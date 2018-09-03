Собака-слоненок Дамбо влюбила в себя миллионы пользователей Сети
Фото маленького животного или зверька, сразу и не понять, облетело соцсети. Черный, ушастый питомец с глазами-бусинками доверчиво смотрит в кадр.
- Кто это? – обрушился шквал вопросов на хозяйку необычного животного.
- Знакомьтесь, это Дамбо — он новый член нашей семьи. Он родился от любви французского бульдога и китайской хохлатой собаки. И мы его очень любим», — пишет о своём новом питомце его хозяйка Юлия Смэллей.
Ушастый щенок стал звездой соцсетей.
Дамбо всего 7 недель, большую часть времени он спит, а когда не спит, то кушает.
- Ест он очень много. А еще любит обниматься и играть в свои игрушки. Сегодня мы впервые услышали его рычание, — рассказала девушка.
Сейчас малышу Дамбо всего 7 недель.
Кстати, у имени Дамбо тоже есть объяснение. Если смотреть на щенка со спины, то он выглядит, как слоненок.
Юлия без ума от своего питомца и уверена, что он вырастет настоящем красавцем, пишет "Ридус".