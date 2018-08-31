2018-08-31T14:00:51+03:00
Общество

Главой МВД Крыма стал одессит

Владимир Колокольцев представил личному составу МВД по Республике Крым нового руководителя, который большую часть службы руководил магаданской полицией
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Генерал-лейтенант полиции Торубаров назначен Министром внутренних дел по Республике КрымГенерал-лейтенант полиции Торубаров назначен Министром внутренних дел по Республике Крым
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В Симферополе министр МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя - генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова.

"Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2018 года № 500 генерал-лейтенант полиции Торубаров назначен Министром внутренних дел по Республике Крым"-

- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД России отметили, что глава крымской полиции начал свою службу 40 лет назад в правоохранительных органах Магаданской области, где долгое время занимал различные должности в управлении по борьбе с организованной преступностью, возглавлял это подразделение, а затем и весь криминальный блок.

Колокольцев отметил богатый практический и управленческий опыт Торубарова: "МВД по Республике Крым – четвертый территориальный орган ведомства, которым он будет руководить. Такая ротация не случайна – под его началом вверенные коллективы добивались высоких результатов. Он знает, как правильно выстроить работу и нацелить личный состав на эффективное решение поставленных задач. Уверен, что эти качества будут всецело востребованы и в новом для него регионе".

Министр сделал акцент на необходимости наращивания усилий в Крыму по раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе связанных с освоением бюджетных средств, финансово-кредитной системой, операциями с недвижимостью.

"Нужно активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними. Она должна проводиться на постоянной основе, носить системный и планомерный характер", - подчеркнул Колокольцев.

СПРАВКА "КП"

Олег Иванович Торубаров родился 30 октября 1958 года в городе Котовске Одесской области в семье военнослужащего. В органах внутренних дел с 1976 года. В 1980 году после окончания Омской высшей школы МВД начал службу в должности инспектора профилактики ОУР Синегорьевского поселкового отделения милиции Ягоднинского РОВД Магаданской области. Одиннадцать лет его деятельность была связана с Управлением по борьбе с организованной преступностью, которое он возглавлял в течение пяти лет. После окончания Академии Управления МВД России, с 2002 по 2004 год руководил криминальной милицией УВД Магаданской области. С 2004 по июнь 2007 года возглавлял УВД Магаданской области. В феврале 2005 года Олегу Торубарову было присвоено звание генерал-майора милиции. В июне 2007 года Указом Президента РФ О.И. Торубаров назначен начальником УВД по Калужской области, а с 2013 года - начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю. За плечами генерала 27 лет службы в условиях Крайнего Севера, девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью МВД России «За отличие в службе», именным оружием и другими ведомственными наградами. Является Почетным сотрудником МВД России.

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