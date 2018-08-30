Мария Порошина беременна: актриса ждет пятого ребенка

СЕГОДНЯ 19:23 2018-08-30T19:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

У 44-летней актрисы Марии Порошиной одни дочки: 22-летняя Полина (отец девочки актер Гоша Куценко), 8-летняя Аграфена, 3-летняя Глафира и Серафима, которой скоро исполнится 13-ть. Три младшие дочки у Марии родились в браке с актером Ильей Древновым. Порошина много снимается: когда младшей Глафире было всего лишь полтора месяца, актриса вышла на работу.

Как рассказали «Комсомольской правде» в окружении актрисы сейчас Мария Порошина беременна. Скоро у Марии и ее мужа Ильи случится прибавление в семействе. Кстати, в положении Порошина снималась в новом сезоне сериала «Челночницы».

Управляться с детьми Марии помогают две няни, бабушки, муж. Супруг Порошиной развозит девочек по кружкам, на нем в семье некоторые бытовые обязанности. Имена младшим девочкам актриса с мужем выбирала с помощью церковных календарей. «Кстати, если бы профессиия отвергла меня окончательно, то возможно, что я стала бы искать себя в Боге. Илюша - мусульманин, но крайне уважительно относится к христианству». Как рассказали нам знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка.

poroshinamariyamikhaylovna Актриса с коллегами на съемках телесериала "Челночницы".

Правда исполнить свое главное желание - выспаться Порошиной вряд ли скоро удастся. Рожать Мария предпочитает в Перинатальном медицинском центре.

Удивительно, но еще одна актриса из сериала «Челночницы» также ждет ребенка: 31-летняя Софья Каштанова скоро станет мамой. Софья появится в новом сезоне сериала, который начинается на канале «Россия1» с 3 сентября.

Кстати, в новых «Челночницах» героине Марии Порошиной уже не нужно торговать - она сама займется бизнесом.