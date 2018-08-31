Квинси Промес: «Я покидаю семью, но всегда буду ее частью»

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-31T13:13:01+03:00

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Самый яркий легионер московского «Спартака» Квинси Промес покидает Россию. С ним красно-белый клуб впервые за последние 16 лет стал чемпионом страны, а голландец по итогам 2017 года был признан лучшим игроком в России. Новой командой Квинси станет «Севилья», он уже приехал в Испанию и смотрел матч Лиги Европы своей новой команды с трибун. Сумма трансфера оценивается в 21 млн евро.

«Я покидаю удивительную семью «Спартака» как игрок, но всегда буду ее частью. Спасибо вам за все чудесные моменты, которые мы создали вместе. Никогда не забуду того, чего мы добились. Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы еще встретимся», – написал Квинси Промес в твиттере. «Good luck bratukha» - отвелчаи ему болельщики, вспоминая, что именно словом «bratukha» Квинси Промес обращался ко всем знакомым и незнакомым в России.

К расставанию все и шло. Вы же не думали, что 26-летний полузащитник сборной Голландии решит провести в Москве всю свою карьеру? И всего себя отдаст красно-белому ромбу? Он и так в России играет с 2014 года, и если у Квинси оставались еще мечты от топ-чемпионате, то сейчас выдался чуть ли не самый удобный момент перебраться туда. Промес хотел уехать еще зимой в Англию, но многое испортило грандиозное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (0:7). Цена после него на голландца стала снижаться: еще полгода назад «Спартак» хотел за Квинси 35 млн. евро.

Что Промеса еще могло задержать в Москве? Только возможность играть в Лиге чемпионов, но «Спартак» дважды упустил ее. Деньги? Возможно. Ведь о последнего Квинис торговался с «Севильей» за контракт выше 3 млн евро. Но в то же время 26-летний игрок понимал - впереди еще три-четыре года расцвета карьеры, а потом только Китай или родная Голландия. В свою очередь «Спартак» тоже вряд ли собирался обзавестись репутацией кладбища талантов. 21 млн евро - не самая удачная сделка, но красно-белые давно не продавали никого большим европейским клубам, а на это смотрят молодые игроки, когда «Спартак» заманивает их предложениями контракта.