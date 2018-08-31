Новые научные данные: чем больше глубоких морщин на лбу, тем выше риск инфаркта

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-30T20:16:41+03:00

Глубокие морщины, прорезающие лоб, могут развиваться одновременно и по тем же причинам, что и повреждение стенок кровеносных сосудов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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ЧТО ПОКАЖЕТ ЗЕРКАЛО

Морщины говорят нам лишь о старении кожи или могут быть чем-то большим, сигналить о скрытых и, возможно, очень опасных неполадках в организме? Этим вопросом задались ученые Университета Тулузы (Франция). Они собрали и проанализировали данные 20-летнего наблюдения за 3 200 добровольцами в возрасте от 32 до 62 лет. Впечатляющие результаты обнародовали недавно на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

Оказалось, что глубокие продольные (горизонтальные) морщины на лбу с большой вероятностью могут предсказывать сердечно-сосудистые катастрофы — инфаркты и инсульты, которые, как известно, стоят на первом месте среди причин преждевременной смерти людей во всем мире, включая Россию. За время исследования 233 его участника умерли от заболеваний сосудов и сердца, и у 15,2% из них (то есть примерно каждого седьмого) на лбу было две и более глубоких морщин, а у 7% одна заметная борозда на коже.

АРТЕРИИ ТЕРЯЮТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ, КАК И КОЖА

- Кожа — один из из органов нашего тела и отражает глубинные процессы старения в организме, - пояснил «КП» известный геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев. - Появление морщин связано, в том числе, с так называемыми перекрестными сшивками. Эти образования появляются в коже в результате взаимодействия белка эластина и сахаров, которые мы получаем с едой. Из-за большого количества перекрестных сшивок кожа теряет эластичность. И примерно такие же процессы происходят в стенках кровеносных сосудов, повышая их жесткость.

В таком состоянии наши артерии не могут гибко сжиматься и расширяться, полноценно проталкивая кровь, развивается либо усиливается гипертония, растет риск инфарктов и инсультов, предупреждают кардиологи. Словом, выходит, что глубокие морщины, прорезающие лоб, могут развиваться одновременно и по тем же причинам, что и повреждение стенок кровеносных сосудов. Но стоит также учитывать, что помимо избытка сахара на старение кожи заметно оказывают влияние прямые солнечные лучи, они тоже ускоряют и увеличивают появление морщин, добавляет профессор Москалев. И в данном случае дряхлению кожи сопутствует повышение риска меланомы (агрессивной разновидности рака кожи).

ВОПРОС-РЕБРОМ

И как нам с этим жить?

Разумеется, количество и глубину морщин нельзя считать 100%-но достоверным методом диагностики тяжелых сердечно-сосудистых нарушений, признают сами исследователи. Но зато это самый простой, легкий и уж точно самый дешевый способ определить (как минимум — заподозрить), что у человека есть факторы риска опасных заболеваний сердца и сосудов. «Всего лишь взглянув на лицо, мы можем услышать тревожный звонок, и дать пациенту рекомендации, как снизить риски», - говорит руководитель научной команды профессор Йоланде Эскирол.

- Чтобы избежать ускоренного старения как кожи, так и стенок кровеносных сосудов, нужно замедлять и сокращать образование небезопасных перекрестных сшивок (см. выше), - советует геронтолог Алексей Москалев. - А для этого, в первую очередь, следует уменьшить в своем рационе «быстрые» углеводы: сахар, продукты с высоким содержанием крахмала (например, картофель), сладкие фрукты, молоко (оно содержит галактозу, которая также участвует в образовании перекрестных сшивок).

- Для снижения риска сердечно-сосудистых катастроф нужно вносить изменения в свой образ жизни — побольше времени уделять физнагрузкам, перейти на здоровое питание, и, конечно, же, регулярно обследоваться, следить за основными показателями: артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, поясняет доктор Эскирол. Напомним, «диета для сердца» предполагает побольше овощей, фруктов и рыбы, а лучший вид физнагрузок для сердечников — кардиологическая ходьба, то есть максимально быстрым шагом, но чтобы не было одышки. И, разумеется, нужно строго следовать рекомендациям врачей, без пропусков принимать назначенные лекарства.

КСТАТИ

Гусиные лапки не опасны, а облысение у мужчин может сигналить о повышенном риске

- До того, как выяснилась закономерность между глубиной и количеством морщин на лбу, команда исследователей изучала также другие изменения во внешности людей, - рассказывает эксперт по биомедицинским технологиям, вице-президент Фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин. - В частности, выяснилось, что гусиные лапки — тонкие морщинки в уголках глаз - никак не связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако могут появляться не только из-за старения кожи, но и из-за определенной мимики, движения мышц лица. А вот облысение у мужчин, продольные морщины на мочках уха и появление подкожных жировых бляшек (выглядят как наросты из кожи, похожие на папилломы) может быть связано с повышенным риском заболеваний сосудов и сердца, хотя и напрямую не ведет к росту смертности.