Ученые Тимирязевской академии вывели сорта белокочанной капусты, устойчивой к опасной болезни

СЕГОДНЯ 22:40 2018-08-30T22:54:15+03:00

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Ученые Тимирязевской академии одержали важную победу: группе исследователей главного аграрного вуза страны удалось вывести сорта капусты, устойчивые к опасному инфекционному заболеванию – киле крестоцветной. Пораженное инфекцией растение прекращает свой рост, при этом у овоща не образуется кочан.

Кила крестоцветная издавна была главной угрозой капусте: инфекция наносит весомый экономический ущерб как частным фермерским хозяйствам, так и крупным агрохолдингам. Страдают от нее и огороды простых дачников. Еще в 1877 году килу впервые описал русский ученый Михаил Воронин. С тех пор против нее не удалось разработать эффективных агротехнических и химических средств защиты. В итоге целые регионы, пораженные килой, вынуждены отказываться от выращивания капусты. Специалисты РГАУ-МСХА имени К.А, Тимирязева нашли способ решения проблемы.

- Одна из крупнейших в мире транснациональных компаний более 20 лет создавала новые сорта капусты устойчивые к киле. За два десятка лет специалисты фирмы освоили многомиллионный долларовый бюджет, и только после этого им удалось воплотить мечту растениеводов, - рассказывает руководитель селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева Григорий Монахос. - Селекционеры нашей академии сумели не только повторить успешный опыт иностранных исследователей, но и шагнули вперед, наделив капусту белокочанную более эффективным геном устойчивости к киле и к двум не менее вредоносным заболеваниям – фузариозу и сосудистому бактериозу. Таким образом, было создано семь отечественных гибридов капусты белокочанной.

Теперь тимирязевские селекционеры собираются включить выведенные ими сорта в Государственный реестр. Фото: timacad.ru

Теперь тимирязевские селекционеры собираются включить выведенные ими сорта в Государственный реестр.

- Следующим этапом работы станет организация промышленного семеноводства. На тимирязевцев возложено решение глобальной задачи – обеспечить отечественный рынок растениеводческой продукции семенами белокочанной капусты, устойчивой к трем заболеваниям, - говорит Григорий Монахос.