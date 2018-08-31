2018-08-31T02:05:40+03:00
Телевизор

Пузико надежды, сборную прими!

Телеканал СТС продолжил традицию показывать сериалы про то, как не слишком адекватному персонажу доверяют какое-нибудь Очень Непростое Дело
Валентина ЛЬВОВА
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Были уже странные космонавты, взбалмошные летчицы, неуравновешенные психологини. Теперь в сериале «Большая игра» появился толстый тренер российской сборной по футболу Дима, который раньше был поваром в воинской части, а потом наорал на футболиста. Не слишком изобретательно, надо сказать, наорал. Слышали бы вы, как мой сосед-полковник кричит над потолком во время матчей, так на Диму бы и внимания не обратили. Что Дима? Так, кроткий добродушный тюфячок на фоне мощных проклятий неистового полковника. Тем не менее перебранку Димы со звездой из сборной засняли, выложили в интернет, после чего шесть с половиной миллионов пользователей подписали петицию: «Диму - в тренеры!» Пузо надежды, мол.

Ну, пузо так пузо. Спортивные чиновники в шоке, игроки - там же, Дима тоже в обмороке. И все поначалу идет бодренько. Первые две серии сделаны весьма прилично. И ритм, и шутки незатейливые, но забавные вполне, и узнаваемые персонажи спортивного и околоспортивного мира. Тина Канделаки с Дмитрием Губерниевым мелькают, кавээнщик Дмитрий Колчин очень органично в главной роли смотрится. В общем, зачин удался, но тут пришла большая проблема: третья серия.

«Большая игра» не была высоким искусством изначально, да и не притворялась таковым, но сперва возникало ощущение некой свежести. Ну и футбольная лихорадка еще страну не отпустила, так что многие фразы звучат злободневно. И пародийный чиновник-злодей прекрасен, с фирменным косноязычием спортивных бюрократов и приговорками типа «у нас могу не могу решает Шойгу». Но вот тренер Дима освоился, заставил сборную «потягивать бэтээрчик вместо кальянчика», добился первых успехов в деле наведения дисциплины, и…

Вот именно. «И». Характеры обрисованы, интересное знакомство с персонажами состоялось, оформлено было неплохо, а что теперь-то с ними делать? Правильно. Влюблять героя в строгую блондинку. Добавлять в куча-мала легкомысленную племянницу и армейского бесцеремонного друга. Показывать, как в ночном клубе девицы друг друга вином поливают. Иногда выводить на пресс-конференции и на поле, поскольку без этих выходов зритель просто забудет, что сериал снят на футбольную тему: все остальное ведь разыгрывается по давно отработанным сценариям «Кухни» и «Молодежки». А бег на месте - штука, конечно, общепримиряющая, но не слишком пригодная к длительному созерцанию.

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