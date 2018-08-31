Зарплаты бюджетникам и пенсии проиндексируют с 1 января

СЕГОДНЯ 18:04 2018-08-31T18:24:01+03:00

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в резиденции "Горки" во время совещания о расходах бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части демографии, здравоохранения, образования и социального обеспечения. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

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Премьер Дмитрий Медведев поручил правительству учесть при подготовке бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку готовящиеся изменения в пенсионной системе.

- С 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров​​​. Мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы, - сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы в пятницу в подмосковных «Горках».

Премьер также сообщил, что с 1 января следующего года будет увеличен максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста. Правда, при этом не уточнил, каким будет увеличение.

- Будет подготовлена специальная программа по переподготовке для граждан предпенсионного возраста, чтобы люди старших возрастов получили дополнительные гарантии сохранения работы, - рассказал Медведев.

Говоря о расходах на демографию, Медведев сообщил, что в этот нацпроект будет включен ремонт интернатов и домов престарелых.

- Они у нас, к сожалению, в весьма сложном состоянии находятся, возникают очереди​​​, - заметил Медведев.

Он также сообщил, что правительство продолжит строительство и реконструкцию больниц и поликлиник.