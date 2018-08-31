Ставрополь готовится принять международный фестиваль

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T21:15:11+03:00

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Для молодежи создаются условия успешной социализации и эффективной реализации.

В 2019 году в Ставрополе пройдет «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Такое подтверждение получило краевое правительство от Российского союза молодежи. В следующем году ожидается приезд одной тысячи студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья и одной тысячи из разных регионов России. Краю предстоит решить массу вопросов, начиная от размещения гостей и заканчивая работой переводчиков.

Проведение международного форума стало возможным благодаря постоянной, системной работе власти и лично губернатора в сфере молодежной политики региона. Ставрополью оказано большое доверие именно потому, что край продемонстрировал всей стране способность быть лидером в сфере культуры и творчества молодежи, в сфере добровольчества, работе с молодежными НКО, региональными и федеральными кадровыми проектами.

«МЫ СНОВА К ВАМ!»

Что касается языкового барьера, то его легко преодолеют ставропольские студенты, прибывшие к нам на учебу из этих самых стран БРИКС и ШОС - Индии, Китая, Пакистана и других. К тому же, у нас есть хороший английский, которым владеют филологи краевых вузов.

Ну а все остальное - тоже не проблема, потому как есть серьезный опыт проведения в мае нынешнего года фестиваля «Российская студенческая весна» в Ставрополе. Тогда здесь был создан молодежный штаб, занимавшийся организацией размещения, питания, транспортом и безопасностью гостей. Ну и, конечно, непосредственно масштабным мероприятием, где участвовали около 3 тысяч человек. По многочисленным отзывам, сработал этот штаб на отлично, чем, собственно, заслужил признательность и расположение. Показательно, что некоторые штабисты активно участвовали и в организации Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018», прошедшего в Пятигорске две недели назад. На нем, кстати, присутствовали парни и девушки, побывавшие на «Российской студенческой весне» и, по их признаниям, специально рвавшиеся на Ставрополье - так оно запало им в сердца.

- Изюминкой форума «Машук-2018» стало то, что он был посвящен волонтерскому движению среди молодых людей, - подчеркивает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Это расширяет идеологию и, думаю, даст «Машуку» новый стимул для развития.

Тем более что базовый стимул для такого развития и культивирования добровольчества здесь успешно реализуется с 2016 года с государственной программой Ставрополья «Молодежная политика».

В этом году на «Машуке» побывал особый гость – Владимир Путин. Автор фото: Пресс-служба губернатора СК.

«ТРОПА» В БУДУЩЕЕ

В этом году в пятигорском лагере была полностью обновлена материально-техническая база.

- Мы гордимся тем, что в сравнении со многими другими молодежными форумами наш отличается большей благоустроенностью, - подчеркивает заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина. - Хороший санитарный блок, хорошая столовая, в которой проработано меню с учетом кавказских традиций.

Да, девятый по счету «Машук» можно назвать особенным по многим причинам, но главное, потому, что его посетил Президент РФ Владимир Путин. Событие, безусловно, знаковое, подчеркивающее значимость форума для молодежи края и страны. Впрочем, она и раньше подчеркивалась визитами знаменитостей, деятелей искусства, науки, политики. В числе почетных «машуковцев» - председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель руководителя президентской администрации Сергей Кириенко и «детский доктор мира» профессор Леонид Рошаль.

Собственно, «Машук» - неслабая такая путевка во взрослое будущее для парней и девушек с активной жизненной позицией. Взять хотя бы гранты, которые здесь выигрывают авторы интереснейших проектов. Как отмечает Ирина Кувалдина, впоследствии многие из идей становятся серьезным конкурентоспособным бизнесом. В этот раз яркие работы из каждого региона СКФО были показаны Владимиру Путину на экспозиции с символическим названием «Экологическая тропа». Ставрополье, в частности, представило новейшую медицинскую диагностику заболеваний, основанную на цифровых технологиях 3D-моделирования. Также в свое время на «Машуке» зародилась акция «Знамя Победы», ставшая теперь общекраевой.

МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА

- Мы с удовольствием проведем предстоящий в следующем году международный фестиваль, и не сомневаюсь, что его долго будут вспоминать добрым словом наши гости, - убеждена Ирина Кувалдина. - Есть секрет, почему нам подобные дела удаются - у нас молодой губернатор края Владимир Владимиров, он молод душой и прекрасно понимает настроение молодежи.

Об этом понимании можно судить по молодежной политике и патриотическому воспитанию, последовательно проводимым в регионе. К слову, в крае одних только студентов около 130 тысяч, а всего парней и девушек около 600 тысяч! И недаром Ставрополь неофициально считается молодежной столицей Северного Кавказа. Начальник управления по молодежной политике аппарата правительства СК Егор Басович подчеркивает, что всегда в регионе были сильны традиции «молодежки». Это и серьезная база для различных студенческих отрядов, и родившиеся здесь учебно-производственные бригады, мощное волонтерское движение. Да и тщательная работа по воспитанию кадров. Причем эти практики всегда брались на вооружение другими регионами страны.

- Молодежная политика - это то направление, которое нельзя навязывать, - отмечает Егор Басович. - Здесь критично, просто необходимо получать обратную связь, и уже на ней основывать работу. Ведь был, есть и остается большой запрос на реализацию инициатив, предложенных самой молодежью. Краевая власть это слышит, учитывает и помогает юношам и девушкам использовать все доступные возможности. Одним из таких примеров является форум «Машук», на котором, кстати, делегация Ставрополья, во всех отношениях подготовленная в рамках краевой госпрограммы «Молодежная политика», оказалась самой представительной - 525 человек.

Ставропольская делегация представила более 100 грантовых проектных идей по развитию молодежного предпринимательства, а также по добровольческому и патриотическому воспитанию.

- Шансы на победу очень велики, - отметила глава делегации Ставрополья Анна Ляшенко. - У одного из наших ребят 287 баллов из 300 возможных.

«НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»

Об обратной связи говорит и замначальника управления по обеспечению проектной деятельности аппарата правительства Ставропольского края Мария Симанкина:

- Губернатор края Владимир Владимиров уделяет очень серьезное внимание вопросам молодежной политики, формирования социальных лифтов, механизмам поиска, развития и удержания активной молодежи. Примеров можно назвать много, но хотелось бы выделить инициированный в 2015 году главой региона проект «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края». Я прошла довольно серьезный отбор и стала одним из 237 лауреатов проекта, сменила сферу интересов и сейчас занимаюсь вопросами организации проектной деятельности в органах власти. Стала финалистом Всероссийского конкурса «Лидеры России». Полагаю, что участие в проекте изменило не только меня, люди получили новые знания и навыки, значительно расширили круг контактов, многим были предложены управленческие должности.

Кстати, о качестве отбора и подготовки лауреатов краевого проекта свидетельствует и тот факт, что в финале Всероссийского конкурса «Лидеры России» делегация Ставропольского края была третьей по численности. И треть ее составляли лауреаты проекта «Новая энергия», дошедшие до финала.

Мария Симанкина считает, что такие проекты очень важны в наше время высокой мобильности трудовых ресурсов, когда каждый регион борется за то, чтобы стать максимально привлекательным для активных, неравнодушных, перспективных молодых людей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Покорившие «Машук»

Стоит, пожалуй, отметить, что многие ребята, покорившие «Машук», сегодня трудятся на серьезных должностях. Например, Георгий Головин, возглавляющий новый музейный комплекс «Россия. Моя история» в Ставрополе, последние 3 года был директором молодежного форума. С «Машука» также вышли все те, кто занимается молодежной политикой в северокавказских республиках.