«Антипенсионный» митинг в Москве проводит бухгалтер пирамиды «Хопёр-инвест»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-31T15:05:51+03:00

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В ближайшие дни в Москве пройдёт митинг против пенсионной реформы, согласованный столичной мэрией. Его инициатор — КПРФ, так что, учитывая скромные мобилизационные возможности коммунистов, «потрясения устоев» можно не опасаться. А вот репутация организаторов «движа» вызывает вопросы.

Как сообщает сайт московских коммунистов, в числе заявителей митинга — бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Родин.

При этом, как писали крупные газеты, в девяностые будущий политик работал бухгалтером в скандально известной организации «Хопёр-Инвест» - финансовой пирамиды наподобие «МММ», обманувшей около четырёх миллионов вкладчиков на 500 миллиардов недоминированных рублей. Несколько организаторов этого «проекта» позже получили тюремные сроки за мошенничество.

Более того, компании с участием полного тёзки экс-депутата неоднократно становились ответчиками в судебных разбирательствах с органами власти. Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в 2010 году ЗАО «Город» (совладелец до 2014 года — Родин Владимир Романович) привлекалось к административной ответственности за нарушения в ходе работ с опасными отходами.

В 2013 году арбитражный иск Брянской области удовлетворил иск местной администрации к некоммерческому партнёрству «Лига антикризисного управления в промышленности, экономике и кредитно-финансовой сфере» (совладелец — Родин В.Р.). Как следует из материалов дела, это «некоммерческое партнёрство» ещё в 2004 году заключило с Брянской горадминистрацией инвестиционное соглашение о застройке территории бывшего городского аэропорта жилой и коммерческой недвижимостью… к 2008 году. Но, как и в случае с пирамидой «Хопёр-Инвест», обещания остались невыполненными.

Всё это заставляет предполагать, что и с участниками «антипенсионных» митингов могут поступить так же, как со вкладчиками «Хопра»: посулить золотые горы и использовать для набивания капитала — в данном случае политического.