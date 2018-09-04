10-летнюю девочку убило током прямо на детской площадке

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-04T11:12:38+03:00

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Отчаявшись узнать правду, убитая горем мать нашла поддержку в соцсетях. Ее пост в интернете прочитали больше 1 000 000 человек.

Просто пошла кататься на роликах

Воскресный день 9 апреля 2018 года для 35-летней Виктории навсегда останется самым черным днем в жизни. Ее 10-летняя дочка Мирослава пошла кататься с одноклассницами на роликах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667173" frameborder="0"></iframe> Мать погибшей девочки рассказывает о случившемся.9 апреля вечером 10-летняя девочка получила смертельный удар током, когда прикоснулась к металлическому ограждению на одной из площадок. Ухоженная, со скамейками и яркими штендерами, площадка всегда была центром внимания и взрослых, и детей. Два года назад здесь появилось металлическое ограждение. Прямо в ограду вмонтированы светильники. Как уверяют местные жители, зажигались они через день. Более того, вокруг постоянно вертелась детвора. Те, что любопытнее, даже пытались открутить плафоны. Со слов местных жителей, в понедельник вечером возле площадки на роликах катались две девочки. Затем обе прислонились к ограде, видимо отдохнуть. В этот момент одну из них отбросило, а вторая повисла на заборе.

- Около восьми вечера я ей позвонила и сказала, что пора домой. «Хорошо, мамочка. Я в соседнем дворе, скоро буду». Это было последнее, что я услышала от своей дочери... А через 20 минут в дверь кто-то тихонько постучал: «Тетя Вика, тетя Вика, Мирослава упала и не встает. Мы гуляли вместе на детской площадке, и она схватилась за забор, а потом вот....».

У Вики все похолодело внутри. Что есть сил она побежала туда, куда показывали дети.

- Там у забора лежала моя девочка, - рыдает мать. - Я не поняла сначала, что такое вообще. Доченька была такая холодная. Я сняла с себя куртку, накрыла ее, все никак не могла снять с нее эти дурацкие ролики! Вызвала скорую помощь. Я не сразу поняла, что моя дочь умерла. И только когда фельдшер мне сказала, что уже ничего нельзя сделать...

Виктория с дочкой, снимок из семейного архива.

С мамой случилась настоящая истерика. Все, кто видел это, до сих пор без слез вспоминать не могут. Действительно, понять и поверить в то, что обычная оградка не где-нибудь в опасной зоне, а на детской площадке может убить - сложно.

В судебно-медицинской экспертизе значится, что смерть Мирославы наступила мгновенно. Ток мощнейшей силы вошел в левую руку, а вышел через висок справа, за считанные секунды разрушив все внутренние органы.

- Я думала, это грязь у нее на ручке, все пыталась стереть. Но Виталик (знакомый — прим. ред.) сказал, что это обуглилась кожа от тока…

Откуда ток на горках?

Козельск — маленький старинный городок. Выживает только за счет того, что есть "градообразующее предприятие" — войсковая часть. Детских площадок на территории жилого военного городка всего-то раз два и обчелся. А ту, где погибла маленькая Мирослава, теперь вообще все обходят стороной. В народе ее уже прозвали «площадка смерти», "могильной оградой", или «аллеей смерти». Хотя, когда она только появилась, была самой любимой у местной детворы — горки новые, красивые и современные. По периметру ограды фонари горят, и можно гулять даже вечером.

- Вообще-то там всегда стояли какие-то качели старые, облезлые. Напротив этой площадки - военная гостиница «Юбилейная», ее в народе называют генеральской, так как здесь приезжие большие военачальники останавливаются, - рассказывает Виталий Цимбалюк, знакомый Виктории. - И тогда, в 2016 году, как раз приезжала очередная комиссия. И один из проверяющих возмутился, что, мол, не можете территорию в порядок привести? Дом жилой стоит весь облезлый и горки эти детские тоже страшные. Тогда комдивом у нас был генерал-майор Касьянов (год назад его в Москву перевели — прим.ред.). Так вот он засуетился, нагнал солдат, сам лично руководил строительными работами. Поставили эту оградку, скамейки. Он смотрел, как этот кабель прокладывают, фонарики вкручивают. А еще отправил тогдашнего коменданта военного гарнизона капитана Баева по квартирам близлежащего дома деньги на благоустройство собирать. Я сам здесь живу, так что ко мне тоже приходили.

