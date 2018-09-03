Болезнь нарушила планы Ирины Аллегровой

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-03T15:10:52+03:00

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Сергей Жуков, София Ротару, Григорий Лепс – многие российские артисты жалуются на проблемы со здоровьем, которые подрывают продолжительные гастроли или выступления в состоянии, когда артисту невмоготу из-за какого недуга. Ирина Аллегрова решила здоровьем не рисковать и когда на днях почувствовала себя плохо, решила отменить концерт в Одинцово, приуроченный ко Дню Городаю

Объявление о болезни артистки появилось всего за пару часов до начала праздника.

«К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить на Дне города Одинцово из-за болезни — у певицы поднялась высокая температура. Вместо нее выступит Юрий Кононов — колоритный артист, обладатель сильного и красивого голоса, участник шоу «Главная сцена» и «Голос». А Ирине Александровне мы желаем выздоровления и будем рады снова видеть на сценах Одинцовского района!» — сообщил Андрей Иванов, глава Одинцовского района.

Жители города были сильно разочарованы тем, что певица не появилась перед публикой, ведь многие ждали именно ее известных хитов, которые «императрица» российской сцены должна была исполнить на праздники. Напомним, не так давно артистка призналась, что старается в последнее время больше отдыхать. В качестве мест для каникул звезда выбирает или небольшие курортные городки в Европе, или Майями, где у артистки давно имеется квартира.