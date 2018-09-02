2018-09-02T23:00:29+03:00
Звезды

В МХТ поставят Булгакова, который там мучился и страдал

Главный драматический театр страны открыл 121-й сезон
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Сергей Женовач выступает перед труппойСергей Женовач выступает перед труппойФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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И журналисты, и артисты МХТ им.Чехова привыкли к манере Олега Табакова — с шуточками-прибауточками он проводил сбор труппы. Рассказывал анекдоты или про то, сколько детей народилось у сотрудников театра за летний отпуск. В зрительном зале на переднем плане неизменно сидела его жена - актриса Марина Зудина. Теперь, после ухода мэтра, все иначе. Зудиной в зале не было: она актриса «Табакерки».

Артисты МХТ им.Чехова, сзади - Дмитрий Дюжев Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Артисты МХТ им.Чехова, сзади - Дмитрий ДюжевФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

По-деловому, не давая пустых обещаний новый художественный руководитель-директор театра Сергей Женовач начал сезон, который по его ощущению, будет многомерный и непростой. 130 человек труппы и около 70 приглашенных артистов. Это много.

Золотовицкий, Киндинов и Любшин на сборе труппы Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Золотовицкий, Киндинов и Любшин на сборе труппыФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Хочется занять артистов, которые здесь служат, - обозначил стратегические планы Женовач.

- Правильно, пусть свои играют, - поддержала худрука одна из старейших актрис МХАТа Нина Гуляева (вдова Вячеслава Невинного).

Женовач и Нина Гуляева Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Женовач и Нина ГуляеваФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После того, как Женовач решил, что «надо открывать окна для артистов труппы, а не для приглашенных», стало понятно: с приглашенными, а среди них, например, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Сергей Чонишвили, Виктор Вержбицкий, новых постановок скорее всего не будет. В старых спектаклях они по-прежнему будут играть, пока эти спектакли стоят в репертуаре (в том числе постановки Константина Богомолова, Виктора Рыжакова, Евгения Писарева). Хотя в течение года репертуар все-таки придется почистить, расставания и со спектаклями, и с некоторыми актерами неизбежно. Это будет сделано «без горячности и фанатизма». Просто такого количества, больше 60 названий в афише, не нужно. «Если спектакль играют один раз в два месяца, страдает его качество», - справедливо считает Женовач.

Дмитрий Назаров с женой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Дмитрий Назаров с женойФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Светских новостей было немного. До звания «заслуженный артист» дослужились Дмитрий Дюжев, Станислав Дужников, Дарья Мороз, Максим Матвеев. Их поздравили, подарили цветы. После награждения Максим Матвеев шмыгнул в двери. Как оказалось он вышел не только из зрительного зала, но из театра. Контракт с ним пока не подписан. Как говорят, Матвеев решил взять академический отпуск по семейным обстоятельствам. Его уход создал определенные трудности театру. Только что вышла премьера спектакля «Человек из рыбы» в постановке Юрия Бутусова, где у Матвеева сразу две роли. На его место пришлось срочно вводить других артистов.

Из ближайших премьер - спектакль «Сережа» (режиссер Дмитрий Крымов), «Офелия боится воды» в постановке Марины Брусникиной и пластических спектакль Аллы Сигаловой «ХХ век. Бал». Все это старые заготовки, спланированные до прихода Женовача.

Евгения Добровольская и Ольга Воронина Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Евгения Добровольская и Ольга ВоронинаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

То, что будет во второй части сезона, планировал он. И вот что получилось. На Основной сцене Женовач выпустит спектакль «Бег» по Булгакову: «Михаил Афанасьевич мучился, страдал в этом театре так же, как и Чехов. Его жизнь связана с судьбой этих стен. Надо отдать ему должное».

Режиссер Екатерина Половцева поставит шекспировского «Венецианского купца». На Малой сцене выйдет спектакль «Белые ночи» по Достоевскому. По инициативе Константина Хабенского в планах спектакль «Иуда Искариот» по повести Леонида Андреева.

Ирина Пегова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ирина ПеговаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В ближайшее время в МХТ им.Чехова ожидается финансовая проверка Министерства культуры. Но она касается работы прежней дирекции. Кстати, бывший зам Олега Табакова Юрий Кравец «разжалован» в артисты. На его место первым заместителем художественного руководителя-директора назначена кандидат экономических наук, арт-менеджер Марина Андрейкина.

- Нам нужны силы, энергия и радость от игры и общения друг с другом. Для меня театр — это команда профессиональных, близких и симпатичных людей, - объявил свой принцип Сергей Женовач.

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