"Натали Турс": Клиенты туроператора наконец смогут получить компенсации

СЕГОДНЯ 00:14 2018-09-04T00:15:04+03:00

Еще 4 июля "Натали Тур" аннулировала все туры с вылетом вплоть до октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сколько денег вернут пострадавшим, большой вопрос. Но главное - Ростуризм исключил "Натали Турс" из Реестра туроператоров, а значит, наступил страховой случай

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В затянушемся фарсе "Натали Турс" наконец-то наступила развязка. Вечером в понедельник, 3 сентября, Ростуризм исключил из Федерального реестра туроператоров три юридических лица, от имени которых продавала путевки "Натали Турс".

Напомню: еще 4 июля "Натали Тур" аннулировала все туры с вылетом вплоть до октября. Обещала вернуть деньги, отправить несостоявшихся отпускников на отдых на будущий год и даже возобновить продажи в октябре. В реальности же клиенты горе-туроператора два месяца находились в подвешенном состоянии. И отпуск испорчен, и компенсацию за него не получить.

Дело в том, что по закону страховым случаем и основанием для выплаты компенсаций через страховые компании считается официальное прекращение работы туроператора и исключение его из федерального реестр. "Натали Турс" же с принятием решения не торопилась.

Ситуация круто изменились 3 сентября. С этого дня вступили в силу поправки в федеральный Закон об основах туристской деятельности, дающие Ростуризму право исключать туроператоров из реестра своим решением. Чиновники сработали оперативно: к вечеру глава Ростуризма Олег Сафонов подписал приказ об исключении из реестра туроператора "Натали Турс", агентства путешествий "Натали" и ООО "Панорама Тур". Трех юридических лиц, от имени которых продавались путевки (то, что их несколько, закону не противоречит).

Что теперь? В теории пострадавшие могут рассчитывать на возврат всех денег, которые отдали за путевку. Но это в теории. В реальности все будет зависеть от того, с каким юрлицом заключен договор. И сколько еще человек будут претендовать на выплаты.

ООО "Панорама Тур": ответственность застрахована в "Иногосстрахе" на 50 миллионов рублей. В фонде персональной ответственности - 5,6 миллиона (фонд тоже пустят на выплаты, если страховки не хватит).

ООО Агентство путешествий "Натали": фингарантии также оформлены в "Иногосстрахе" на 50 миллионов рублей, плюс есть фонд персональной ответственности, в котором 1 миллион 130 тысяч рублей.

ООО Туроператор "Натали Турс": ответственность застрахована на 500 тысяч рублей, и тоже в "Ингосстрахе".

"Иногосстрах", скорее всего, уже с 4 сентября начнет принимать заявления от пострадавших. В течение 30 дней будет сформирован реестр пострадавших по каждому из юрлиц отдельно. И определена сумма выплат.

И она, скорее всего, разочарует большинство пострадавших. Таких - около 30 тысяч человек (аннулировано порядка 12 тысяч туров, а покупали-то чаще на семью из двух - трех человек). Долг "Натали Турс" перед клиентами, по данным "Турпомощи", 1,5 миллиарда рублей. Речь идет обо всех юрлицах.

Простая арифметика говорит, что денег на всех не хватит: три страховки - это 100 миллионов 500 тысяч рублей. Вместе с фондами персональной ответственности - 107 миллионов рублей. В десять раз меньше, чем нужно.

Но и это не все. Клиенты могут рассчитывать на страховку только того юрлица, с которым заключен договор. А из 12 тысяч туров подавляющее большинство продано через "Панораму Тур". Так что "панорамовские" 50 тысяч придется делить совсем мелкими порциями. Каждому пострадавшему достанется примерно по 4,5 тысячи рублей, не радует подсчетами Российский союз туриндустрии.

Тем же, кто заключал договор с агентством путешестаий "Натали", скорее всего, повезет больше.

Впрочем, это пока лишь прикидки. Точные суммы претензий - и компенсаций - станут известны через месяц, когда "Иногосстрах" примет все документы.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕСТИ В СТРАХОВУЮ

Стандартный список для таких ситуаций:

- копия паспорта;

- копия договора о реализации турпродукта, со всеми приложениями и дополнениями (при этом надо предъявить и оригинал);

- документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом от неисполнения туроператором своих обязательств (платежки, квитанции, выписки из банка - в общем, подтверждение суммы, которую заплатили за несостоявшийся тур).