полюса со своих устойчивых мест. Далее события могут развиваться по двум сценария. По одному — полюса возвращаются в исходное положение и инверсия отменяется. Либо они продолжают двигаться, пока не окажутся в противоположных точках равновесия.