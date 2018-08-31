На митинги против пенсионной реформы коммунисты собирают массовку, обещая по 400 рублей на руки

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-31T17:23:02+03:00

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На ближайшее воскресенье, 2 сентября, российские коммунисты назначили митинги против грядущей пенсионной реформы. Во многих городах местные власти акции уже согласовали, предоставив площадки. Все по закону. Однако, похоже, в масштабности этих митингов возникли сомнения даже у самих организаторов.

Интересную информацию раскопали авторы твит-канала «Актуальная политика».

«Коммунисты осознают возможность провала предстоящей протестной акции 2 сентября и начали набирать массовку еще с 29 августа. За участие предлагают 400 р.», - сообщает канал. Ссылка прилагается.

Если пройти по ссылке, открывается самый популярный в России форум, через который набирают массовку для различных мероприятий, зрителей в студии популярных телешоу, актеров на заштатные роли в кино.

Итак, текст объявления:

«2 сентября митинг по пенсионной реформе!!! Мероприятие согласовано! Приглашаем всех неравнодушных. Компенсация за проезд 400 рублей. Встречаем с 10:00 до 10:30. Продолжительность 1-2 часа. Запись по телефону...»

Интересно, что объявление размещено в разделе «Москва. Политические массовки. Оплачивается».

Вопросов, конечно, море. Получается, бесплатно на митинги коммунистов никто идти не хочет. Поэтому нужны наемники, которые за несколько сотенных купюр постоят в толпе, подержат плакаты, которые раздадут на месте, не вчитываясь в их смысл - для «красивых» фото и видео, и даже покричат чего-нибудь, если попросят. Разве это коммунизм? Какие же это светлые идеалы? И почему, кстати, за участие в митинге именно 400 рублей? Не 500. Не 300. И какой бюджет заложен у партии на привлечение такой вот массовки? Не лучше было бы направить эти деньги на благотворительность? Помочь больным детям, например. А еще - будут платиться ли с этих спущенных на массовку денег налоги? Странные какие-то получаются митинги.

Напомним, ранее Правительство РФ разработало законопроект о повышении пенсионного возраста в стране. Это позволит увеличить средние пенсии. Пенсионный возраст будет подниматься постепенно, в течение нескольких лет. После завершения реформы он составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин.