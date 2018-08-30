«Подари обед ребенку»: Неравнодушных россиян просят накормить детей из малоимущих семей

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-30T14:45:51+03:00

Каждый неравнодушный человек может помочь закупить на целый год для нуждающихся семей самые базовые продукты Фото: материалы пресс-служб

В прошлом году акция помогла собрать годовой запас продуктов для ста тысяч детей из нуждающихся в помощи семей в 21 городе России

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«Подари обед ребенку» - так называется акция, цель которой - накормить тысячи детей из малоимущих семей по всей России. Ее уже не в первый раз запускают «Фонд продовольствия «Русь» и сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC.

Каждый неравнодушный человек может помочь закупить на целый год для нуждающихся семей самые базовые продукты: макароны, гречку, рис, геркулес, горох, подсолнечное масло.

Акция уже стартовала и продлится до 17 сентября 2018 года, в ней участвуют более 600 ресторанов KFC более чем в 100 городах России. Посетители могут сделать пожертвование на любую сумму от 10 рублей при оплате своего заказа на кассе или в киоске самообслуживания.

Волонтеры фонда "Русь" по всей стране собирают продуктовые наборы и доставляют нуждающимсяФото: материалы пресс-служб

В прошлом году акция «Подари обед ребенку» помогла собрать годовой запас продуктов для ста тысяч детей из нуждающихся в помощи семей в 21 городе России.

- Наша технология позволяет оказывать продовольственную помощь десяткам тысяч семей в разных регионах страны, - отмечает руководитель «Фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько. - Годовой запас еды, который мы закупаем благодаря акции "Подари обед ребенку" в KFC делает эту помощь постоянной! Каждый месяц семья с детьми в трудной жизненной ситуации может рассчитывать на бесплатный набор продуктов. Это очень важно, ведь разовая помощь, из нашего опыта, не может существенно повлиять на изменение ситуации в семье в лучшую сторону.

- Мы в KFC много работаем над тем, чтобы сделать мир вокруг лучше, – придерживаемся высоких стандартов качества продукции, развиваем партнерство с местными компаниями, заботимся о сохранении окружающей среды, помогаем детским домам и нуждающимся. И всегда мы делаем это в сотрудничестве с нашими гостями и партнерами, так как, только объединив усилия, мы сможем добиться значимых результатов, - отметила Ирина Гущина, директор по коммуникациям Yum! Brands (KFC) по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе. - Мы надеемся, наши гости откликнутся на акцию «Подари обед ребенку», и вместе мы сможем помочь нуждающимся семьям в разных городах России.

КАК ПОМОЧЬ

В рамках акции «Подари обед ребенку» помочь может каждый желающий, сделав пожертвование с 28 августа по 17 сентября на кассах ресторанов, в киосках самообслуживания KFC или отправив SMS на короткий номер 3116 с текстом: obed пробел сумма. Например, obed 100.

СПРАВКА КП

Фонд продовольствия «Русь» - это первый в нашей стране "банк еды". С 2012 года его волонтеры помогают тем, кому не хватает денег на самое простое - на еду. Фонд собирает товарные пожертвования от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов. Помогают и неравнодушные россияне: продуктовыми наборами и деньгами, на которые также закупаются продукты по оптовым ценам.