Задолжал по ипотеке, и банк требует освободить жилье — как быть?

СЕГОДНЯ 19:45 2018-08-31T20:22:29+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 17.00 по московскому времени.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ОТКАЗ БЫТЬ ПОНЯТЫМ

К моему знакомому на улице подошли полицейские и сказали: пойдем, будешь понятым, а если откажешься, задержим тебя на трое суток. Как быть в таком случае?

Олег

- По закону за отказ быть понятым никакого наказания быть не может. Вашего знакомого, как говорят в кино, брали на понт. В таких ситуациях нужно отвечать: конечно, задерживайте, но я выйду и буду жаловаться. Запомните: в любом случае никто не станет держать человека трое суток за отказ стать понятым.

ЗАДОЛЖАЛИ ПО ИПОТЕКЕ, И БАНК ТРЕБУЕТ ОСВОБОДИТЬ ЖИЛЬЕ

Я взяла ипотеку и оплачивать некоторое время не могла. Обращалась в банк, чтобы он пошел на уступки. А банк через полгода подал в суд. Но решения суда не было. Прошло полгода, мне позвонил работник службы безопасности банка и сказал, что придет выселять. Как поступать?

Ольга

- Выселить из квартиры может только судебный пристав. А он действует только на основании решения суда, вступившего в законную силу. У вас же, судя по вашим словам, решения суда вообще не было. Так что все требования сотрудников банка о выселении можно пропускать мимо ушей. Однако для подстраховки сходите в суд и узнайте, как обстоит дело с иском банка: отозван ли он либо банку отказали и т.д.

ЕСЛИ ПРИШЛА ПОВЕСТКА ИЗ НАЛОГОВОЙ

Я получила из налоговой письмо по поводу дарения дочке ½ доли квартиры. Мы живем вместе, обе пенсионерки. Зачем нас вызывают в налоговую инспекцию?

Ирина

- Не переживайте раньше времени — вам же не написали, что требуют заплатить налоги. Обязательно идите в налоговую инспекцию и возьмите с собой свидетельства о рождении, паспорта и договор дарения. По закону, если ты подарил имущество родственнику первой очереди, а дочь является именно такой по отношению к матери, то налог не платится. Так что вам нужно лишь подтвердить документально свои родственные отношения.

ПОЛАГАЮТСЯ ЛИ АЛИМЕНТЫ ПОСЛЕ 18 ЛЕТ

Положены ли алименты совершеннолетнему ребенку, который учится в колледже на бюджетном отделении?

Татьяна

- Алименты не положены. Но иногда через суд можно добиться платы на определенные цели — например, за учебу, на лекарства.