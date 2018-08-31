Зарплаты бюджетникам и пенсии проиндексируют с 1 января
Премьер Дмитрий Медведев поручил правительству учесть при подготовке бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку готовящиеся изменения в пенсионной системе.
- С 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы, - сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы в пятницу в подмосковных «Горках».
Премьер также сообщил, что с 1 января следующего года будет увеличен максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста. Правда, при этом не уточнил, каким будет увеличение.
- Будет подготовлена специальная программа по переподготовке для граждан предпенсионного возраста, чтобы люди старших возрастов получили дополнительные гарантии сохранения работы, - рассказал Медведев.
Говоря о расходах на демографию, Медведев сообщил, что в этот нацпроект будет включен ремонт интернатов и домов престарелых.
- Они у нас, к сожалению, в весьма сложном состоянии находятся, возникают очереди, - заметил Медведев.
Он также сообщил, что правительство продолжит строительство и реконструкцию больниц и поликлиник.