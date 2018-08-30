Кто в России всех влиятельней

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-30T14:21:22+03:00

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Чиновники, бизнесмены, силовики. Кто из них обладает бОльшими возможностями? На этот «вечный» вопрос попытались ответить журналисты Forbes, составившие свой список 100 самых влиятельных людей России. Как и всегда в таких случаях, итоговый перечень породил массу вопросов: почему кто-то оказался выше, кто-то - ниже, а кого-то вообще не включили в список (об этом ниже - в комментарии эксперта). Пожалуй, только одна строчка, самая первая, не вызывает сомнений - на ней расположился российский президент Владимир Путин. Сам Forbes объясняет это просто: Путин - второй человек в глобальном мировом рейтинге влиятельности по версии этого американского издания. Так что внутри России Путин - первый автоматически.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС:

Это складывается из доверия плюс должности, окружения и капиталов

- Журналистские рейтинги обычно далеки от научного подхода. В случае с этим рейтингом «Форбс» методика его составления не до конца понятна. В реальной жизни можно быть не очень известным широкой публике человеком, но иметь огромное влияние. А те, у кого есть большие капиталы, могут, например, в любой момент попасть под уголовную статью и потерять свое влияние.

Если говорить в общем, то влиятельность человека - это сочетание доверия к нему со стороны общества, высокой должности, его окружения и капиталов.

КОНКРЕТНО

Список 100 самых влиятельных людей России по версии Forbes

1. Владимир Путин, президент России.

2. Герман Греф, председатель правления «Сбербанка».

3. Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома».

4. Игорь Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти».

5. Дмитрий Медведев, премьер-министр.

6. Владимир Богданов, гендиректор «Сургутнефтегаза».

7. Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка.

8. Александр Бортников, директор ФСБ.

9. Олег Белозеров, гендиректор РЖД.

10. Вагит Алекперов, бизнесмен.

11. Михаил Фридман, бизнесмен.

12. Андрей Костин, председатель правления ВТБ.

13. Сергей Собянин, мэр Москвы.

14. Владимир Потанин, бизнесмен.

15. Алексей Мордашов, бизнесмен.

16. Антон Силуанов, первый вице-премьер РФ и министр финансов.

17. Николай Патрушев, секретарь СовБеза.

18. Леонид Михельсон, бизнесмен.

19. Александр Бастрыкин, председатель СК.

20. Сергей Чемезов, гендиректор «Ростеха».

21. Сергей Лавров, министр иностранных дел.

22. Юрий Чайка, Генпрокурор России.

23. Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка.

24. Владимир Лисин, бизнесмен.

25. Виктор Вексельберг, бизнесмен.

26. Роман Абрамович, бизнесмен.

27. Дмитрий Козак, вице-премьер.

28. Олег Дерипаска, бизнесмен.

29. Герман Хан, бизнесмен.

30. Сергей Шойгу, министр обороны.

31. Алишер Усманов, бизнесмен.

32. Андрей Мельниченко, бизнесмен.

33. Алексей Кудрин, руководитель Счетной палаты.

34. Геннадий Тимченко, бизнесмен.

35. Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

36. Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти».

37. Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ.

38. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга.

39. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел.

40. Искандер Махмудов, бизнесмен.

41. Игорь Кесаев, бизнесмен.

42. Виктор Золотов, директор Нацгвардии.

43. Андрей Козицын, бизнесмен.

44. Владимир Евтушенков, бизнесмен.

45. Аркадий Волож, интернет-предриниматель.

46. Михаил Гуцериев, бизнесмен.

47. Антон Вайно, глава администрации президента.

48. Михаил Задорнов, банкир.

49. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

50. Петр Авен, бизнесмен.

51. Рустам Минниханов, глава Татарстана.

52. Николай Токарев, председатель правления «Транснефти».

53. Виталий Савельев, гендиректор «Аэрофлота».

54. Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского АО.

55. Алексей Гордеев, вице-премьер РФ.

56. Рустэм Хамитов, глава Башкортостана.

57. Дмитрий Конов, бизнесмен.

58. Алексей Кузьмичев, бизнесмен.

59. Виктор Рашников, бизнесмен.

60. Александр Усс, врио губернатора Красноярского края.

61. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ.

62. Максим Акимов, вице-премьер РФ.

63. Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента.

64. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

65. Сергей Когогин, гендиректор «КамАЗа».

66. Алексей Громов, первый замглавы администрации президента.

67. Максим Решетников, губернатор Пермского края.

68. Николай Подгузов, гендиректор «Почты России».

69. Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

70. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

71. Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК.

72. Игорь Шувалов, председатель Внешэкономбанка.

73. Константин Эрнст, гендиректор «Первого канала».

74. Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда.

75. Алексей Лихачев, гендиректор «Росатома».

76. Павел Ливинский, гендиректор «Россетей».

77. Наиль Маганов, бизнесмен.

78. Александр Мамут, бизнесмен.

79. Леонид Федун, бизнесмен.

80. Дмитрий Артюхов, врио губернатор Ямало-Ненецкого АО.

81. Максим Орешкин, министр экономического развития.

82. Александр Моор, врио губернатора Тюменской области.

83. Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

84. Александр Жуков, вице-спикер Госдумы.

85. Дмитрий Пумпянский, бизнесмен.

86. Александр Коновалов, министр юстиции.

87. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

88. Василий Голубев, губернатор Ростовской области.

89. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

90. Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области.

91. Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики.

92. Александр Пономаренко, бизнесмен.

93. Александр Скоробогатько, депутат Госдумы.

94. Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки.

95. Самвел Карапетян, бизнесмен.

96. Александр Фролов, бизнесмен.

97. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ.

98. Юрий Слюсарь, президент Объединенной авиастроительной корпорации.

99. Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда.

100. Владимир Жириновский, председатель ЛДПР.