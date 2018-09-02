Космонавт Волков: "Глава ДНР должен был приехать на похороны Кобзона, но был убит - сейчас его тоже хоронят, в Донецке"

СЕГОДНЯ 12:22 2018-09-02T12:37:53+03:00

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Утром из станции метро "Маяковская" люди выходили в черной одежде, с розами. Была какая-то необыкновенная тишина. Все терпеливо обходили ограждения возле Концертного зала имени Чайковского в Москве. Проститься с великим артистом пускали не только близких родственников и политиков, но и обычных москвичей, которые может никогда и не знали лично Иосифа Давыдовича, но не смогли остаться дома в такой день. Шли семьями. Шли молодые и люди поколения Кобзона. Ограничений никаких не было. Места в концертном зале могли занимать все желающие и присутствовать хоть всю церемонию, наблюдая кто приходит, что говорят. Василий Лановой, Олег Газманов с супругой, Аркадий Укупник, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Владимир Путин и еще сотни изаестных людей.

- Я не представляю страну без участия Кобзона. Он исполнял патрмотические песни, как никто другой. Все, что происходило в стране, его трогало до разрыва сердца, - сказал космонавт Алексей Леонов. - Я не знаю искреннее певца, друга, депутата.

- Для нас, друзей семьи, это большая утрата. Это огромная утрата и для всей страны. Его творчество помогало многим жить, трудиться, совершать подвиги, - говорила женщина-космонавт Валентина Терешкова.

- От нас ушло что-то большое, весомое, было бесконечное количество звонков. Мы все время были на проводе. Состояние у Иосифа уже было тяжелое, но он еще был жив. А потом, как молния пробила наши сердца, ушел близкий родной человек, который был рядом с нами. Он жил проблемами страны, отдавался нашей Родине. Делал все, чтобы мы были чище, справедливее, - сказал артист Лев Лещенко. - Но ушел очень легко, осознавая, что так много сделал для страны.

О нем говорили, как о человеке, который умел дружить, помогать, любил жить. Его называли "божественной помощью". Вспоминали его прекрасное чувство юмора, как он любил рассказывать анекдоты. Все говорили о его роскошном голосе, о том, как он трогательно пел о женщинах, о Родине. Многие говорили о нем, как о патриоте. Он любил Россию и не забывал свою малую Родину - Донбасс, куда неоднократно приезжал во время войны. Он не боялся, что там идет боевые действия, он не боялся мировых запретов, санкций, которыми пытались ограничить его визиты к себе домой.

- От имени землячества Донбасса в Москве и от жителей Донбасса мы передаем соболезнования, - сказал космонавт Александр Волков. - Сегодня здесь должен был быть и глава ДНР Александр Захарченко, но, к сожалению, бомба террористов, кто не видет в Донбассе самостоятельных людей, которые хотят жить и работать свободно, они его убили буквально два дня назад. И сегодня его тоже хоронят, в Донецке.

Как вспомнил Александр Волков, который и сам родом из Горловки, дружил с Иосифом Давыдовичем долгие годы. Он, как никто другой, знал, как Кобзон любил Донбасс, как с трепетом ездил во время войны туда с 2014 по 2018 годы, какую моральную и материальную поддержку оказывал жителям.

- Огромная утрата для всей страны, для людей, которое не потеряли чувство сострадания. Величайшей души человек. Он всегда был на высоте нашей культуры. Он никуда не ушел. Прости нас Йося, если мы не смогли продлить твой жизненный путь на земле, - сказала Надежда Бабкина.

- Большая утрата. Были важные чувства, которые испытывал наш народ. Это история, как часть души, как осмысление жизни на государственном уровне. Вот кто такой великий певец Иосиф Кобзон, - сказал артист Евгений Петросян.