2018-08-31T15:05:51+03:00
Общество

«Антипенсионный» митинг в Москве проводит бухгалтер пирамиды «Хопёр-инвест»

Важнейшую реформу десятилетия пытаются саботировать люди с сомнительной репутацией
Семён ЕНОТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие дни в Москве пройдёт митинг против пенсионной реформы, согласованный столичной мэрией. Его инициатор — КПРФ, так что, учитывая скромные мобилизационные возможности коммунистов, «потрясения устоев» можно не опасаться. А вот репутация организаторов «движа» вызывает вопросы.

Как сообщает сайт московских коммунистов, в числе заявителей митинга — бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Родин.

При этом, как писали крупные газеты, в девяностые будущий политик работал бухгалтером в скандально известной организации «Хопёр-Инвест» - финансовой пирамиды наподобие «МММ», обманувшей около четырёх миллионов вкладчиков на 500 миллиардов недоминированных рублей. Несколько организаторов этого «проекта» позже получили тюремные сроки за мошенничество.

Более того, компании с участием полного тёзки экс-депутата неоднократно становились ответчиками в судебных разбирательствах с органами власти. Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в 2010 году ЗАО «Город» (совладелец до 2014 года — Родин Владимир Романович) привлекалось к административной ответственности за нарушения в ходе работ с опасными отходами.

В 2013 году арбитражный иск Брянской области удовлетворил иск местной администрации к некоммерческому партнёрству «Лига антикризисного управления в промышленности, экономике и кредитно-финансовой сфере» (совладелец — Родин В.Р.). Как следует из материалов дела, это «некоммерческое партнёрство» ещё в 2004 году заключило с Брянской горадминистрацией инвестиционное соглашение о застройке территории бывшего городского аэропорта жилой и коммерческой недвижимостью… к 2008 году. Но, как и в случае с пирамидой «Хопёр-Инвест», обещания остались невыполненными.

Всё это заставляет предполагать, что и с участниками «антипенсионных» митингов могут поступить так же, как со вкладчиками «Хопра»: посулить золотые горы и использовать для набивания капитала — в данном случае политического.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
Песков опроверг слова Олланда о якобы угрозах Путина в адрес Порошенко
Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении
На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей
«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации
Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"
Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"
Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики
Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике
Патриарх Кирилл на встрече с Варфоломеем напомнил о самом важном для православного мира
Песков прокомментировал публикацию расшифровки телефонного разговора Ельцина и Клинтона
Песков: Путин может посетить похороны Кобзона
Роскомнадзор в 2018 году заблокировал 500 сайтов за распространение персональных данных
Госслужба Украины по лекарствам запретила французскую вакцину с маркировкой на русском языке
Южная Корея направит в КНДР спецпосланника для работы над саммитом
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к «Яндекс.Видео»
Качество импортных продуктов ухудшилось в три раза
Умер Гэри Фридрих - один из создателей комиксов Marvel
Ученые нашли в Арктике «климатическую бомбу»
Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане
Медики создали сильный анальгетик, не вызывающий привыкание
Умер Валерий Знарок
Лето 2018 может стать одним из самых длинных в истории наблюдений за погодой
СК: версия о взрыве на борту упавшего под Смоленском самолета Качиньского не подтвердилась
Стала известна причина смерти Серея Таланова, актера из сериала «Глухарь»
Спецкомиссия назвала основную версию появления микротрещины на "Союзе"
Новейший российский корвет "Громкий" прибыл во Владивосток для прохождения испытаний
Центробанк отозвал лицензию у черкесского К2 Банка
МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии британского журнала Times Higher Education