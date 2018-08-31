«Можете не переживать насчет моей жирной задницы»: Plus –size модель Тесс Холлидей появилась на обложке Cosmopolitan

СЕГОДНЯ 14:07 2018-08-31T14:24:59+03:00

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Всего лишь 15 лет назад британскую обложку Cosmopolitan сначала украсила Наоми Кэмпбелл, а потом Кейт Мосс, и миллионы англичанок сидели на яблоках и слезах, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к их стройности. Появление plus –size модели Тесс Холлидей на обложке Cosmo- сильный удар по продаже диетических продуктов. Поместив на обложку 150-килограммовую модель фешн-индустрия как будто пошла ва-банк, заявив, женщина прекрасна в любом весе. А добавив заголовок: «Тесс Холлидей предлагает хейтерам поцеловать ее в зад» еще и спровоцировала в Британии скандал. По мнению популярного телеведущего Пирса Моргана, то, что делает Тесс – это чистая пропаганда нездорового образа жизни.

«В Британии кризис ожирения, и вот кого Cosmo помещает на обложку. Видимо, нам предлагают считать это «бодипозитивом. Полная чушь! Такие обложки не менее опасны, чем слишком худые модели», - заявила возмущенная телезвезда.

Plus –size модель Тесс Холлидей появилась на обложке Cosmopolitan

‍Тем временем, мнения в комментариях разделились на два лагеря: одни согласились с Пирсом, что «она омерзительна», другие посчитали, что вообще не дело Моргана оценивать чужую привлекательность и здоровый образ жизни. Как- никак, в демократичном обществе живет. А потом в комментарии пришла сама Тесс и разделала Пирса под орех: «Всем, кто считает меня обузой для британского здравоохранения. Вообще-то, я американка, так что можете не переживать насчет моей жирной задницы. Волнуйтесь лучше о том, насколько вы отвратительны, когда ноете, что мое фото на обложке глянца мешает вам жить».

Несмотря на кажущуюся самоуверенность, Тесс не раз признавалась в интервью, какой долгий путь ей пришлось пройти и сколько убеждений сломать и преодолеть, чтобы доказать, что и женщины размера plus size могут желанными, сексуальными и притягательными. Она всегда была помпушкой и с самого детства сталкивалась с насмешками в свой адрес. Но она внутренне чувствовала, что она красива и хотела это доказать. Сначала снималась для каталогов одежды для полных, потом появилась реклама нижнего белья, потом первый контракт. Следом еще контракты. Потом свой блог и линия одежды. Тесс призналась, что иногда ей пришлось закрывать комментарии к постах в инстаграме, чтобы не читать всякие мерзости о себе. Холллидей до сих пор страдает от комплексов.

В Британии кризис ожирения, и вот кого Cosmo помещает на обложку

В новом интервью для Cosmo она призналась, что в этом году чувствовала себя как никогда плохо, страдала от жуткой депрессии и мечтала просто исчезнуть. Но дело вовсе не в недовольстве своим телом, а в реакции людей. «Сейчас я вешу больше, чем когда-либо, и только теперь смогла, наконец, полюбить себя». Обложка Cosmopolitan стала для модели настоящим поводом для гордости: «Я девушка Cosmo! Не могу поверить. Если бы я видела такие же фигуры в этом журнале, когда была маленькой, моя жизнь была бы другой. Надеюсь, теперь для кого-то так и получится».