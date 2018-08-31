«Он первым в России узнал о болезни Жанны»: Дмитрий Шепелев рассказал, как Кобзон помогал спасать Фриске

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-31T11:43:43+03:00

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Иосиф Кобзон был не только великим артистом, но еще и очень отзывчивым человеком, всегда готовым помочь в трудную минуту — и советом, и делом. Коллеги Иосифа Давыдовича по шоу-бизнесу в соцсетях вспоминают его и благодарят за помощь. С Фриске Иосифа Кобзона связывает одна болезнь: как и Жанна, он боролся с онкологией и ушел из жизни, когда рак все-таки победил. О том, как артист помогал спасать его гражданскую жену, рассказал Дмитрий Шепелев. Телеведущий сообщил, что Кобзон стал первым человеком в шоу-бизнесе, узнавшим о страшном диагнозе певицы.

- Сегодня многие вспоминают о нем как об отзывчивом, готовом прийти на помощь, человеке, который «привык быть там, где трудно другим». Моя семья знает об этом не понаслышке. Кобзон был первым в России, кто узнал о диагнозе Жанны. Первым, кто помог не словом, но делом, твердо и без суеты, - рассказал Дмитрий в Инстаграме. - Все следующие годы мы изредка созванивались. Меня не оставляло чувство признательности. А он, это чувствовалось, упрямо жил, наперекор обстоятельствам, мощно и смело. Спасибо Вам, Иосиф Давыдович, за Ваше участие и в моей скромной судьбе.

dmitryshepelev Иосиф Давыдович Кобзон. Сегодня многие вспоминают о нем как об отзывчивом, готовом прийти на помощь, человеке, который привык быть там, где трудно другим .

О болезни Иосифа Кобзона стало известно в начале 2000-х годов. Артист перенес несколько операций и курсов химиотерапии, лечился и в России, и за рубежом. Болезнь временно отступала, позволяя ему возвращаться на сцену и работать в Госдуме.

О том, что Иосиф Давыдвыч снова попал в больницу, СМИ сообщили в июле этого года. Окружение артиста говорило, что он проходит плановое обследование. Однако ситуация оказалась гораздо серьезнее: 27 июля Кобзон впал в кому, из которой уже не вышел. «Золотой голос» ССС скончался 30 августа в 80 лет.

Жанна Фриске родила сына Платона 7 апреля 2013 года, а уже в июне у нее диагностировали рак. Певица мучилась от сильных головных болей, которые порой были настолько нестерпимыми, что она теряла ориентацию. Один раз во время отдыха в Майами Жанна ушла купаться и долго не возвращалась. "Оказалось, она перепутала небо и землю",- рассказывал отец певицы Владимир Фриске.

- Был случай, когда Жанна пыталась положить Платона спать и держала его вниз головой, - признался Владимир Борисович в программе «Секрет на миллион». - Дочка падала в обмороки.

Сильные головные боли появились у Жанны еще до беременности. Но когда встревоженные друзья советовали ей обратиться к врачу, певица только отмахивалась и переводила разговор на другие темы. Когда ее состояние стало нестерпимым, она сделала МРТ в клинике Майами. Именно тогда врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Певица мужественно боролась два года: курсы химиотерапии сменяли инъекции дорогой вакцины. Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года, ей было 40 лет.