Мать погибшей девочки Виктория.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Понятно, что площадка мгновенно стала очень популярна у местной детворы.

- Чудо, что раньше никто не пострадал! Ведь прямо у этой смертоносной ограды, которая, оказывается, все время стояла под напряжением в 220 Вольт, столько детворы гуляло. И мамы с колясками на лавочках тут же сидели, - говорит житель Козельска, майор в запасе Александр Кравчук. - Сразу после случившегося с Мирусей нашлись еще одни пострадавшие от неграмотной постройки — семья, у которой накануне током убило пса. Вроде как их тоже допрашивали. Но точно мы ничего сказать не можем, что там в уголовном деле - пока тайна следствия. Но и без этого понятно же, что строили эту площадку без проекта, без соблюдения СНИПов руками солдат-срочников, которые о строительстве ничего не знают, не говоря уже об электрике, технике безопасности. На глазок все делалось буквально.

Следствие ведут…

Гражданские полицейские приехали на место трагедии сразу же после скорой. Убитая горем Виктория еще долго сидела с трупом своей дочки на лавочке. Никто не мог заставить ее отдать дочь. Не предложили военные зайти в эту гостиницу. Не вышли даже, а когда друзья Вики попросили их о помощи — пустить мать погреться, пока едет машина за телом - отказали. «Мы не будем с вами общаться до специального распоряжения свыше», - передали ответ нынешнего командира дивизии.

В Калужской области завели дело по факту гибели ребенка на детской площадке.

- Я был с Викой, - вспоминает Виталий Цимбалюк. - Мирослава росла на моих глазах, это была очень-очень добрая девочка. Самый лучший ребенок на свете. В тот вечер я общался с полицейскими. Видел, как они брали показания у свидетелей происшедшего, как вызвали двух электриков, которые прилюдно замерили напряжение в этой злосчастной изгороди. Я сам электрик и просто обалдел, когда приборы показали 220 Вольт. Это значит: никакого заземления - просто сунули провода внутрь металлических труб, даже в пластиковый гофр не потрудились его уложить, хотя он стоит копейки вообще. Ребенка убило из-за преступной халатности! Я в этом просто уверен.

Помните, что это происходило в военном городке, где все решает командир дивизии. Площадку строил генерал-майор Касьянов, но на момент гибели ребенка он уже был переведен в Москву на повышение. Но о его делах тут давно ходят криминальные легенды. Например, военная прокуратура Ракетных войск установила, что подчиненные ему командиры и начальники занимались поборами со своих офицеров. А однажды он устроил выпускной вечер для класса, который в тот год заканчивал его сын, в бане на территории дивизии. Кадры этой «вписки» с полуголыми нетрезвыми школьниками до сих пор гуляют про соцсетям. С этим делом также разбирались военные надзорные органы, установив, что баня и вовсе не существует как объект, является незаконным самостроем!

Друг семьи Александр Кравчук, став официальным представителем Виктории Хоменко в следственных органах, ходит везде с ней, так как ни адвоката, ни денег на него у несчастной женщины нет. Вместе они изучают теперь законы, дистанционно советуются с юристами и пишут ходатайства.

- Когда дело было в следственном комитете РФ, не в военном, то они установили, что никакой передачи этой аллеи управляющей организации не было. И что построена она полностью самовольно, - говорит Александр. - А как только дело передали в военный следственный комитет, то они выдали копию постановления Вике, цитирую: "Гостиница "Юбилейная" и элементы благоустройства прилегающей территории по акту от 31 октября 2017 года переданы в ООО "ГУЖФ" в обслуживание и эксплуатацию ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России (по РВСН)». Как видно из отписки, они даже не написали номер акта. А почему? Потому что его просто нет, и они не могли поставить его номер. Хотя сейчас, наверное, он уже появился, конечно. Женщины, жены военнослужащих, рассказывали Вике, что какого-то несчастного электрика за деньги кто-то уговаривал подписать акт приемки этой площадки.

