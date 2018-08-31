Московский ЦСКА подписал контракт на 4 года с японским футболистом Нисимурой

СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-31T11:33:25+03:00

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В пятницу, 31 августа, футбольный клуб ЦСКА официально объявил о подписании контракта с новым игроком. 21-летний нападающий Такума Нисимура поставил свою подпись под контрактом с армейцами сроком на четыре года.

Ранее он играл в чемпионате Японии за клуб "Вегалта Сендай". В прошлом сезоне в чемпионате Высшей лиги Японии он в 24 играх забил 11 голов за свой прежний клуб. Первая информация о переходе молодого японца появилась еще 27 августа, и вот все официально было объявлено только сегодня.

Московский ЦСКА креативно подошел к представлению новичка, выставив в своих соцсетях немного психоделичный видеоролик о Японии. Подпись к нему на японском языке гласила кратко: "Добро пожаловать!".

Нисимура - второй в истории московского ЦСКА футболист из Японии. Ранее первым был Кейсуке Хонда, игравший за армейцев с 2010 по 2013 годы.

Отметим, что сегодня, 31 августа - последний день заявок игроков на сезон чемпионата России. В Премьер-Лиге закрывается летнее "трансферное окно" и до полуночи у клубов есть возможность усилить свои составы. В следующий раз это можно будет сделать только в начале следующего года в "зимнее" трансферное окно. Объявление ЦСКА стало первым серьезным трансфером этого дня.