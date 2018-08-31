Александр Серов: Доказывать, что молодых девок в постель не затаскивал?

СЕГОДНЯ 17:02 2018-08-31T17:17:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успели фанаты народного артиста России отойти от серии новостей о внезапно объявившихся внебрачных детях Серова, как сеть будоражат новые скандальные подробности из его личной жизни. Якобы у Александра новый роман с бывшей участницей «Дом-2». Молоденькая блондинка рассказала, что жила в квартире певца, что он даже помогает ей стать певицей.

dariafriendsk Дарья Друзьяк

- Мне очень повезло. Всегда мечтала познакомиться с мэтром. Помню, как в детстве слушала его песни, стояла перед зеркалом и представляла себя на большой сцене. А когда поговорила с Александром Николаевичем и рассказала ему о своей нелегкой судьбе, артист решил помочь мне, - рассказала она журналу «Дом-2 Life».

- Когда Александр узнал, что мне негде жить, предложил свою помощь. Сказал, что я могу обосноваться в одной из его свободных квартир. Я была счастлива такому подарку судьбы и очень благодарна исполнителю…

Сейчас мы продолжаем общаться, ездим друг к другу в гости. Не стану скрывать: у меня много планов и амбиций. Собираюсь продолжать карьеру в шоу-бизнесе, буду ходить на кастинги и пробы. Не сомневаюсь, имя Дарьи Друзьяк вы еще услышите не раз.

dariafriendsk Как долго я тебя ждала, чтоб потерять и вот опять.

Многие такие откровения восприняли не иначе, как намек на то, что у 30-летней девушки из Одессы и 64-летнего знаменитого артиста роман. Что скажет об этом сам Александр Серов? «Комсомолка» дозвонилась до певца.

alex_serov54 Концерт Александра Серова в Смоленске 17 февраля 2018 года

- Александр, вы в курсе, что попали в новости?

- Из-за этой дуры Друзьяк, да?

- Да. Что вы скажете?

- Знаешь выражение? Хочешь нажить врага, сделай добро. Меня ее подруга Саша, которую я давно знаю, попросила помочь — Друзьяк выгнали из «Дома-2», девушке негде жить, ей очень трудно, ее обидели. У меня стоят пустые квартиры, одну из них могу дать. Так как надо быть джентельменом, соответственно все сделал по высшему классу. Квартира не просто на тяп-ляп, квартира с хорошим ремонтом. Я ей дал квартиру. Также ей забили холодильник, ей дали домохозяйку, которая приходила убиралась. Кончилось тем, что она решила уезжать, сказала, что все нормально, вы мне помогли. А еще меня попросили помочь ей как певице. Я послушал, а оказывается, она не поет, сказал: «Я не могу тебе ничем помочь, увы, но певческий вариант не проходит. Нет у тебя данных. Ищи другие варианты». Она поокалачивалась еще. Помню, я к врачам ее возил, у нее с ногой были проблемы... В итоге она уехала, мы загрузили ей вещи, ребята мои отвезли все прямо до дома, где она сейчас живет. И на этом все закончилось. Но видишь, какая оказалась неблагодарная? Ну что это за жизнь такая?!

- Воспользовалась тем, что вы ей действительно помогли, рассказала об этом где-то, в итоге все это интерпретировалось как роман?

- Да, как роман, будто мы занимались интимом и прочее, прочее, и что-то ей предлагал там. Ну как в своем возрасте я буду играть в эту игру?

- Извините, Александр, но среди многих тысяч ваших поклонниц желающих «поиграть с вами в эту игру» найдется немало!

- Ну сколько мне лет? Была бы эта игра лет 10 назад - логично. Но сейчас она нелогична. Я уставший человек, у меня масса проблем, каких хочешь: бытовых, социальных, по здоровью - нервы разбиты! Кому это надо, чтобы я сейчас доказывал, что я не какой-то монстр, что я молодых девок в постель не затаскивал? Мало того, что с этими детьми происходит черт знает что, которые спустя 20 лет поприезжали! Знаешь же, что по телевизору показывали.

Откуда у нее [Друзьяк] это? Как ее воспитывали? Она сказала, что она жила как в клетке! И еще что я ее в придачу еще ее и побил! Все сложилось в то, что я такой монстр. После этих программ люди на меня обозлились, сказали такой-сякой….

- Неужели это как-то могло повлиять на ваши гастроли?

- Не скажи. Где-то в Сыктывкаре заявили, что на Серова не пойдем, он обидел детей… Такой чуши я никогда не слышал! Как можно прийти 20 лет спустя и сказать: «Вот твоя дочка!»? Где логика? Ты прийди через год, через два, тогда может быть разговор. Почему через такое время начинаются разборки?

- Вы говорили, что хотите, чтобы ваша бывшая супруга Елена фамилию не носила. Она ее не сменила?

- Нет. Очень хочу, чтобы она убрала мою фамилию, потому что она назвала меня чудовищем! Это тоже очень непорядочно! Я оставил имущества на общую сумму, которая за 2 миллиона долларов переваливает. Как я могу быть чудовищем? Чудовище - это когда бросают жену, кидают ей какую-то чумную квартиру, она живет с ребенком, сама. Ребенок-то с ней не живет. 8 лет дочь со мной живет. Все вранье! Спроси у Мишель и у 25 свидетелей — она уже 8-й год живет у меня на даче. До развода я с ней жил только ради дочки. И сразу же как мы только развелись, я день в день забрал дочь.

- Не общаетесь?

- Да ты что? Сколько она гадостей мне сделала? Сколько она опускала мою популярность? Сколько она мешала мне работать? И теперь сыграла на моем имени, на моей фамилии. Она еще ходит что-то рассказывает! Помню как было - я занимаюсь в студии, а она психует! Вместо того, чтобы сказать: «Саша, это наш бизнес. Надо компромис искать». Ты посмотри на других жен: Малинина, Газманова, Лещенко, Буйнова — это тигрицы, люди, которые просто грудью закроют своего мужа, который гастролирует, который работает на семью. А у меня было все наоборот — мне за счастье жить с ней! Ты понимаешь?

«Комсомолка» связалась с той самой Сашей, которая попросила Александра помочь Дарье Друзьяк.

- Все, что говорит сейчас Даша — бред. После ухода из «Дом-2» ей хотели помочь с лучшими намерениями. Девочка совсем завралась, - сказала «КП» Александра.