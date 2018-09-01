Звезду сериала "Скорая помощь" полиция США застрелила прямо у ее дома

СЕГОДНЯ 01:33 2018-09-01T01:35:05+03:00

Ванесса Маркес в роли медсестры Венди в сериале "Скорая помощь" Фото: кадр из фильма

Ванесса Маркес страдала рядом заболеваний, но пулю в живот явно не заслужила

Изменить размер текста: A A

Трагический инцидент произошел в Лос-Анджелесе 30 августа. Американскую 49-летнюю актрису Ванессу Маркес полицейские застрелили прямо на пороге собственного дома. За игрушечный пистолетик.

Ванесса Маркес страдала целым букетом различных заболеваний, среди которых были проблемы с пищеварением и разного рода припадки. Когда хозяин квартиры в Лос-Анджелесе, которую она давно снимала у него, не смог связаться с постоялицей, он решил, что с ней опять произошло что-то неладное, и призвал на помощь полицейских. Как помощников и охранителей.

Когда наряд прибыл по адресу, копы действительно обнаружили Ванессу в плачевном состоянии. Ей было плохо.

Тогда полицейские попробовали объяснить актрисе, что ей надо проследовать с ними в лечебное учреждение, чтобы там ей сделали необходимые процедуры, после которых женщине будет заметно лучше.

Мисс Маркес однако не собиралась никуда ехать, а устроила скандал, пытаясь выгнать надоедливых копов из своего жилища за порог. Продолжались препирательства почти два часа. В какой-то момент обстановка накалилась, а у Ванессы в руках появился игрушечный пистолетик.

Как только полиция увидела "оружие", стражи порядка в ответ достали свои "Глоки" и, не церемонясь, всадили в живот больной женщине 9 граммов свинца.

После стрельбы на поражение полицейским все-таки удалось доставить женщину в больницу. Там ее прооперировали, но спасти не смогли.

Ванесса Маркес снималась в культовом телесериале "Скорая помощь" в роли медсестры Венди Голдман. В телесериале показана жизнь и работа приемного отделения чикагской окружной больницы, ее сотрудников и пациентов.