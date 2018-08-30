2018-08-30T15:32:44+03:00
Звезды

Василий Лановой женил старшего сына

Сегодня утром во Дворце Бракосочетания № 1 (так называемом Грибоедовском) 45-летний Александр Лановой зарегистрировал брак с 27-летняя Ириной Братчиковой
Татьяна ЗИМНЯЯ
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После официальной церемонии новобрачные, их родственники и гости отправились в Центральный дом актераПосле официальной церемонии новобрачные, их родственники и гости отправились в Центральный дом актераФото: Михаил ФРОЛОВ
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Об избраннице старшего сына народного артиста СССР известно немного. Она приехала покорять Москву из Барнаула. Познакомилась с Александром на работе - в Российской государственная библиотека («Ленинке»). Уж как тут не вспомнить героиню Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит», которая была уверена, что знакомиться с мужчинами лучше всего в библиотеке.

Александр (как говорят, его назвали в честь Александра Сергеевича Пушкина, любимого поэта Ланового) закончил МГУ исторический факультет. Он знает несколько языков. В библиотеке занимается научной деятельностью. Несмотря на зрелый возраст, это его первый брак.

Василий Лановой женил старшего сына Фото: Михаил ФРОЛОВ

Василий Лановой женил старшего сынаФото: Михаил ФРОЛОВ

В ЗАГС приехали родители Александра — Василий Лановой и Ирина Купченко. Чтобы не привлекать внимание, народные любимцы зашли в здание по отдельности. Василий Семенович вел под руку чью-то бабушку (скорее всего невесты). Купченко почти незаметно прошмыгнула в дверь. Так же разошлись они в разные стороны в финале церемонии, когда молодожены под аплодисменты и поздравления выпустили в небо большущий белый шар.

После официальной церемонии новобрачные, их родственники и гости отправились в Центральный дом актера — в тесном дружеском кругу отметить радостное событие.

Чтобы не привлекать внимание, народные любимцы зашли в здание по отдельности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы не привлекать внимание, народные любимцы зашли в здание по отдельностиФото: Михаил ФРОЛОВ

P.S.В семье Ланового-Купченко был еще младший сын Сергей, который погиб пять лет назад в 37-летнем возрасте. Его тело нашли в квартире гражданской жены. По официальной версии Сергей скончался от сердечного приступа.

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