Прошло 5 месяцев, а в уголовном деле, возбужденном по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), до сих пор обвиняемые — неустановленные лица.

«Я хочу уехать из города, но не могу, я должна найти правду»

Для убитой горем матери что военное следствие, что гражданское — никакой разницы.

- Два месяца наше дело было в козельском отделе СК РФ, меня ни разу не вызвали. Я сама ходила, но мне дверь не открывали просто и все. Там домофон у них на входе, слышали мою фамилию и просто молчали. А других людей пускали. Потом передали дело 451 военному следственному отделу СК РФ, там тоже со мной никто особо не церемонился. Не вызывали, ничего не объясняли. А капитан юстиции Комлев - так тот вообще вёл себя со мной грубо, разговаривал сквозь зубы. Как будто я не мать, у которой убили дочь, а какая-то попрошайка. А ведь этот капитан сам из Козельска, все знает и понимает.

Люди, встречая меня в городе, опускают глаза. За спиной что-то шепчут. Знаю, что подружка Мирочки, на чьих глазах дочка умерла, даже в больнице лежала, такой сильный был стресс. Мальчик там еще вроде был, он тоже за забор схватился, и его ударило, но спасли резиновые сапоги. Я не знаю, опросили их или нет… Мне ничего не говорят, тайна следствия и все. Какая и от чего, от кого тайна?

Виктория на могиле своей дочки.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Вы же можете сами у них спросить.

- У нас тут маленький городок, все друг друга знают. Я понимаю, никто не хочет лишиться работы: воинская часть - главная кормилица многих семей. Всем нужны и деньги, работа, и детей к морю хоть раз в год свозить, я понимаю. Люди боятся сказать правду, что было вот так, а никак по-другому. Но есть же вещи, ради которых нельзя молчать. А этот генерал Касьянов... Если твоя вина, признай это. Ты же мужчина! Ведь ребенок же умер!

- Подождите, неужели никто из официальных военных должностных лиц не принес вам соболезнования и извинения?

- Нет. Никто. Ни этот Касьянов, ни нынешний командир дивизии полковник Драй. Столько времени ничего не происходило, понимаете? Умерла девочка и умерла, никому дела нет. В отчаянии я не знала, что делать, как остановить этот беспредел? Подруга посоветовала написать пост в интернете.

5 августа незамысловатый текст появился в соцсетях.

- Мне стали писать тысячи людей со всей страны. Я так благодарна им, вы не представляете! Многие предлагают деньги, кто-то помощь, кто-то просто в гости зовет, чтобы я хоть ненадолго уехала из этого ада. Я не могу здесь находиться, на меня все давит! И это площадка недалеко от дома. Мне морально тяжело! Я хочу закрыться от всех, спрятаться куда-нибудь, уехать отсюда, побыть сама с собой. Но если я так сделаю, кто закончит это уголовное дело?

Смертельная дуга: труп ребенка сам добрался до места, где его нашли

После публикации в интернете дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки.

- Мне позвонил заместитель командира дивизии полковник Загинайко, - рассказывает Виктория. - Он спросил: «Ты чего хочешь? И кто тебя надоумил писать в Сети?». Потом на работу ко мне отрядили женщину-общественницу, но я уже отказалась с ней общаться. Смысл? Она ведь явно не соболезнования приносить пришла, так как про это даже и не заикнулась. А еще меня тут же вызвал военный следователь подполковник Михалев. Первый раз он дал мне какое-то постановление и судмедэкспертизу, я хотя бы знаю, что в ней написано. Потом еще раз я ходила, дал техническую экспертизу. Из них выходит, что труп ребенка добрался сам до места, где его потом обнаружили.

