Собака-слоненок Дамбо влюбила в себя миллионы пользователей Сети

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-03T14:05:04+03:00

Необычному питомцу всего семь месяцев. Его папа французский бульдог, а мама китайская хохлатая собачка

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Фото маленького животного или зверька, сразу и не понять, облетело соцсети. Черный, ушастый питомец с глазами-бусинками доверчиво смотрит в кадр.

- Кто это? – обрушился шквал вопросов на хозяйку необычного животного.

- Знакомьтесь, это Дамбо — он новый член нашей семьи. Он родился от любви французского бульдога и китайской хохлатой собаки. И мы его очень любим», — пишет о своём новом питомце его хозяйка Юлия Смэллей.

Ушастый щенок стал звездой соцсетей.

Дамбо всего 7 недель, большую часть времени он спит, а когда не спит, то кушает.

- Ест он очень много. А еще любит обниматься и играть в свои игрушки. Сегодня мы впервые услышали его рычание, — рассказала девушка.

Сейчас малышу Дамбо всего 7 недель.

Кстати, у имени Дамбо тоже есть объяснение. Если смотреть на щенка со спины, то он выглядит, как слоненок.

Юлия без ума от своего питомца и уверена, что он вырастет настоящем красавцем, пишет "Ридус".