2018-09-02T16:02:51+03:00
В мире

СМИ узнали, что Дерипаску пыталось завербовать ФБР

У бизнесмена хотели узнать о "вмешательстве" в выборы в обмен на визу
Ася ХОВАНСКАЯ
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Олег ДерипаскаОлег ДерипаскаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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ФБР и министерство юстиции США в 2014-2016 годы пытались склонить Олега Дерипаску к сотрудничеству: от бизнесмена ждали информации о российской организованной преступности и позднее - о так называемом вмешательстве в президентские выборы и возможной помощи кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

- Они давали сигнал, что могли бы помочь ему с получением американской визы или даже предпринять другие шаги касательно его проблем, - пишет газета The New York Times. - Однажды агенты ФБР без приглашения появились в доме Дерипаски в Нью-Йорке и давили на него, пытаясь выяснить, был ли Пол Манафорт, его бывший деловой партнер и руководитель предвыборного штаба Трампа, связующим звеном между кампанией и Кремлем.

Напомним, в апреле этого года США, в частности, внесли в «черный список» Дерипаску и контролируемые им En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», что означает блокировку активов в Штатах и запрет американским гражданам вести с ними какой-либо бизнес.

- Однако господин Дерипаска заявил агентам ФБР, что хоть у него не было любви к Манафорту, их теории о его роли в кампании он считает «абсурдными». Он также оспорил наличие каких-либо связей между кампанией Трампа и Россией, - сообщило издание со ссылкой на некий осведомленный источник.

Закончилось же все, со слов этого источника, тем, что от сотрудничества с американскими спецслужбами бизнесмен отказался и уведомил о попытках вербовки Москву.

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