Виктория показывает бумаги. В судебно-медицинском заключении написано, что «причиной смерти является электротравма... Повреждения кожных покровов и изменения внутренних органов образовались в результате воздействия электрического тока, в период времени исчисляемый минутами до момента наступления смерти».

- А в технических экспертизах знаете что написано! Что никакого тока не было, и все работало исправно! - кипятиться Александр Кравчук. - На место, где Мирочка погибла, никто из них не выезжал даже, электричество там не замерял. Одни специалисты зачем-то изучили стеклянный плафон, кто за него хватался, есть ли в нем ток. Дети знают, что стекло электричество не проводит. А образцы ДНК, обнаруженные на нем, как значится, определены быть не могут. Собаки на него гадили, видимо. Это к чему такие материалы в деле? Намекают, что Мирослава ни за какую изгородь не хваталась? Так что ли? Второй технический специалист изучал маленький кусочек металлической ограды — ему образец передали следователи. И тоже написал вывод: «Признаков электродугового контакта «сталь — медь» не обнаружено». Это что все значит? У нас очень много вопросов и к следствию, и к этим экспертам. Да и сама статья, как мы считаем, некорректная. Это не неосторожность, это ничто иное, как преступная халатность и превышение должностных полномочий.

Чем больше пост набирает просмотров, тем чаще маму — Викторию Хоменко — вызывают следователи.

- В последний раз я получила на руки постановление о проведении еще одной экспертизы. И вопросы в ней странные, все уходит куда-то в сторону — исследовать электрические сети «Юбилейной», которая была построена еще в советское время, «найти ответственных должностных лиц»... Я не знаю, что они там будут еще расследовать? Все видели, кто это площадку строил, и все знают, что с моим ребенком там случилось. Но следователь Михалев говорит, что «мы сейчас проведем эту экспертизу и будем думать, кому предъявить обвинения». Я не стала ничего подписывать. Из всего видно, что усиленно ищется крайний. Кто угодно - электрики управляющей компании, может, сотрудники этой гостиницы, невиновные в этой трагедии люди. Сколько это еще будет длиться, я не знаю? Я не могу уже терпеть. Мою дочь не вернешь никак. Я и так в себя прийти не могу, а тут еще тянется-тянется... Как мне жить, скажите?

- Вика, я очень вам соболезную. Крепитесь, вы еще молодая, сможете родить детей.

- О чем вы говорите? Как я могу о таком думать даже. Моя дочка, она самая лучшая на свете! Открытая, добрая девочка, в ней не было ни капли хитринки даже. У меня такой девочки уже никогда больше не будет... Когда была панихида — 40 дней, я долго еще сидела у могилки. И увидела, как на фотографии Мирочки выступили слезы. Не думайте, что я сумасшедшая, подруга моя тоже это видела. Моя девочка даже там на небесах плачет. Я хочу, чтобы виновные в ее смерти были наказаны, понимаете? Мне абсолютно нечего терять, виновные в ее смерти должны быть наказаны.

Перед следственными органами стоит сложная задача: необходимо определить причину поражения ребенка электротоком и установить лиц, отвечающих за безопасную эксплуатацию системы электропроводки и вообще ввод в эксплуатацию данного объекта. При условии, что забор установлен непонятно кем, то важную роль в расследовании преступления играют первые дни, а порой и часы, когда необходимо изъять существующую документацию или установить ее отсутствие.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" , бывший военный следователь Александр Попков:

- А в данной ситуации мы видим, что следователи не очень-то и спешат. В течение пяти месяцев не определены даже подозреваемые, а потерпевшим не предоставляют возможности полноценно реализовать свои права. В таких условиях у виновных, особенно если они обладают широкими полномочиями, есть возможность «задним числом» восстановить документацию и назначить «козла отпущения».

Серьезные нарекания вызывает и постановление о назначении экспертизы, где следователи ставят экспертам вопросы правового характера: на ком лежала ответственность по эксплуатации освещения и чьи действия (или бездействие) повлекли гибель ребенка. По сути следователи спихивают на экспертов-электротехников свою обязанность установить и изобличить виновных. И это довольно распространенная проблема в наших правоохранительных органах.