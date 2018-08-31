Леди Гага в Венеции: Я держалась за свою музыку так, что пальцы белели

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-31T16:38:19+03:00

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О самом фильме, в котором Леди Гага сыграла восходящую звезду по имени Алли, нельзя ничего говорить до его официальной премьеры сегодня вечером. Но мировая поп-знаменитость дала пресс-конференцию журналистам, которые посмотрели его накануне.

- История, рассказанная в фильме, далеко не нова - это третья интерпретация сюжета классического голливудского мюзикла 1937 года. Потом был его знаменитый ремейк 1954 года, снятый Джорджем Кьюкором с Джуди Гарлэнд в главной роли. Этот фильм произвел на всех нас большое впечатление. Это его современная версия. Между мной и моей героиней Алли тоже есть разница. Например, она не уверена в себе, а я всегда была в себе уверена.

Леди Гага неустанно хвалила режиссера фильма Брэдли Купера, знаменитого голливудского актера, дебютировавшего в режиссуре этим фильмом и сыгравшего в нем главную мужскую роль, рок-звезду Джексона Мэйна, как бы поменявшись с Гагой местами:

- Он принял меня как актрису, а я его как музыканта. Он поёт своими внутренностями. Оставаясь при этом превосходным актером и режиссером со своим видением. Конечно, я очень боялась дебютировать в кино в качестве актрисы, но когда учишься плавать с тем, кто лучше тебя, это нестрашно. Брэдли лучше меня как актер, и поэтому у нас все получилось. Однажды, когда мне было совсем нелегко, он сказал, что хочет, чтобы я просто получала удовольствие от своей работы в кино. Я никогда этого не забуду.

Купер отвечал Гаге взаимностью:

- Гага проявила себя настоящей актрисой. Представьте себе, что мировая знаменитость, которая только что выступала на Суперкубке, должна играть девочку, которая впервые выходит на сцену! И Гага великолепно сделала это как актриса, причем мы снимали эту сцену три дня, и каждый раз она играла по-новому. Так, что лучше быть просто не может. Как режиссёра меня это потрясло. Я влюбился в ее лицо, в ее глаза, и снимал ее героиню как будто она звезда с самой первой сцены…

Гага сообщила, что ее семья происходит из мест рядом с Венецией, и рассказала, что никогда не была «самой красивой девушкой в комнате»:

- Продюсеры хотели взять мои песни и отдать их кому-то другому. Но я держалась за свою музыку, никому ее не отдавала. Так, что пальцы белели. У них были предложения относительно того, как я должна выглядеть. Они хотели заставить меня выступать с танцорами, потому что я больше сидела за фортепиано. До какой-то степени я шла на это, но всегда стремилась держать все под своим контролем, воплощать свое видение и делала то, что было нужно мне, а не им. Моя героиня в этом фильме ведет себя точно так же...