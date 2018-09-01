Баллады Бастера Скраггса и Леди Гаги

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-01T01:13:51+03:00

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«Баллада Бастера Скраггса» - неожиданный шедевр братьев Коэнов, снимавших 6-серийный телефильм для компании «Нетфликс», но решивших уложиться в 133 минуты экранного времени. Новеллы, может быть, неравноценны по качеству, но, в целом, на мой вкус, у братьев получился их лучший фильм за последние 10 лет. Этой нахальной антологией «коротких рассказов» они обновили уставший жанр вестерна, зарядив его своим безотказным чёрным юмором и блестящим знанием американской литературы и кино.

То, что начинается с залихватской баллады лопоухого ковбоя Бастера Скраггса, всю жизнь удачно выхватывавшего пистолет, опережая противника, завершается готическим ужасом и кадрами, которые могут быть названы среди самых тревожных и незабываемых в истории кино - прежде всего потому, что их дорисовывает в своем воображении сам зритель.

Действие происходит в мифологические времена, когда по прериям Дикого Запада еще скакали индейцы, а одиночки мыли золото. Все шесть сочиненных Коэнами историй, разумеется, рассказывают о смерти, выступая в качестве единой параболы о том, что и тогда, и теперь человеческая жизнь не стоит даже полушки, что и на тех, и на этих фронтирах всегда найдется тот, кто окажется проворнее и подлее тебя, кто с удовольствием отберёт и твоё намытое в тяжких трудах золото, и твою жизнь. Такие вот сказки на ночь.

Вне конкурса была представлена с нетерпением ожидаемая подростками всего мира кинолента Брэдли Купера «Звезда родилась» с Леди Гагой в роли Звезды. Сюжет, лежащий в основе «американской мечты», о «человеке ниоткуда», который может добиться всего, если у него есть терпение, талант и вера в себя, а точнее - если он попал к нужным людям в нужное время, воплощен на экране под этим названием в третий раз (сначала был классический голливудский мюзикл 1937 года, потом его знаменитый ремейк 1954 года, снятый Джорджем Кьюкором с Джуди Гарлэнд в главной роли, и еще один в 1976-м с Барброй Страйзенд ). И странно, что всего лишь в третий.

Гага играет продавщицу супермаркета по имени Алли, исполняющую репертуар Эдит Пиаф в клубе среди переодетых в женщин мужчин. Там случайно оказывается герой дебютирующего в режиссуре Брэдли Купера - сильно пьющая рок-звезда, который сразу распознает в Гаге большой талант и вытаскивает ее на сцену. Но рассвет одной звезды означает закат другой, и с этим ничего не поделаешь.

Вне конкурса была представлена с нетерпением ожидаемая подростками всего мира кинолента Брэдли Купера «Звезда родилась» с Леди Гагой в роли Звезды.

Дебютирующая на большом экране Гага вполне справляется с предложенной ей ролью. Когда привыкаешь к ее, прямо скажем, не самому фотогеничному (к тому же еще и подпорченному ботоксом в районе глаз и рта) лицу, то даже где-то веришь в то, что она может работать в супермаркете. Но Гага не только очевидно талантлива, но и умна: прекрасно понимая, что страшна, она не стесняется подробно обыгрывать свои недостатки в фильме - в отличие от не столь удачливых и умных особ, считающих себя королевами. Благодаря такому подходу она, несомненно, приобретет себе дополнительно несколько миллионов сердец. Не говоря уже о нескольких миллионах долларов.