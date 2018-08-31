«Хорошая встреча без взрыва в сознании»: Патриарх Кирилл обсудил с Патриархом Варфоломеем судьбу Украинской церкви

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-31T15:05:51+03:00

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"ВЕРИМ В СИЛУ ДИАЛОГА"

В Стамбуле прошли переговоры глав Константинопольской и Русской православных церквей.

В пятницу внимание православного мира было приковано к Стамбулу: здесь, в резиденции Патриарха Варфоломея предстоятели Константинопольской и Русской православной церквей обсуждали судьбу Украины.

Ведь Петр Порошенко вместе с раскольниками и националистами направил этой весной Константинопольскому Патриарху письмо с просьбой предоставить Украинской православной церкви автокефалию (независимость от Московского патриархата). И поспешил объявить, что вопрос о самостийнойсти без пяти минут решен. Правда, отгремели празднования 1030-летия Крещения Руси, и присутствовавшие в Киеве гости из Константинопольского патриархата никаких заявлений не сделали, а курировавший вопрос автокефалии замглавы администрации президента Украины Ростислав Павленко был отправлен в отставку. А вскоре после этого Патриарх Кирилл предложил Патриарху Варфоломею встретиться. Переговоры назначили на 31 августа, в Стамбуле.

Пятничным утром из аэропорта он сразу направился на Фанар, приложился к иконам в кафедральном соборе святого Георгия и начал переговоры.

- Всякий раз, когда вы приезжаете, для нас это радость обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, - приветствовал его Патриарх Варфоломей. - Мы верим в силу диалога. В то время, как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам указан самим Богом.

- В каждую эпоху наши церкви сталкивались с различными вызовами, проблемами, и мы по милости Божьей всегда находили, что и как нужно сделать, чтобы ответить на вызовы времени. Несмотря на то, что в этом здании были разные дискуссии, у меня с этим местом связаны очень светлые воспоминания, потому что никогда мы не сделали ничего, что могло бы повредить вселенскому православию. Потому что мы несем ответственность за всю церковь, за все тело Христово, - отметил в свою очередь Патриарх Кирилл.

После короткой протокольной части переговоры продолжились за закрытыми дверями и шли несколько часов.

- Все хорошо! - бросил на ходу глава РПЦ, уезжая с Фанара обратно в аэропорт.

УКРАИНСКИЕ ПРОВОКАТОРЫ ОПЛОШАЛИ

К слову, возле резиденции его поджидала кучка людей в вышиванках и с украинскими флагами.

- Насколько было слышно, их организаторы внушали собравшимся, что они должны были при приезде Патриарха кричать. Рядом было несколько камер украинских телеканалов. Но когда подъехал кортеж, как и всегда, победила тяга к селфи. Все достали телефоны и стали снимать и говорить друг другу: «Смотри-смотри, вон Патриарх приехал». Так ничего и не вышло из замыслов устроителей акции. Мне кажется, что если бы полиция пустила людей в вышиванках ближе, они бы и под благословение подбежали, - рассказал пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

Кстати, был похожий случай и как раз на Украине. В 2009 году Кирилл уже в качестве Патриарха отправился по украинским регионам с десятидневным пастырским визитом. Вдоль всего маршрута нас тогда ждали пакости от раскольников с националистами. И в мегафоны службу заглушали, и драки устраивали - зажигали как могли. А перед отлетом Святейшего на Западную Украину тогдашний президент Виктор Ющенко вдруг заявил: лететь нельзя, мол, в Ровно ожидается теракт. Архипастырь поперек воли президента не пошел и просто пересел в автомобиль. По пути следования его ждали провокаторы с оскорбительными плакатами, но новая гадость не удалась: Патриарх остановил машину, те побросали свои транспаранты и побежали брать благословение. А если бы уже тогда были гаджеты и селфи, то киевские власти, надо думать, расстроились бы вконец.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР МЕЖДУ БРАТЬЯМИ

Перед отлетом в Москву Патриарх лаконично высказался о результатах, не став раскрывать каких-либо подробностей.

- Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют. Но еще раз хочу сказать, что это была братская беседа, и я без согласования с Его Святейшеством (Патриархом Варфоломеем. - Ред.) не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании, ничего этого не было. Разговор был очень правильный, разговор глав двух церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности, подчеркнул он, добавив, что не виделся с Варфоломеем с 2016 года. - Многое за это время произошло в жизни наших церквей, и ситуация в мире очень поменялась. Поэтому мы в конфиденциальном режиме это обсудили - в таком хорошем смысле слова, не то что это «тайны за семью печатями», а в том смысле, что это был разговор между двумя братьями. Резюме встречи такое: хорошая встреча, очень хорошая была атмосфера, мы обсудили все те проблемы, которые стоят на повестке дня.

Держался при этом Святейший спокойно, благожелательно и умиротворенно. Пусть поволнуется теперь Петр Алексеевич.