Русские и американцы повздорили из-за ЧП на орбите

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-31T15:50:03+03:00

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В ночь со среды на четверг, 30 августа, специалисты Центра управления полетами (ЦУП) обнаружили, что давление в отсеках Международной космической станции стало падать. Поскольку утечка была небольшой, космонавтов будить не стали. Однако к утру потери воздуха увеличились в 5 раз и достигли 4 миллиметра ртутного столба за 1 час. Экипажу приказали немедленно приступить к поиску места аварии. Для этого космонавты один за другим задраивали отсеки и следили за давлением воздуха. В итоге микротрещина размером в 2 миллиметра была обнаружена на стене бытового отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09». Он был пристыкован в МКС два месяца назад. В этом отсеке располагались системы обеспечения и, в частности, космический туалет.

За время поисковых работ давление на станции заметно упало. Так в модуле Destiny (это американский сегмент) оно составило 724 мм ртутного столба при норме 760 мм. При таких темпах МКС потеряла бы атмосферу за 18 часов. Космонавты временно заклеили трещину лентой Кэптона (это полимер, его используют для создания внешних слоев космических скафандров) и утечка почти прекратилась. Однако по поводу дальнейшего ремонта в экипаже возникли разногласия. Сейчас на орбите работают 6 человек: астронавты НАSА Эндрю Файстел, Ричард Арнольд и Серена Аунон, Александр Герст из Европейского космического агентства и два российских космонавта - Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Наши ребята посчитали, что нет смысла выходить для ремонта в открытый космос, можно загерметизировать отверстие изнутри марлевой салфеткой, пропитанной эпоксидной смолой. Командир станции Эндрю Файстел высказал другое мнение, он хотел взять паузу на сутки, чтобы специалисты на Земле выбрали самый оптимальный вариант ремонта МКС. Американец отказался участвовать в ремонте, пока русский и американские Центры управления полетами не договорятся о плане действий.

В итоге Артемьев и Прокопьев самостоятельно залатали пробоину. Когда герметик затвердел, давление в отсеках станции было восстановлено до штатного за счет кислородного оборудования грузового корабля «Прогресс». Утром 31 августа было принято решение закрыть трещину вторым слоем ткани, пропитанной эпоксидной смолой. По всей видимости, виновником пробоины является микрометеорит либо кусочек космического мусора, которого немало болтается на орбите. Сейчас, по сообщениям ЦУП экипаж вернулся к к своему обычному рабочему графику.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Космический инженер-конструктор Александр Хохлов: «МКС может стать необитаемой»

- Жизни экипажа МКС ничего не угрожает. Но есть засада. Если бы был повреждён бытовой отсек транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-08» Олега Артемьева, то вообще ничего страшного. Его бы заклеили, дождались 4 октября и вернулись на Землю, бытовой отсек сгорит в атмосфере после разделения отсеков, а для экипажа критична целостность спускаемого аппарата (СА), хотя у них есть ещё скафандры. Но в данной ситуации не герметичен бытовой отсек ТПК «Союз МС-09» экипажа Сергея Прокопьева, этому кораблю быть на станции ещё несколько месяцев - возможна маловероятная ситуация, что, при сложностях с полноценным ремонтом, этот «Союз» придётся сажать - тогда станция будет законсервирована и некоторое время будет находиться в беспилотном полёте. Как вариант - потом прилетит новый экипаж и произведёт расконсервацию, либо на МКС задержится командир целого корабля Олег Артемьев с товарищами.

Записал Александр МИЛКУС.