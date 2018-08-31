2018-08-31T18:21:26+03:00
Экономика

Дональд Трамп пригрозил выходом из Всемирной торговой организации

"КП" анализирует все аспекты и последствия данного решения американских властей
Роман СУАРДО
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Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Американские ковбои всегда идут в обход

Старина Трамп скучать не дает. "Если они не изменятся, я бы вышел из ВТО", - заявил президент США в интервью агентству Блумберг. Попутно заметив, что заключенный в 1994 году договор о создании ВТО был наихудшим торговым соглашением в истории. Чем же недоволен президент-бизнесмен? Начатая Трампом торговая война с Китаем и еще рядом стран, выливается в ограничения импорта и прочие заградительные меры. Все это вступает в противоречие с условиями свободной торговли, которые обязаны соблюдать члены Всемирной торговой организации. А условия эти, что вдвойне обидно, навязывают какие-то развивающиеся страны – такие же полноценные члены ВТО с правом голоса. «Для заявлений Трампа есть некоторые основания связанные с реализацией экономических интересов США. Сейчас наименее развитые страны научились отстаивать свои национальные интересы в рамках разрешения торговых споров в ВТО», - объяснил «КП» главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Абрамов сказал Абрамов.

По его словам, ВТО и сегодня - основной инструмент глобального регулирования. США же пытается идти в обход.

- Такие инициативы США как трансокеанское торговое соглашение и трансатлантическое торговое инвестиционное партнерство – яркий тому пример, - пояснил Абрамов.

Выйдет? Да пусть!

Что же будет, если США все же выйдет? «Трамп эти угрозы озвучивает еще со времен предвыборной компании. Америка реально может выйти из ВТО. Но ждать каких-то потрясений от этого не стоит», - пояснил «КП» старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли, Александр Зотин.

В любом случае, членство в ВТО сами Штаты не сильно напрягает. Как объяснил Зотин, особенность ВТО – если страна нарушает его правила , то в большинстве случаев никакого наказания не следует. А если и следует, то только через многие годы. Судебные дела по нарушениям норм ВТО годами лежат в судах и дальше этого никуда не двигаются.

А нам-то что?

Как можно заметить, присутствие России и США в ВТО как-то не сильно помещало американцам ввести ограничения во взаимной торговле – те же самые санкции. И если США выйдут из ВТО, мы это тоже никак не почувствуем.

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